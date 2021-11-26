ГОРДОН ПЁТР ИВАНОВИЧ

ГО́РДОН ПЕ́ТР ИВА́НОВИЧ - российский вое­на­чаль­ник и во­енный ин­же­нер, один из пер­вых и главных на­став­ни­ков ца­ря Пет­ра I, пол­ный ге­не­рал (1687).

Выходец из знатного шотландского рода Гордон оф Хэддо. Учился в иезуитской коллегии в Браунсберге (Восточная Пруссия). С 1655 года, во время Северной войны 1655-1660 годов, служил рейтаром и драгуном то в шведской, то в польской армиях, жизнь его была полна приключений, неоднократно попадал в плен. В составе польской армии участвовал в Чудновском походе 1660 года во время русско-польской войны 1654-1667 годов.

Уволившись с польской службы, в сентябре 1661года Гордон прибыл в Москву вместе с другими шотландскими офицерами и был принят на службу майором солдатского (пехотного) полка Д. Крофорда (Крафорта). В 1666-м году был послан в Лондон с царской грамотой к королю Карлу II. Служил со своим драгунским полком в южных городах Русского государства: Трубчёвске, Брянске, Новом Осколе, Севске. В 1677-1678 годы отличился в Чигиринских походах, начальник обороны Чигирина (1678 год); был пожалован в генерал-майоры и получил команду над войсками киевского гарнизона. Проявил себя как одарённый инженер, одним из первых в России последовательно применял бастионную систему. В 1684 году он добился разрешения построить в Немецкой слободе близ Москвы первую в Русском государстве католическую цер­ковь (воз­ве­де­на в де­ре­ве, за­тем – в кам­не) и до кон­ца жиз­ни воз­глав­лял об­щи­ну сво­их еди­но­вер­цев.

С 1686 года Гордон командовал «выборным солдатским» (образцовым пехотным) Бутырским полком. Участник Крымских походов (1687, 1689 годы). С 1687 года самый высокопоставленный иностранец на русской службе. В 1689 году поддержал царя Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, приведя иностранных офицеров в Троице-Сергиев монастырь. Между Гордоном и Петром I сложились дружеские взаимоотношения, сохранявшиеся до смерти Гордона. Ему первому из иноземцев царь нанёс личный визит, посетив дом Гордона в Немецкой слободе 30.4(10.5).1690 года. Влияние Гордона на царя было весьма значительно и многообразно. Гордон руководил потешными походами (Кожуховским в 1694 и другими), выписывал для Петра I из-за границы книги по артиллерии и фортификации. Сыграл ведущую роль в преобразовании потешных полков в гвар­дей­ские . В 1694 году в чине контр-адмирала ездил с Петром I на Белое море, содействовал основанию флота и перевёл на английский язык первый свод русских морских сигналов. Один из главнокомандующих российской армией в Азовских походах 1695-1696 годов. Щедро награждён царём, который в 1697 году пожаловал ему вотчины в Рязанском уезде. Совместно с А. С. Шейным подавил Стрелецкое восстание 1698 года, проявив хладнокровие и отвагу на переговорах с мятежниками и в бою под Новым Иерусалимом.

Яв­лял­ся русским кор­рес­пон­ден­том «Лон­дон­ской га­зе­ты». Все­гда счи­тал се­бя под­дан­ным британского ко­ро­ля и не­од­но­крат­но, хо­тя и тщет­но, хло­по­тал об уволь­не­нии с русской служ­бы. Убе­ж­дён­ный яко­бит (сто­рон­ник ди­на­стии Стю­ар­тов), Гордон дол­го пре­пят­ст­во­вал при­зна­нию в Рос­сии Виль­гель­ма III Оран­ско­го британским ко­ро­лём . По-ви­ди­мо­му, Гордон спо­соб­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го ор­де­на и при­ня­тию в ка­че­ст­ве сим­во­ла российского фло­та Ан­д­ре­ев­ско­го фла­га (оба вос­хо­дят к шотланской сим­во­ли­ке).

Пётр I при­сут­ст­во­вал при смер­ти Гордона и сам за­крыл ему гла­за, уст­ро­ил пыш­ное по­гре­бе­ние в ос­но­ван­ной Гордоном церк­ви (позд­нее прах пе­ре­не­сён на Вве­ден­ское клад­би­ще).

Гордон - ав­тор уни­каль­но­го по под­роб­ности, хро­но­ло­гическому и те­ма­тиче­ско­му ох­ва­ту днев­ни­ка (на английском языке; 6 уце­лев­ших то­мов хра­нят­ся в Российском государственном военно-историческом архиве, частично публиковались с XVIII века, с 2000 года начата полная научная публикация).

Вто­рой сын Гордона - Яков (Джеймс) Гор­дон (1668–1722) в 1701 году за за­слу­ги от­ца воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, в 1706 году пер­вым из уро­жен­цев Рос­сии при­нят в ор­ден Святого Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го. Род Гордона в Рос­сии пре­сёк­ся к 1759 году.

Сочинения:

Passages from the diary of General P. Gor­don of Auchleuchries. Aberdeen, 1859;

Днев­ник, 1635–1659. М., 2000;

Днев­ник, 1659–1667. М., 2002;

Днев­ник, 1677–1678. М., 2005.

Иллюстрации:

П. И. Гор­дон. Ли­то­гра­фия И. А. Клю­к­ви­на с порт­ре­та ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. 1-я пол. 19 в. Архив БРЭ.