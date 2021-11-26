ПЁТР II АЛЕКСЕЕВИЧ

Великий князь (1715-1727), российский император (1727-1730).

Будучи совсем юным и не имея должного образования, одиннадцатилетний император оставил дела управления государством членам Верховного тайного совета, предпочитая проводить время за игрой в бильярд, охотой, танцами и «обучением солдат». Александр Меншиков, являвшийся фактическим правителем, и Андрей Остерман, бывший императорским воспитателем, не слишком сдерживали молодого Петра Алексеевича в его устремлениях.

Отец – Алексей Петрович Романов

Мать – Шарлотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская

Спустя 17 дней после рождения внука, у Петра I родился сын, который был также назван Петром. Император не слишком рассчитывал на отпрыска Алексея Петровича и официальным наследником стал Петр Петрович. Однако уже в 1719 году младший сын Петра I умер, годом ранее в Петропавловской крепости умер его старший сын Алексей, и взоры политической элиты устремились на внука императора – Петра Алексеевича. Однако сам Самодержец Всероссийский 16 февраля 1722 года (5 февраля по ст. ст.) издал указ о престолонаследии, упорядочивший обычай передачи престола прямым наследникам по мужской линии и позволивший монарху самому выбирать своего приемника. Приемника, правда, Петр так и не назначил. После его смерти на престоле два года находилась императрица Екатерина I, в своем завещании в 1727 году указавшая именно юного Петра Алексеевича в качестве своего наследника.

В первый год своего правления Петр II отдал управление государственными делами Александру Даниловичу Меншикову, который, в свою очередь, для укрепления связи и контроля над императором обвенчал его со своей дочерью Марией. Андрей Иванович Остерман составил план обучения Петра, в котором наряду с изучением истории, математики, географии император должен был посещать и заседания Верховного тайного совета, дабы овладеть искусство управления государством. 21 июня 1727 года (8 июня по ст. ст.) в начале одиннадцатого часа император приехал в Совет и объявил: "После как Бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящшее мое старание будет, чтоб исполнить должность доброго императора, то есть чтоб народ, мне подданный, с богобоязненностию и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать". Более Петр II не посещал заседания Верховного тайного совета.

За время своего фактического регентства Меншиков произвел ряд изменений в Лифляндии, где появился сейм, Украине, где была упразднена Малороссийская коллегия и восстановлено гетманство. Также, крепостным прощались давние недоимки, которые и так было крайне проблематично собрать, сосланным на каторгу за неуплату налогов была дарована свобода. Введённая Петром I 37,5%-я протекционистская пошлина на отпускаемые за границу пеньку и пряжу была снижена до 5 %, чтобы таким образом поднять доходы казны.

Через некоторое время компания молодого Ивана Долгорукого и Елизаветы Петровны начала менять взгляды императора на свое окружение и Меншикова, в частности. Петру II продемонстрировали протоколы допросов Алексея Петровича, – его отца, из которых явственно следовало, что Меншиков принимал участие в данных мероприятиях.

Уже осенью 1727 года Александр Данилович Меншиков был обвинен в государственной измене и сослан в Березов. 8 марта 1728 года (25 февраля по ст. ст.) Петр II венчается на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Отличием данной церемонии от предыдущих и общим с последующими являлось то, что император причащался в алтаре по чину священнослужителей. После низвержения Меншикова и переезда в Москву полнота власти перешла к Долгоруковым, Андрей Остерман же, как и во время Меншикова, отвечал за внешнюю политику России.

В целом период правления Петра II можно охарактеризовать как продолжающийся по инерции после правления Петра I. Во внутренней политике наблюдался вялый откат петровских преобразований, особенно после отправки в ссылку Меншикова. Внешняя политика выстраивалась, с одной стороны, на сохранявшейся мощи петровский армии, с другой, Остерман полагался на свое родство с императором Карлом VI и, следовательно, на поддержку Австрии.

Петр II умер 30 января 1730 года (19 января по ст. ст.), сказав: ««Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии», в то время как Наталия Алексеевна умерла ещё в 1728 году. Он стал последним из российских императоров, похороненных в Архангельском соборе Московского Кремля.

Петр II в искусстве

Литература

Эпиграмма хроностическая на коронацию Петра II, автор Антиох Кантемир

Пьеса о Меншикове «Сухое пламя», автор Давид Самойлов

Пьеса «Царь-отрокъ Пётр II, его судьба, его фавориты», автор Н. Истрина

Валентин Пикуль. Книга первая романа «Слово и дело»

Исторический роман «Юный император», автор Всеволод Соловьёв.

«Записки экспедитора Тайной канцелярии», автор Олег Рясков

Кинематограф

1986 — «Михайло Ломоносов» (реж. Александр Прошкин). В роли Петра — Кирилл Козаков.

2001 — «Тайны дворцовых переворотов» (сериал; реж. Светлана Дружинина). В роли Петра — Иван Синицын (в детстве), Дмитрий Веркеенко.

2012 — «Записки экспедитора Тайной канцелярии» (сериал; реж. Олег Рясков). В роли юного Петра — Роман Македонский.

2013 — «Романовы». Фильм четвёртый. Глава 1. «Пётр II Алексеевич». В роли Петра II — Велимир Русаков.

Театр

«Царь-отрок Пётр II». Спектакль театра п/у Геннадия Чихачёва.