ГОРДОН ПЁТР ИВАНОВИЧ
ГО́РДОН ПЕ́ТР ИВА́НОВИЧ - российский военачальник и военный инженер, один из первых и главных наставников царя Петра I, полный генерал (1687).
Выходец из знатного шотландского рода Гордон оф Хэддо. Учился в иезуитской коллегии в Браунсберге (Восточная Пруссия). С 1655 года, во время Северной войны 1655-1660 годов, служил рейтаром и драгуном то в шведской, то в польской армиях, жизнь его была полна приключений, неоднократно попадал в плен. В составе польской армии участвовал в Чудновском походе 1660 года во время русско-польской войны 1654-1667 годов.
Уволившись с польской службы, в сентябре 1661года Гордон прибыл в Москву вместе с другими шотландскими офицерами и был принят на службу майором солдатского (пехотного) полка Д. Крофорда (Крафорта). В 1666-м году был послан в Лондон с царской грамотой к королю Карлу II. Служил со своим драгунским полком в южных городах Русского государства: Трубчёвске, Брянске, Новом Осколе, Севске. В 1677-1678 годы отличился в Чигиринских походах, начальник обороны Чигирина (1678 год); был пожалован в генерал-майоры и получил команду над войсками киевского гарнизона. Проявил себя как одарённый инженер, одним из первых в России последовательно применял бастионную систему. В 1684 году он добился разрешения построить в Немецкой слободе близ Москвы первую в Русском государстве католическую церковь (возведена в дереве, затем – в камне) и до конца жизни возглавлял общину своих единоверцев.
С 1686 года Гордон командовал «выборным солдатским» (образцовым пехотным) Бутырским полком. Участник Крымских походов (1687, 1689 годы). С 1687 года самый высокопоставленный иностранец на русской службе. В 1689 году поддержал царя Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, приведя иностранных офицеров в Троице-Сергиев монастырь. Между Гордоном и Петром I сложились дружеские взаимоотношения, сохранявшиеся до смерти Гордона. Ему первому из иноземцев царь нанёс личный визит, посетив дом Гордона в Немецкой слободе 30.4(10.5).1690 года. Влияние Гордона на царя было весьма значительно и многообразно. Гордон руководил потешными походами (Кожуховским в 1694 и другими), выписывал для Петра I из-за границы книги по артиллерии и фортификации. Сыграл ведущую роль в преобразовании потешных полков в гвардейские. В 1694 году в чине контр-адмирала ездил с Петром I на Белое море, содействовал основанию флота и перевёл на английский язык первый свод русских морских сигналов. Один из главнокомандующих российской армией в Азовских походах 1695-1696 годов. Щедро награждён царём, который в 1697 году пожаловал ему вотчины в Рязанском уезде. Совместно с А. С. Шейным подавил Стрелецкое восстание 1698 года, проявив хладнокровие и отвагу на переговорах с мятежниками и в бою под Новым Иерусалимом.
Являлся русским корреспондентом «Лондонской газеты». Всегда считал себя подданным британского короля и неоднократно, хотя и тщетно, хлопотал об увольнении с русской службы. Убеждённый якобит (сторонник династии Стюартов), Гордон долго препятствовал признанию в России Вильгельма III Оранского британским королём. По-видимому, Гордон способствовал учреждению Андрея Первозванного ордена и принятию в качестве символа российского флота Андреевского флага (оба восходят к шотланской символике).
Пётр I присутствовал при смерти Гордона и сам закрыл ему глаза, устроил пышное погребение в основанной Гордоном церкви (позднее прах перенесён на Введенское кладбище).
Гордон - автор уникального по подробности, хронологическому и тематическому охвату дневника (на английском языке; 6 уцелевших томов хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве, частично публиковались с XVIII века, с 2000 года начата полная научная публикация).
Второй сын Гордона - Яков (Джеймс) Гордон (1668–1722) в 1701 году за заслуги отца возведён в графское достоинство Священной Римской империи, в 1706 году первым из уроженцев России принят в орден Святого Иоанна Иерусалимского. Род Гордона в России пресёкся к 1759 году.
Сочинения:
Passages from the diary of General P. Gordon of Auchleuchries. Aberdeen, 1859;
Дневник, 1635–1659. М., 2000;
Дневник, 1659–1667. М., 2002;
Дневник, 1677–1678. М., 2005.
Иллюстрации:
П. И. Гордон. Литография И. А. Клюквина с портрета работы неизвестного художника. 1-я пол. 19 в. Архив БРЭ.