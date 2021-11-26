ГЕНЕРАЛ-БЕРГ-ДИРЕКТОРИУМ
ГЕНЕРАЛ-БЕРГ-ДИРЕКТОРИУМ - центральное государственное учреждение в Российской империи, ведавшее горным делом в 1736-1742 годах.
Находилось в Санкт-Петербурге. Подчинялось Кабинету Его (Её) Императорского Величества. В Генерал-берг-директориуме велась регистрация «партикулярных» заводов, были сосредоточены координация поисков полезных ископаемых, взимание с заводчиков десятинного сбора, комплектование личного состава подведомственных учреждений и пр.
Важное место занимало финансирование предприятий, переданных в содержание генерал-берг-директора К. А. фон Шёмберга, и организация отданного ему на откуп сбыта за границу казённого железа.
В подчинении Генерал-берг-директориума находилась Канцелярия главного правления заводов и все учреждения, ранее зависимые от Берг-коллегии. Генерал-берг-директориум упразднён на основании высочайше утверждённого доклада Сената, в котором констатировался факт злоупотреблений генерал-берг-директора и предусматривалось вместо Генерал-берг-директориума «быть по-прежнему» Берг-коллегии.