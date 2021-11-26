КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальное образование на северо-западе Российской империи.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 27 ноября 1795 года на тер­ри­то­рии быв. Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва, вско­ре по­сле его при­сое­ди­не­ния к Российской им­пе­рии.

Административный центр - Ми­та­ва (ны­не Ел­га­ва, Лат­вия). Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 9 уез­дов: Ба­ус­ский, Вин­дав­ский, Га­зен­пот­ский, Голь­дин­ген­ский (Гол­дин­ген­ский), Ли­бав­ский, Ми­тав­ский (Доб­лен­ский), Тук­кум­ский, Фрид­рих­штадт­ский и Якоб­штадт­ский. Позд­нее об­ра­зо­ва­ны Гро­бин­ский, Таль­сен­ский и Ил­лук­ст­ский уез­ды, Ли­бав­ский и Якоб­штадт­ский уез­ды уп­разд­не­ны. Площадь 27,03 тысяч квадратных километров (од­на из са­мых не­боль­ших гу­бер­ний в Российской им­пе­рии). Население 555,7 тысяч человек в 1857 году, 674 тысяч человек в 1897 году, 798 тысяч человек в 1913 году. В 1897 году преоб­ла­да­ли ла­ты­ши (75,07%) [сре­ди ос­таль­но­го на­се­ле­ния - нем­цы (7,57%) и ев­реи (5,59%)], по ве­ро­ис­по­ве­да­нию - про­тес­тан­ты (76,2%) и ка­то­лики (11,1%). Курляндская губерния от­ли­ча­лась срав­ни­тель­но боль­шой до­лей городского на­се­ле­ния (23,1% в 1897 году, 48,6% в 1913 году) и вы­со­ким уров­нем гра­мот­но­сти на­се­ле­ния (70,9% в 1897 году).

Курляндская губерния яв­ля­лась ча­стью При­бал­тий­ско­го (Ост­зей­ско­го) края (в 1796-1802 годах и в 1812-1876 годах гу­бер­на­тор Курляндской губернии под­чи­нял­ся Лиф­лянд­ско­му, Эс­т­лянд­ско­му и Кур­лянд­ско­му генерал-гу­бер­на­то­ру, в 1802-1812 годах - Лиф­лянд­ско­му и Кур­лянд­ско­му генерал-гу­бер­на­то­ру). Курляндская губерния управ­ля­лась час­тич­но на об­щих, ча­стич­но на осо­бых ос­но­ва­ни­ях, ко­то­рые за­кре­п­ля­ли при­ви­ле­ги­ро­ван­ный ста­тус дво­рян­ской кор­по­ра­ции Курляндской губернии, со­сто­яв­шей пре­имущественно из поль­ских (39,5% в 1897 году) и не­мец­ких (38,1%) ро­дов. В со­от­вет­ст­вии с кре­сть­ян­ской ре­фор­мой в Ост­зей­ском крае 1804-1819 в Курляндской губернии от­мене­но кре­по­ст­ное пра­во. В Отечественную вой­ну 1812 года не­дол­гое вре­мя бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми. По тер­ри­то­рии Курляндской губернии про­шли железнодорожные ли­нии Санкт-Пе­тер­бург - Вар­ша­ва (1862 год), Ри­га - Ми­та­ва (1868 год), Ли­ба­ва - Ко­ше­да­ры (Кай­шя­до­рис) (1871 год), Мо­ск­ва - Зи­лан и Тук­кум (Ту­кумс) - Вин­да­ва (обе 1901 года), Зи­лан - Тук­кум (1904 год). Промышленный центр и морской порт 1-го клас­са - без­уезд­ный город Ли­ба­ва (ны­не Лие­пая). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну на тер­ри­то­рии Курляндской губернии шли бое­вые дей­ст­вия, в 1915 году ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В 1918 году тер­ри­то­рия быв. Курляндской губернии во­шла в со­став «Бал­тий­ско­го гер­цог­ст­ва», а за­тем Латвийской рес­пуб­ли­ки, в 1919 году - Латвийской ССР, в 1920 году вновь во­шла в со­став Латвийской рес­пуб­ли­ки.

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