0 видео из 0

Как разрасталась страна.

Последовательность приращивания земель: присоединение южных земель, присоединение Прибалтики, Центральной Белоруссии и Северного Причерноморья. Последовательное присоединение Кабарды и части Северного Кавказа,

Пять кавказских войн, отраженных в культуре и искусстве. Взаимообмен народов и стран в результате “замирения” Кавказа - изменение быта, культуры, повседневности, гастрономии, уровня и качества, разнообразия жизни. Присоединение Грузии. Потери и приобретения, духовная и материальная составляющие процесса разрастания Империи.

Присоединение Причерноморья и Крыма, малороссийских земель. Последующее включение в состав империи Курляндии, Литвы и Волыни. На фоне этого - значимый для каждой империи еврейский вопрос.