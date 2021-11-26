ОТДАТОЧНЫЕ КНИГИ

ОТДАТОЧНЫЕ КНИГИ - в России в XVII-XVIII веках вид делопроизводственной документации.

Наиболее известны Отдаточные книги «беглым крестьянем» («Книги крестьянской отдачи»), возникшие вскоре после принятия Соборного уложения 1649 года. Составлялись в Большого дворца приказе и Поместном приказе в связи с возвратом («отдачей») беглых крестьян законному владельцу. Включали преамбулу и подневные записи передачи пойманных крестьян с перечислением их имён, а также указанием на писцовые и переписные книги как юридическое основание сыска. Впервые введены в научный оборот А. А. Новосельским , опубликованы - С.М. Каштановым . Являются важным источником по истории крестьянства, землевладения, генеалогии, исторической географии.

Исторические источники:

Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца. Симбирск, 1898. Т. 2;

Каштанов С.М. Отдаточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649–1650 гг. // Исторический архив. М., 1953. Т. 8.

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