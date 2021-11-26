ЮСУПОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Князь, гофмейстер. Один из самых знатных и богатых людей России.

Семья и служба

Отец – государственный деятель и дипломат, известный меценат и коллекционер князь Николай Борисович Юсупов. Мать – Татьяна Васильевна Энгельгардт, племянница Григория Потемкина и в первом браке супруга Михаила Потемкина. Крестным отцом Бориса был будущий царь Павел I . Мальчик был старшим ребенком в семье, у него были младшие брат Николай и сестра Мария, однако они умерли в младенчестве. Маленький Борис был возведен своим крестным в мальтийские рыцари, вслед за отцом он стал командором ордена св. Иоанна Иерусалимского.

Мальчик получил хорошее начальное образование на дому, после чего обучался в столичном пансионе аббата К. Николя. В 1815 году юноша сдал университетские экзамены, затем поступив на службу в МИД. Через два года 23-летний князь удостоился титула камергера. В 1820 году он сочетался браком с княжной Прасковьей Щербатовой, однако вскоре та умерла при родах, всего несколько дней прожила их родившаяся дочь Марфа.

Борис Николаевич обладал достаточно независимым характером. К примеру, он без разрешения своего отца просил руки и сердца своей возлюбленной (правда, неудачно). Это внесло в их отношения трещину. Независимости способствовали также знатность и огромное состояние Юсуповых. Это проявлялось князем и во время службы, когда он нередко спорил с начальством и высмеивал высокопоставленных чиновников.

В середине 1820-х годов Борис Николаевич взял паузу в карьере, отправившись в поездку по Европе. В 1826 году он вновь был на службе, тогда он сопровождал перевозимое в столицу тело скончавшейся вслед за супругом государыни Елизаветы Алексеевны . В том же году князь стал церемониймейстером и вошел в комиссию по коронации Николая I .

В 1827 году он женился во второй раз. Его избранницей стала красавица-фрейлина Зинаида Ивановна Нарышкина . У пары было двое детей: сын Николай и дочь Анастасия (она умерла во время родов).

С конца 1820-х годов, награжденный орденом св. Владимира, Борис Николаевич служил в Минфине, возглавляя здесь в разные годы различные комиссии и советы (например, мануфактурный совет). В первой половине 1830-х Юсупов получил чин действительного статского советника. В 1839 году удостоился звания почетного опекуна, занимаясь делами опеки столичного Воспитательного дома. В то же время он был избран петербургским предводителем дворянства, а в 1845 году стал гофмейстером двора.

Рачительный хозяин

В 1831 году скончался отец князя. Теперь он был владельцем огромнейшего состояния Юсуповых, а также их долгов. В отличие от Николая Борисовича, любившего светскую жизнь, его сын был более хозяйственен и рационален. Для покрытия долгов он, редко навещавший знаменитое подмосковное юсуповское имение Архангельское, вывозил оттуда культурные ценности семейства, однако по просьбе императора прекратил это. Также князь продавал или отдавал на откуп часть своих земель и промыслов, выдавал вольные своим крепостным крестьянам. Все это позволило Юсупову расплатиться со всеми долгами. Более того, став крупным ростовщиком, он значительно приумножил семейное состояние.

Борис Николаевич был отличным хозяйственником и управленцем. При нем многочисленные юсуповские имения находились в прекрасном состоянии. Процветанию способствовала и забота князя о своих крестьянах. Так, он организовывал на своих землях больницы с квалифицированным персоналом. Во время холеры 1830-1831 годов он навещал имения, помогая им. Нахождение в центре эпидемии подорвало его здоровье. В период большого неурожая и голода середины 1830-х Юсупов обеспечивал едой около 70 тысяч своих людей. Он занимался и благотворительностью, жертвуя, к примеру, огромные деньги на богадельни столицы.

Помимо службы и хозяйственных занятий, Борис Николаевич уделял время и театру, также устраивая балы в своем особняке на Мойке. Однако это скорее была дань своему высокому положению, чем искренняя расположенность к светской жизни. Князь не любил роскоши и был очень бережлив, чем удивлял своих знатных знакомых.

В последний год своей жизни неутомимый Юсупов стал главным директором промышленной выставки в Петербурге. Все время он проводил, готовя помещения к ней. Их сырость плохо влияла на ослабленное холерой здоровье князя. В итоге он заболел тифозной горячкой. В октябре 1849 года Борис Николаевич скончался. Ему было всего 55 лет. Он был погребен в своем подмосковном имении Спасское-Котово, где ранее был похоронен его отец.