ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ - государственное учреждение в России в конце XVII - первой трети XVIII веков. Впервые упомянут в середине 1680-х годах как Преображенская потешная изба.

Ве­дал «по­теш­ны­ми» пол­ка­ми ца­ря Пет­ра I, рас­по­ла­гав­ши­ми­ся в селе Пре­об­ра­жен­ское близ Мо­ск­вы (ны­не в чер­те го­ро­да). Воз­глав­лял­ся пре­дан­ным Пет­ру I князем Ф.Ю. Ро­мо­да­нов­ским (до 1717 года), а за­тем его сы­ном князем И.Ф. Ро­мо­да­нов­ским [с 1717 года; во вре­мя его бо­лез­ни обя­зан­но­сти гла­вы ис­пол­ня­ли генерал-майор А.И. Уша­ков (1726-1727 годы) и сек­ре­тарь С. Па­то­кин (с 1727 года)]. Ве­дал ком­плек­то­ва­ни­ем, снаб­же­ни­ем, вы­да­чей жа­ло­ва­нья лич­но­му со­ста­ву Пре­об­ра­жен­ско­го и Се­мё­нов­ско­го пол­ков (не позд­нее 1693 года - сол­дат­ские, с конца XVII века - лейб-гвардии пол­ки). При­ни­мал так­же на служ­бу в ар­мию и во флот хо­ло­пов и ча­ст­но­вла­дельческих кре­сть­ян, по­лу­чив­ших во­лю по же­ла­нию их гос­под (с 1700 года), ка­баль­ных лю­дей по­сле смер­ти по­ме­щи­ков и вот­чин­ни­ков (с 1703 года).

По-ви­ди­мо­му, в конце 1696 года Пётр I по­ру­чил князю Ф.Ю. Ро­мо­да­нов­ско­му осу­ще­ст­в­лять след­ст­вие и су­до­про­из­вод­ст­во по зна­чительным по­ли­тическим пре­сту­п­ле­ни­ям. В ча­ст­но­сти, Преображенский приказ вёл де­ла о за­го­во­ре полковника И.Е. Цык­ле­ра (Цик­ле­ра) и околь­ни­чего А.П. Со­ков­ни­на (1697 год), Стре­лец­ком вос­ста­нии 1698 года, Ас­т­ра­хан­ском вос­ста­нии 1705-1706 годов.

Ука­зом Пет­ра I от 25 сентября (6 ноября)1702 года Преображенский приказ на­де­лён ис­клю­чительным пра­вом рас­смат­ри­вать де­ла, воз­бу­ж­дав­шие­ся по вы­кри­ку-до­но­су «сло­во и де­ло го­су­да­ре­во» в слу­чае по­доз­ре­ния в злом умыс­ле про­тив вер­хов­ной вла­сти.

В 1718-1726 годы Преображенский приказ су­ще­ст­во­вал на­ря­ду с Тай­ной кан­це­ля­ри­ей. Уп­разд­нён ука­зом императора Пет­ра II от 4 (15) апреля 1729 года.

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