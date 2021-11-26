Гордон (англ. Gordon), Патрик (Петр Иванович)

Го`рдон (англ. Gordon), Патрик (Петр Иванович) (31.03[10.04].1635, Охлухрис, Шотландия — 29.11[09.12]. 1699, Москва) — российский военачальник, один из первых и главных наставников царя Петра I, генерал (1687). Отпрыск знатного шотландского рода Гордон оф Хэддо. Учился в иезуитской коллегии в Браунсберге. С 1655 служил рейтаром и драгуном в шведских и польских войсках, на стороне Польши участвовал в Русско-польской войне 1654—1667. В 1661 прибыл в Москву и вступил в службу майором солдатского строя, служил со своим драгунским полком в украинских городах. Отличился в Чигиринских походах, став начальником обороны Чигирина от турецкой армии. Несмотря на падение города, Г. был пожалован чином генерал-майора и принял командование над войсками киевского гарнизона. Проявил себя как одаренный инженер. В 1684 добился разрешения основать в Москве первую в России постоянную католическую церковь и возглавил общину своих единоверцев. С 1687 командовал образцовым Бутырским полком. Участник Крымских походов 1687 и 1689. В 1689 поддержал Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, приведя иностранных офицеров в Троице-Сергиев монастырь . Между Г. и Петром I сложились дружеские отношения, сохранявшиеся до смерти Г. Ему первому из иноземцев царь нанес личный визит, посетив его дом 30 апреля [10 мая] 1690. Влияние Г. на царя было значительно и многообразно. Он руководил потешными походами, сыграл ведущую роль в преобразовании потешных полков в гвардейские; в 1694 в чине контр-адмирала ездил с Петром I на Белое море, содействовал основанию флота. Один из главнокомандующих российской армии в Азовских походах 1695—1696. Щедро награжден царем, который пожаловал ему вотчины. Совместно с А. С. Шеиным подавил Стрелецкое восстание 1698, проявив отвагу на переговорах с мятежниками и в бою под Новым Иерусалимом. Г. всегда считал себя подданным британской короны и постоянно, хотя и тщетно, хлопотал об увольнении с русской службы. Он по праву был прозван «искуснейшим из Петровых генералов» и «патриархом Немецкой слободы». Г. — автор уникального по подробности и охвату дневника (на англ. яз.; 6 томов хранятся в ­РГВИА). Соч.: Дневник 1635—1659 / Пер. и комм. Д. Г. Федосова. М., 2000; Дневник 1659—1667. М., 2002; Дневник 1677—1678. М., 2005; Дневник 1684—1689. М., 2009; Дневник 1690—1695. М., 2014.