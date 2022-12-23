МЕНШИКОВ, АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

Меншиков, Александр Данилович (06[16].11.1673, Москва — 12[23].11.1729, Березов) — государственный и политический деятель, военачальник. По одной из версий, его предками являлись литовские дворяне, по другим — отцом М. был дворцовый конюх или пекарь. Достоверно не установлено, был ли М. полностью неграмотным или умел читать.

М. начал службу в бомбардирской роте Преображенского полка (1691 или 1693); затем участвовал в Азовских походах (1695 и 1696) и сопровождал Петра I в заграничном путешествии (1697—1698). Изучал корабельное дело в Голландии. В 1698 М. стал сержантом Преображенского полка; в 1701 — поручиком бомбардирской роты.

В первые годы Северной войны (1700—1721) отличился в боевых действиях, командовал пехотой и кавалерией, участвовал в штурме крепостей. После взятия Нотебурга (11[22] октября 1702) М. назначили шлиссельбургским губернатором. В том же году возведен в графское достоинство Римской империи. За храбрость, проявленную при взятии на абордаж двух шведских военных судов в устье Невы (7[18] мая 1703), М. стал кавалером ордена Св. Андрея Первозванного. В 1703 М. назначен шлотбургским (затем петербургским) губернатором. Будучи петербургским губернатором, руководил строительством крепостей на Северо-Западе, организацией обороны и возведением Санкт-Петербурга, а также загородных резиденций.

В 1704 произведен в генерал-майоры, 30 ноября [11 декабря] 1705 — в генерал-аншефы. С 1706 — майор Преображенского полка. 13[24] октября 1705 возведен в княжеское достоинство Священной Римской империи. 30 мая [10 июня] 1707 ему пожалован титул светлейшего князя Российского и герцога Ижорского. 18[29] августа 1706 М. одержал победу при Калише; участвовал в битве при Лесной (28 сентября [8 октября] 1708), взял штурмом Батурин (2[13] ноября 1708); командовал регулярной конницей в Полтавской битве (27 июня [8 июля] 1709), за заслуги в баталии получил звание генерал-фельдмаршала (13[24] июля 1709). В 1712—1713 командовал российским экспедиционным корпусом в Померании. В 1717—1726 М. — сенатор, с 15[26] декабря 1717 по 1724 и в 1726—1727 — президент Военной коллегии, в 1718—1724 — генерал-губернатор Санкт-Петербургской губернии. В 1721 стал вице-адмиралом. Находился под следствием розыскных канцелярий В. В. Долгорукого (с 1714) и П. М. Голицына (с декабря 1717).

После смерти Петра I М. сыграл решающую в возведении на престол Екатерины I . 30 августа [10 сентября] 1725 пожалован в кавалеры ордена Св. Александра Невского, с 8[19] февраля 1726 — член Верховного тайного совета, с 6[17] мая 1727 — адмирал, с 12[23] мая 1727 — генералиссимус. М. предпринял неудачные попытки стать герцогом Курляндии и выдать свою дочь Марию за императора Петра II. 8[19] сентября 1727 помещен под домашний арест. 9[20] сентября 1727 приговорен к лишению чинов и наград, а также к ссылке с семьей в нижегородские деревни (заменена на Раненбург). В начале 1728 лишен имений, денег и драгоценностей. 27 марта [7 апреля] 1728 приговорен к ссылке в Пустозерск, 4[15] апреля 1728 отправлен с семьей в Березов.

М. был женат на Дарье Михайловне Арсеньевой (с 1706), которая скончалась по пути в Сибирь. В Березове умерла его дочь Мария; двое детей — Александр и Александра — возвращены из ссылки указом Анны Иоанновны (1731).

Лит.: Беспятых Ю. Н. Александр Данилович Меншиков: Мифы и реальность. 2-е изд., дополн. СПб., 2008; Павленко Н. И. Меншиков: Полудержавный властелин. 3-е изд. М., 2016. Т. А. Базарова.