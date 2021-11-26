ПУТЯТИН АБРАМ АРТЕМЬЕВИЧ

Образование и карьера

Абрам Артемьевич (Авраам Артамонович) родился в 1709 г. (по другим данным в 1710 г.). Отец – ржевский помещик князь Артемий Васильевич Путятин.

Получил хорошее образование. В 1723 г. начал обучение в Морской школе. В 1725 – 1727 гг. был титулярным юнкером Военной коллегии, затем – солдат Суздальского пехотного полка. С 1730 г. – каптенармус лейб-гвардии Измайловского полка, получил в 1731 г. чин сержанта.

Постепенно продвигаясь по карьерной лестнице, А.А. Путятин в 1732 г. был произведен в капитаны ландмилиции, в 1736 г. – в секунд-майоры, в 1737 г. – в премьер-майоры, в 1738 г. – в подполковники. С 1748 г. – полковник Новгородского драгунского полка. 25 декабря 1755 г. получил чин бригадира с определением к армии.

А.А. Путятин участвовал в Семилетней войне 1756 – 1763 гг.

5 марта 1761 г. получил назначение к Провиантскому Правлению при Русской армии в Пруссии. 2 апреля 1762 г. стал генерал-майором и возглавил драгунский полк.

Путятин в Оренбургской губернии

В 1758 г. А.А. Путятин служил в Оренбурге. Здесь он руководил Орской дистанцией Оренбургской пограничной линии. В следующем году благодаря его стараниям была создана система форпостов и маяков вдоль Яика, призванная предупреждать набеги башкир и киргизов.

В 1764 г. состоялся второй визит А.А. Путянина в Оренбург, но уже в ином качестве. 24 августа 1764 г. генерал-майор возглавил Оренбургскую губернию, был произведен в тайные советники.

За время своего губернаторства А.А. Путин упорядочил земельные владения в крае, занимался исправлением пограничных крепостей, укреплением границ от набегов киргиз-кайсаков, способствовал развитию торговли, поощряя переход казаков в купечество.

После опубликования 14 декабря 1766 г. Высочайшего манифеста об организации в Москве законодательной комиссии для подготовки проекта нового Уложения и предоставлении права губернаторам присутствовать в комиссии или направлять сведения о недостатках в их краях и губерниях А.А. Путятин подготовил и 10 декабря 1767 г. направил в Москву обстоятельную записку, в которой детально описал шаги по уничтожению произвола в отношении казенных земель. В итоге губернатору удалось вернуть в государственную собственность земельные участки южнее новой московской дороги.

29 сентября 1768 г. ушел с поста губернатора Оренбургской губернии.

9 июля 1768 г. получил должность сенатора. 20 мая 1769 г. уволен со службы по состоянию здоровья и в том же году скончался.

Семья

Сыновья: Алексей, Николай и Иван.