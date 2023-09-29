Пётр III Фёдорович

Пётр III Фёдорович (Карл-Петер или Карл-Петер-Ульрих) (10[21].02.1728, Киль, Шлезвиг-Гольштейн, Германия — 06[17](?).07.1762, Ропша, ныне Ломоносовский район Ленинградской обл.) — российский император (с 1761), внук Петра I , сын цесаревны Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха; герцог Гольштейн-Готторпский (с 1745). В 1742 вызван Елизаветой Петровной в Россию и объявлен наследником престола (после принятия православия — великий князь Петр Федорович). С 1745 состоял в браке с Екатериной II . Вступив на престол, осуществил ряд мер в духе политики «просвещенного абсолютизма» ( Манифест о вольности дворянства , упразднение Тайной канцелярии, подготовка к секуляризации церковных земель и др.). В то же время его государственная деятельность, отличавшаяся большой активностью, была хаотичной и зачастую сопровождалась не вполне продуманными решениями; кроме того, негативное отношение в правительственных кругах встретила смена им внешнеполитического курса (мир с Пруссией и подготовка в союзе с ней вой­ны с Данией для решения территориальных проблем Гольштейна). Все это стало благоприятной почвой для придворного заговора против него во главе с его супругой. Не обладая сильной волей, не смог оказать сопротивления заговорщикам. 28–29 июня 1762, лишившись поддержки гвардии и вой­ск в столице, был свергнут и принужден отречься от престола. Содержался под арестом в Ропше. Обстоятельства и точная дата его смерти до конца не ясны. Согласно наиболее распространенной версии, убит во время ссоры с группой заговорщиков во главе с А. Г. Орловым . Похоронен в Санкт-Петербурге: первоначально в Александро-Невской лавре, в 1796 Павел I перезахоронил его останки в Петропавловском соборе рядом с могилой Екатерины II.

Лит .: Мыльников А. С. Петр III. М., 2002; Крючкова М. А. Триумф Мельпомены. Убийство Петра III в Ропше как политический спектакль. М., 2013; Иванов О. А. Петр III. Загадка смерти. М., 2018; Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб., 2019. А. Б. Плотников.