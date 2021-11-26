ИРАКЛИЙ II

Ираклий II (07[18].11.1720, Телави — 11[22].01.1798, Телави) — грузинский царь, государственный деятель, полководец.

В 1744—1762 — царь Кахети , 1762—1798 — Картли-Кахетинского царства (Вост. Грузия). Происходил из кахетинского царского дома династии Багратиони . Сын царя Теймураза II (1700—1762). Отец последнего грузинского царя Георгия XII .

И. стремился к объединению грузинских земель, освобождению от господства Ирана и Османской империи , обузданию набегов горских племен Дагестана и усилению позиции Грузии в регионе. Во внешней политике ориентировался на Россию; неоднократно направлял посольства в Петербург и вел переговоры о возможности получения военной и финансовой помощи. В 1758 заключил военный союз с имеретинским царем Соломоном I (1752—1784). Совместно с ним выступил на стороне России в Русско-турецкой войне 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ). Одержал победу над войсками ахалцихского паши в Аспиндзком сражении 1770. Заключил с Россией Георгиевский трактат 1783 , по которому Восточная Грузия переходила под российский протекторат. В 1790 И., имеретинский царь Соломон II (1789—1810), мегрельский владетельный князь Георгий Дадиани и гурийский князь Симон Гуриели заключили военно-политический союз и подписали «Трактат царей и князей иверийских», в котором признавался авторитет И. и его посредничество в переговорах с Россией.

Для стабилизации положения внутри страны И. ограничил власть князей-тавадов и упразднил некоторые крупные феодальные владения (сатавадо); ввел гражданские и военные звания на основе европейских и российских моделей; запретил продажу крепостных без земли и разобщение семей. Вместо феодальных ополчений в 1773 учредил постоянное войско (мориге), в котором годные к военной службе мужчины отбывали воинскую повинность в течение одного месяца в году. В экономической сфере проводил мероприятия, направленные на развитие промышленности (в том числе горнодобывающей) и сельского хозяйства. При И. оживилась городская жизнь и торговля. Основывались государственные школы и семинарии: в Тбилиси (1756), Телави (1782). И. во время вторжения в Грузию персидских войск Ага Мохаммед-хана Каджара потерпел поражение в битве на Крцанисском поле под Тифлисом в 1795. Похоронен в патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.

Лит.: Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. М., 1966; Ватейшвили Д. Л. Грузия и европейские страны. Т. III. Грузия и Россия XVIII—XIX века. Кн. 1. М., 2006.