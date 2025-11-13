Судьба первых русских в Америке 14 августа 1784 года Григорий Шелехов, русский купец, торговавший шкурками пушных зверьков, основал первое русское поселение на Аляске, на острове Кадьяк, в заливе Св. Троицы. Первые два года Шелехов жил там со своей женой. За это время к ним присоединилось еще около двухсот поселенцев. Их крепость стала центром исследования Аляски, откуда стартовали многие экспедиции вглубь полуострова.

«…увидели мы идущия от той губы, куды посланы от нас бот и лотка, две лотки на гребле, одна – малая, другая – побольше, о которых мы надеялись, что наш бот и лотка возвратились. И пошли к ним навстречю. Потом разсмотрели мы, что лотка гребущая – не наша, понеже оная корпусом остра и гребля не роспашная, а гребут веслами просто у бортов, которая к пакетботу так не приближалась, чтоб в лицо человека можно видеть, токмо видели, что сидело в ней четыре человека: один на корме, а протчия гребли, и платья видно было на одном красное, которые, будучи в таком разстоянии, встали на ноги и прокричали дважды: агай, агай и махали руками и тотчас поворотились и погребли к берегу. А я тогда приказал махать белыми платками и кланяться, чтобы они к нашему судну подъехали, что и чинено от многих служителей, токмо, несмотря на то, скоро погребли к берегу, а гнаться за ними было неможно, понеже ветр был тих, а лотка оная гораздо скороходна, а другая большая лотка, далече не подгребши к пакетботу, возвратилась, и вошли обе опять в ту заливу, ис которой выгребли. Тогда мы утвердились, что посланныя от нас служители всеконечно в несчастье, понеже штюрману Дементьеву, как отправлен, уже настали осьмые сутки и было довольно время, способнаго к возврату, и мы к тому месту ходили в самой близости, токмо он не возвратился. А по отправлении боцмана мы от того места не отлучались, а погода была все тихая, и ежели б несчастия какова им не случилось, то б по настоящее время уже к нам возвратились. И можно чаять по тому, понеже американцы к нашему пакетботу не смели подъехать, что с послаными от нас людьми от них на берегу поступлено неприятельски: или их побили, или задержали. Однако ж мы еще до вечера близ того места ходили, поджидая своих судов, токмо ночью для опасения от берегу поудалились, да и ночью имели на кормовом флакштоке фонарь с огнем, дабы, ежели, паче чаяния, выдут, то чтоб могли к нам и ночью притить. А пополуночи в 11-м часу поворотили и стали держать к земле, протязающейся меж N и W…»

1741 г. декабря 7. - Рапорт А.И. Чирикова в Адмиралтейств-коллегию о плавании к берегам Америки

ПАТРИАРХ КАМЧАТСКОГО МОРЕХОДСТВА

Особое место в ряду знаменитых российских кораблей занимает бот «Святой архангел Гавриил» - первое морское судно, построенное в 1728 г. на Камчатке из местного леса. До «Св. Гавриила» лишь два российских судна плавали в Охотском море, но построены они были в Охотске: «Восток» в 1716 г. и «Фортуна» в 1727 г. В XVIII в. были построены несколько кочей, способных ходить по морю вблизи берегов, на которых плавали С. Дежнев, Ф. Попов, М. Стадухин и другие.

«Св. Гавриил» служил на Тихом океане 27 лет, до 1755 г. В документах того времени его называли по-разному: «Святой Гавриил», «Гавриил» и даже «Гаврила» или «Гаврил». С ними связаны многие открытия и славные исторические события. Такие, например, как плавание первого европейского судна за северный полярный круг в Чукотском море в 1728 г., открытие Аляски в 1732 г., участие в обследовании юго-западного побережья Охотского моря, Шантарских островов в 1730 г., участие в подавлении восстания ительменов и основании нового Нижне-камчатского острога, первое посещение русскими Японии в 1739 г., исследование Авачинской губы и основание в 1740 г. одного из старейших городов на русском Дальнем Востоке - Петропавловска-Камчатского.

21 августа 1732 г. можно считать историческим. Первые европейцы достигли северо-западного побережья Америки. … Рассказывал об этом бывший в плавании на «Св. Гаврииле» служилый Илья Скурихин, допрошенный 8 апреля 1741 г. в канцелярии Охотского порта. Подойдя к Большой земле «…рассмотрели, что не остров, но земля великая, берег желтого песку, жилья юртами по берегу и народу ходящаго по той земли множество; лес на той земле великий лиственничной, ельник и топольник. И пошли де подле ту землю в левую сторону. Шли дней с пять, однако ж де конца той земли не дошли».

Земля, к которой подходил «Св. Гавриил» - это мыс Принца Уэльсского на полуострове Сьюарда. Сильный северный ветер относил судно на юг. С провизией было плохо, пресная вода кончалась, команда устала, едва успевала откачивать воду. Служилые подали Гвоздеву и Федорову прошение, «которым объявя многие свои нужды просили, чтоб для тех их нужд и поздности времени из того вояжа возвратиться на Камчатку». 28 сентября 1732 г. «Св. Гавриил» вернулся на зимовку в Нижнекамчатск.

К сожалению, подробности этого исторического плавания остаются неизвестными, так как подлинные документы - вахтенный журнал и карты - не сохранились. 19 декабря 1732 г. Гвоздев отправил в Анадырский острог Д.И. Павлуцкому подробное донесение о походе и «надлежащие описи», но Павлуцкого в это время там не было, он находился в Якутске. К рапорту прилагалась копия вахтенного журнала (лагбуха). Подлинный лагбух был отправлен летом 1733 г. в канцелярию Охотского порта, но без карты. Гвоздев объяснял, что карта похода не была составлена из-за отсутствия согласия с подштурманом Федоровым, который считал, что его дело - сочинение морской карты, а геодезиста - ландкарты, то есть карты суши.

Сам Федоров скончался в Нижнекамчатске в феврале 1733 г., а М. С. Гвоздев оставался до лета 1735 г. на Камчатке, выполняя поручения «при строении вновь острогов». В 1735-1738 гг. он был под следствием по ложному доносу, а после освобождения выполнял различные обязанности во время Второй Камчатской экспедиции.

Неизвестно, почему ни Павлуцкий, ни канцелярия Охотского порта не информировали ни Адмиралтейств-коллегию, ни Тобольскую губернскую и Иркутскую провинциальные канцелярии о результатах плавания «Св. Гавриила» к большой Земле. Видимо, они не придали итогам экспедиции особого значения.

Лишь в 1738 г. информация об этом плавании дошла до Адмиралтейств-коллегии. Случилось это так. В 1735 г. участник плавания на «Св. Гаврииле» матрос Л. Петров обвинил руководителей экспедиции Я. Генса, М.С. Гвоздева и И.Г. Спешнева в государственных преступлениях, за что все они были арестованы и посажены в Тобольскую тюрьму. Донос оказался ложным, и сам Петров попал в кронштадскую тюрьму. Здесь он подал донесение командиру Кронштадского порта о плавании к берегам Америки в 1732 г. и о необыкновенном пушном богатстве открытой ими земли. Это сообщение заинтересовало Адмиралтейств-коллегию. 14 февраля 1738 г. она вынесла решение об освобождении из заключения М.С. Гвоздева и Я. Генса и о немедленной отправке Генса в Петербург с журналами, описями и картами. Но Генса уже не было в живых, - он умер в тюрьме 23 октября 1737 г.

22 апреля уже Сибирская губернская канцелярия направила указ о немедленной присылке в Адмиралтейств-коллегию всех материалов плавания «Св. Гавриила» в 1732 г., так как в имуществе Я. Генса после его смерти никаких бумаг, относящихся к плаванию, не обнаружили. В декабре 1738 г. последовал новый указ Адмиралтейств-коллегии сибирским властям о розыске и присылке в Петербург описей, журналов и карт плавания. Их снова не нашли. Лишь в 1743 г. М.П. Шпанберг обнаружил журнал, который во время плавания неофициально вел И. Федоров. По приказанию Шпанберга М.С. Гвоздев в октябре 1743 г. составил карту плавания 1732 г. Оригинал карты был доставлен Шпанбергом в Иркутскую канцелярию и также утерян. Сохранилась лишь копия, посланная в Адмиралтейств-коллегию. Позднее были составлены и другие карты, основанные на устном описании плавания.

Вопрос об открытии М.С. Гвоздева возникал в 1741 г. в связи с показаниями участника плавания И. Скурихина, данными им в апреле 1741 г. в канцелярии Охотского порта. Там же был допрошен в 1743 г. и сам Гвоздев. Командир Охотского порта А. Дивиер в 1741 г. предлагал направить на небольших судах экспедицию Беринга для исследования островов против Чукотского Носа. В 1743 г. предполагалось отправить туда Гвоздева, но в этом же году Вторая Камчатская экспедиция завершила свою деятельность.

Аров В.Н. Патриарх камчатского мореходства. Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки. Историко-краеведческий сборник. Выпуск 3, 2000 г.

ШЕЛЕХОВ И БАРАНОВ

14 августа 1784 года Григорий Шелехов, русский купец, торговавший шкурками пушных зверьков, основал первое русское поселение на Аляске, на острове Кадьяк, в заливе Св. Троицы. Первые два года Шелехов жил там со своей женой. За это время к ним присоединилось еще около двухсот поселенцев. Их крепость стала центром исследования Аляски, откуда стартовали многие экспедиции вглубь полуострова. Жители крепости были инициаторами основания новых населенных пунктов вдоль побережья. Большинство из них также были русскими купцами.

В 1786 году Григорий Шелехов возвратился в Россию. Здесь он предложил Александру Баранову заняться делами Шелехова на родине, пока тот находился на Аляске. Баранов согласился, и уже в 1799 году в Российской империи появилась Российско-Американская компания, которой было даровано монопольное право на ведение всех торговых операций на Аляске. Баранов расширил сферу деятельности компании и охватил большую территорию, так что русские купцы теперь свободно работали вдоль всего западного побережья северной Америки. В 1812 году Александру Баранову удалось, после нескольких неудачных попыток, основать русское поселение на севере Калифорнии. Однако такое положение дел явно противоречило интересам англичан и американцев в этом регионе, и после нескольких конфликтов русским купцам пришлось возвратиться на прежние территории.