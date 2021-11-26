Геoргиевский трактат 1783

Геóргиевский трактат 1783 — договор о переходе царства Картли-Кахетия (Вост. Грузия) под покровительство Российской империи. Заключен 4 августа 1783 в крепости Георгиевск между командующим русскими войсками на Кавказе П. С. Потемкиным с российской стороны и князьями И. Багратион-Мухранским и Г. Чавчавадзе с грузинской. Состоит из 18 статей (13 основных, 4 сепаратных, 1 дополнительной). Грузинский царь Ираклий II признавал протекторат России и отказывался от самостоятельной внешней политики. Грузинские подданные получали российские права. Грузинские привилегированные сословия уравнивались в правах с российским дворян­ством. Грузинская церковь сохраняла самостоятельность. Россия признавала право Грузии на внутреннюю автономию, обязалась предоставить поддержку в случае войны и добиваться возвращения отторгнутых Турцией земель. Русское правитель­ство размещало в Грузии постоянный контингент войск. Г. т. резко ослабил позиции Турции в Закавказье и заложил основы для присоединения Грузии к России.

Лит.: Авалов З. Д. Присоединение Грузии к России. СПб., 1901; Под стягом России. Сборник архивных документов. М., 1992; Потто В. А. Кавказская война. Т. 1. М., 2006; Gvosdev N. K. Imperial Policies and Perspectives towards Georgia: 1760—1819. New York, 2000. А. А. Вершинин.