КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальное образование на северо-западе Российской империи.
Образована указом императрицы Екатерины II от 27 ноября 1795 года на территории быв. Курляндского герцогства, вскоре после его присоединения к Российской империи.
Административный центр - Митава (ныне Елгава, Латвия). Первоначально делилась на 9 уездов: Баусский, Виндавский, Газенпотский, Гольдингенский (Голдингенский), Либавский, Митавский (Добленский), Туккумский, Фридрихштадтский и Якобштадтский. Позднее образованы Гробинский, Тальсенский и Иллукстский уезды, Либавский и Якобштадтский уезды упразднены. Площадь 27,03 тысяч квадратных километров (одна из самых небольших губерний в Российской империи). Население 555,7 тысяч человек в 1857 году, 674 тысяч человек в 1897 году, 798 тысяч человек в 1913 году. В 1897 году преобладали латыши (75,07%) [среди остального населения - немцы (7,57%) и евреи (5,59%)], по вероисповеданию - протестанты (76,2%) и католики (11,1%). Курляндская губерния отличалась сравнительно большой долей городского населения (23,1% в 1897 году, 48,6% в 1913 году) и высоким уровнем грамотности населения (70,9% в 1897 году).
Курляндская губерния являлась частью Прибалтийского (Остзейского) края (в 1796-1802 годах и в 1812-1876 годах губернатор Курляндской губернии подчинялся Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому генерал-губернатору, в 1802-1812 годах - Лифляндскому и Курляндскому генерал-губернатору). Курляндская губерния управлялась частично на общих, частично на особых основаниях, которые закрепляли привилегированный статус дворянской корпорации Курляндской губернии, состоявшей преимущественно из польских (39,5% в 1897 году) и немецких (38,1%) родов. В соответствии с крестьянской реформой в Остзейском крае 1804-1819 в Курляндской губернии отменено крепостное право. В Отечественную войну 1812 года недолгое время была оккупирована французскими войсками. По территории Курляндской губернии прошли железнодорожные линии Санкт-Петербург - Варшава (1862 год), Рига - Митава (1868 год), Либава - Кошедары (Кайшядорис) (1871 год), Москва - Зилан и Туккум (Тукумс) - Виндава (обе 1901 года), Зилан - Туккум (1904 год). Промышленный центр и морской порт 1-го класса - безуездный город Либава (ныне Лиепая). В 1-ю мировую войну на территории Курляндской губернии шли боевые действия, в 1915 году оккупирована германскими войсками. В 1918 году территория быв. Курляндской губернии вошла в состав «Балтийского герцогства», а затем Латвийской республики, в 1919 году - Латвийской ССР, в 1920 году вновь вошла в состав Латвийской республики.
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