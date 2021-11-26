АЗОВСКИЙ ФЛОТ

Струги и галеры, отстроенные за февраль — апрель 1696 на верфях Воронежа, Козлова и Сокольска в преддверии второго Азовского похода .

Флот насчитывал 1300 стругов, 23 галеры и 4 брандера, предназначенных для поджигания кораблей неприятеля. При строительстве флота образцом служила галера, доставленная из Голландии. В постройке судов было задействовано свыше 20 тыс. русских плотников, работавших под руководством приглашенных из-за границы корабельных мастеров, инженеров, минеров и морских офицеров . Личное участие в работе принимал и Петр I , изготовивший без посторонней помощи самую большую и легкую галеру «Principium». За участие в этой работе царь, носивший военно-морское звание шкипера и бомбардира, был повышен адмиралом флота Ф. Лефортом до капитана. Флот сыграл важную роль во взятии Азова, преградил вход в Азовское море турецкой флотилии и отрезал от внешнего мира защитников крепости.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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