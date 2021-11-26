ДЕВОЛЛАН ФРАНЦ ПАВЛОВИЧ
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ДЕВОЛЛАН ФРАНЦ ПАВЛОВИЧ - российский государственный деятель, инженер-генерал.
Из брабантских дворян. Получил домашнее образование. На российской службе с 1787 года. Во время русско-шведской войны 1788-1790 годов под командованием адмирала С.К. Грейга участвовал в морском сражении у острова Готланд. В русско-турецкую войну 1787-1791 годов (в звании 1-го инженера российской армии) - в осаде и взятии Каушан, Паланки, Аккермана, Бендер, Измаила и других крепостей [награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1791)].
В 1789-1797 годах занимался составлением планов и постройкой крепостей на юге Российской империи (Фанагория, Перекоп, Тирасполь, Вознесенск, Николаев и др.). По указу императрицы Екатерины II и под наблюдением А.В. Суворова совместно с адмиралом О.М. Дерибасом разработал план постройки города и порта при нём на месте турецкой крепости Хаджибей, который после окончания строительства в 1795 году получил название «Одесса». В 1797 году участвовал в разработке планов строительства крепостей на западных и южных границах Российской империи.
Член Военной коллегии (1797) и Департамента водяных коммуникаций (1798-1818 годы). С 1799 года руководил чисткой Днепровских порогов и постройкой шлюзов при Ненасытецком пороге. Участвовал в строительстве Новочеркасска, Таганрогского порта (1804); руководил постройкой Огинского (1799-1804 годы), Мариинского (1800-1808 годы), Сяського (окончен в 1810 году) и других каналов. Составил проекты каналов для соединения Онежского озера с Белым морем, от реки Шексна до Северной Двины и др.
Генерал-инспектор и старший член совета Корпуса инженеров путей сообщения (1810-1818 годы); с декабря 1812 года Главный директор путей сообщения. В 1815-1817 годах участвовал в строительстве шлюзов и плотин для Вышневолоцкой водной системы и Тихвинской водной системы; руководил постройкой шоссе Москва - Санкт-Петербург (1816-1818 годы). По его инициативе в 1817 году для строительства дорог во всех губерниях и областях (кроме Грузинских губерний и Бессарабии) был введён особый сбор по 25 копеек ассигнациями с каждой ревизской души.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1809).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.