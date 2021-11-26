ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1728 год).
Из рода Плещеевых.
Стольник Петра I (с 1700 года). Накануне Прутского похода 1711 года в чине капитана вместе с офицерами Московского гарнизона направлен в распоряжение губернатора Азовской губернии генерал-адмирал графа Ф.М. Апраксина. Рассматривался Петром I в качестве кандидата на должности товарища сибирского губернатора кн. А.М. Черкасского (1719 год) и президента Штатс-контор-коллегии (1722 год).
Член Комиссии о сочинении Нового уложения (смотрите в статье Уложенные комиссии) (1721-1722 годы). Президент [30 января (10 февраля) 1723 - 1 (12) марта 1727 года; с июля 1726 года одновременно с А.Л. Нарышкиным] Камер-коллегии. Способствовал увеличению прямых налогов в ряде российских провинций, что, по мнению нового президента Камер-коллегии А.В. Макарова (высказано в 1732 году), привело к существенному росту недоимок («…не збираетца, а в некоторых местах в зборе бывает по половине и по трети»).
Губернатор Московской губернии (1727-1730 годы). Первоприсутствующий в Монетной конторе (1727-1730 годы) и член Комиссии о монетном деле при этой конторе (1730 год); совместно с П.И. Мусиным-Пушкиным и В.Н. Татищевым организовал государственную перечеканку мелкой медной монеты. Сенатор (1728-1730 годы).
Во время междуцарствия 1730 года находился в Москве, подписал протокол Верховного тайного совета об оглашении «Кондиций».
Губернатор Сибирской губернии (1730- 736 годы). Содействовал архивным разысканиям Г.Ф. Миллера в годы второй Камчатской экспедиции (в 1740 году поддержал просьбу Иркутской провинциальной канцелярии выделить дополнительные денежные средства на нужды этой экспедиции и Охотского правления).
В 1735 году обвинён во взяточничестве по оговору бывшего вице-губернатора Иркутской провинции А.И. Жолобова, затем уволен от должности губернатора «за болезнию».
Главный судья Судного приказа (1738-1740 годы). Президент Сибирского приказа (1740-1741 годы).