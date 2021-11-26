АРАКЧЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

АРАКЧЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ - крупный государственный и военный деятель, граф (1799), генерал от артиллерии (1807), сенатор (1808), военный министр (1808-1810), член Госсовета (1810).

Из небогатой дворянской семьи.

Окончил Шляхетский артиллерийский и инженерный корпус (1787, поручик) и оставлен преподавателем геометрии, а затем рекомендован наследнику престола Павлу (впоследствии императору) для обустройства его Гатчинского войска (с 1792): командир роты, инспектор гатчинской артиллерии (затем - пехоты).

Вскоре получил звание полковника, затем генерал-майора и должность коменданта Санкт-Петербурга. Занимал должности командира лейб-гвардии Преображенского полка (1797–1798), генерала-квартирмейстера всей армии (1797–1798 и 1798–1799), инспектора всей артиллерии (с 1799).

В 1799 году отправлен Павлом I в отставку за выгораживание своего брата, в 1803 году возвращен на службу Александром I . Восстановлен в должности инспектора артиллерии. На своем месте провел ряд важных преобразований в российской артиллерии. В условиях обострения военной опасности в Европе стал министром военно-сухопутных сил (1808–1810) и генерал-инспектором (до 1819). С 1807 года получил право издавать указы по артиллерийской части от имени императора. В 1809 году подал в отставку из-за конфликта с М.М. Сперанским , передал пост министра М.Б. Барклаю-де-Толли , но сохранил вес в военном ведомстве, возглавив Департамент военных дел Госсовета (1810–1812, 1816–1826).

Во время войны 1812 года непосредственного участия в боевых действиях не принимал, находясь при Александре I в составе Императорской квартиры. Занимался комплектованием войск, пополнением артиллерийских парков и др. Высказался (вопреки мнению императора) за назначение главнокомандующим М.И. Кутузова. Во время Заграничных походов русской армии (1813–1814) руководил Императорской походной канцелярией. В итоге за ним прочно закрепилась роль главного докладчика Александру I по всем вопросам, которую он сохранил за собой впоследствии.

В послевоенный период в условиях частого пребывания Александра I за границей оказался фактическим руководителем двух важнейших ведомств - Госсовета и кабинета министров. Являясь при этом посредником в работе многих государственных ведомств, играл исключительную роль в управлении страной, оставаясь только исполнителем монаршей воли. Так, не отличаясь либеральными взглядами, составил по распоряжению царя проект отмены крепостного права (1818). Выступал ярым противником любого мнения кроме «верноподданного», благодаря чему был крайне непопулярен в обществе. Принимая активное участие в реализации проекта Александра I по созданию военных поселений (с 1819), заслужил еще большую ненависть, в том числе за присущую его манере управления жестокость.

Аракчеев дважды отказывался от наград: в 1809 году от высшего ордена империи - Святого Андрея Первозванного (за подготовку страны к войне), считая себя не заслужившим этой почести, и в 1814 году от звания генерал-фельдмаршала (в ознаменование победы над Наполеоном ), так как никогда не командовал армией на поле боя.

С приходом к власти Николая I был одним из самых первых отстранен от службы (1826). Поселился в Грузино, где жил почти безвыездно, занимаясь устройством хозяйства и стремясь детально регламентировать жизнь крепостных. Собрал значительную бибилиотеку (1,5 тысяч книг). Был женат на Н.Ф. Хомутовой, но, прожив год, они расстались. Фактической женой была крепостная Настасья Минкина, убитая дворовыми. Их сын М.А. Шумский прожил беспутную жизнь и умер в архангельской больнице приказа общественного призрения. Свое состояние завещал императору Николаю I, который передал его Новгородскому (позже «Аракчеевскому») кадетскому корпусу. Значительную сумму Аракчеев завещал использовать через 100 лет как награду тому, кто напишет «полную и достоверную» историю правления Александра I.