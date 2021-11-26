ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1728 год).

Из ро­да Пле­щее­вых .

Столь­ник Пет­ра I (с 1700 года). На­ка­ну­не Прут­ско­го по­хо­да 1711 года в чи­не ка­пи­та­на вме­сте с офи­це­ра­ми Московского гар­ни­зо­на на­прав­лен в рас­по­ря­же­ние гу­бер­на­то­ра Азов­ской губернии генерал-адмирал графа Ф.М. Ап­рак­си­на. Рас­смат­ри­вал­ся Пет­ром I в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на долж­но­сти то­ва­ри­ща си­бир­ско­го гу­бер­на­то­ра кн. А.М. Чер­кас­ско­го (1719 год) и пре­зи­ден­та Штатс-кон­тор-кол­ле­гии (1722 год).

Член Ко­мис­сии о со­чи­не­нии Но­во­го уло­же­ния (смотрите в статье Уло­жен­ные ко­мис­сии) (1721-1722 годы). Пре­зи­дент [30 января (10 февраля) 1723 - 1 (12) марта 1727 года; с ию­ля 1726 года од­но­вре­мен­но с А.Л. На­рыш­ки­ным] Ка­мер-кол­ле­гии. Спо­соб­ст­во­вал уве­ли­че­нию пря­мых на­ло­гов в ря­де российских про­вин­ций, что, по мне­нию но­во­го пре­зи­ден­та Ка­мер-кол­ле­гии А.В. Ма­ка­ро­ва (вы­ска­за­но в 1732 году), при­ве­ло к су­ще­ст­вен­но­му рос­ту не­дои­мок («…не зби­ра­ет­ца, а в не­ко­то­рых мес­тах в збо­ре бы­ва­ет по по­ло­ви­не и по тре­ти»).

Гу­бер­на­тор Московской губернии (1727-1730 годы). Пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Мо­нет­ной кон­то­ре (1727-1730 годы) и член Ко­мис­сии о мо­нет­ном де­ле при этой кон­то­ре (1730 год); совместно с П.И. Му­си­ным-Пуш­ки­ным и В.Н. Та­ти­ще­вым ор­га­ни­зо­вал государственную пе­ре­че­кан­ку мел­кой мед­ной мо­не­ты. Се­на­тор (1728-1730 годы).

Во вре­мя ме­ж­ду­цар­ст­вия 1730 года на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, под­пи­сал про­то­кол Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та об ог­ла­ше­нии «Кон­ди­ций» .

Гу­бер­на­тор Си­бир­ской губернии (1730- 736 годы). Со­дей­ст­во­вал ар­хив­ным ра­зы­ска­ни­ям Г.Ф. Мил­ле­ра в го­ды второй Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции (в 1740 году под­дер­жал прось­бу Ир­кут­ской про­винциальной кан­це­ля­рии вы­де­лить до­пол­нительные де­неж­ные сред­ст­ва на ну­ж­ды этой экс­пе­ди­ции и Охот­ско­го прав­ле­ния).

В 1735 году об­ви­нён во взя­точ­ни­че­ст­ве по ого­во­ру быв­ше­го ви­це-гу­бер­на­то­ра Ир­кут­ской провинции А.И. Жо­ло­бо­ва, за­тем уво­лен от долж­но­сти гу­бер­на­то­ра «за бо­лез­нию».

Главный су­дья Суд­но­го при­ка­за (1738-1740 годы). Пре­зи­дент Си­бир­ско­го при­ка­за (1740-1741 годы).