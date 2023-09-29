Оде́сса

Оде́сса — город на юго-западе Украины, административный центр Одесской области. Образует городскую агломерацию с населением около 1,55 млн человек.

С середины VI в. до н. э. О. была центром греческого торгового поселения. В XIV в. на месте современной О. было татарское поселение Хаджибей (Гаджибей, Качибей). Впервые упоминается в 1415, когда оно некоторое время принадлежало Польше . С XVI в. находилось под контролем Крымского ханства . В 1764 близ Хаджибея возведена турецкая крепость Ени-­Дюнья (Новый Свет). В ходе Русско-­турецкой вой­ны 1787–1791 взята отрядом русских вой­ск под командованием адмирала О. М. Де-Рибаса. По Ясскому миру 1791 селение и крепость остались в составе России. В 1795 указом императрицы Екатерины II селение Хаджибей преобразовано в О. В 1803 образовано Одесское градоначальство, в 1805–1873 О. — центр Новороссийского генерал-­губернаторства (притом вплоть до 1917 в составе Херсонской губернии). Важнейшую роль в благоустройстве и развитии города сыграл генерал-­губернатор герцог А. Э. дю Плесси Ришельё . В 1817–1857 О. имела статус порто-­франко (право беспошлинного ввоза и вывоза товаров). В ходе Крымской вой­ны подверглась бомбардировке союзной англо-­французской эскадры. В 1856–1920 в О. располагалась главная контора Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ). В годы Гражданской вой­ны в России 1917–1922 О. была под властью иностранных интервентов и белогвардейцев. В апреле-июне 1919 и затем с февраля 1920 занята частями Красной армии. С 1932 — столица Одесской области УССР. В октябре 1939 на территории области образован Одесский военный округ, командующий комкор И. В. Болдин. С началом Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 был образован Одесский оборонительный район, ставший основой обороны города в течение 73 дней (5 августа — 16 октября 1941). Во время оккупации румынскими вой­сками О. вошла в состав губернаторства Транснистрия. В городе развивалось партизанское движение. Освобождена частями 3‑го Украинского фронта Красной армии под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского 10 апреля 1944 в ходе Одесской наступательной операции. В 1965 О. присвоено звание Город-герой. Во 2‑й половине XX в. О. активно благоустраивалась, став одновременно одним из крупных туристических центров СССР. С 1991 — в составе Украины .

Ист .: Де-­Рибас А. М. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. М., 1995; Утесов Л. О. Есть город, который... Воспоминания. Одесса, 2005.

Лит. : Долженкова А. Н. , Дяченко П. Ф. Одесса. Одесса, 1978; Шкляев И. Н. Одесса в смутное время. Одесса, 2004. Н. А. Копылов.