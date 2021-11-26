ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ
ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ ЛУКИЧ - князь, российский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник.
Из рода Долгоруковых. В 1687 году в посольской свите своего дяди Я. Ф. Долгорукова отправлен во Францию; жил в Париже, обучался иностранным языкам и другим наукам. После возвращения участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов. В 1697 году второй воевода в Севске (первым был отец Долгорукова - князь Л. Ф. Долгоруков). В 1700-1706 годах находился в Речи Посполитой при другом дяде - российском посланнике Г. Ф. Долгорукове.
По поручению царя Петра I добивался посылки вспомогательных войск для отвлечения шведского короля Карла XII от Нарвы; организовал встречу царя с саксонским курфюрстом и польским королём Августом II в городе Биржи (1701 год). В 1706-1707 годах российский резидент при дворе Августа II; убеждал короля продолжать войну со Швецией. После вынужденного выхода Августа II из Северного союза 1699-1721 годов посланник в Дании (1707-1720 годы); способствовал разрыву датско-шведских отношений, заключил Копенгагенский союзный договор 1709 года о вступлении Дании в Северную войну 1700-1721 годов. Добивался от датского правительства активного участия в военных действиях, но, несмотря на усилия Долгорукова, Дания вышла из войны и заключила мир со Швецией в 1720 году.
Посол во Франции (1721-1722 годы); старался привлечь её правительство к посредничеству при заключении Ништадтского мира 1721 года и добиться признания императорского титула Петра I. В 1721 году присутствовал на коронации Людовика XV в Реймсе. Сенатор (1723-1730 годы). В 1724 году в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра отправлен в Варшаву в помощь посланнику, своему двоюродному брату князю С. Г. Долгорукову, с поручением защищать права православных в Речи Посполитой и получить признание императорского титула Петра I. Не добившись решения этих вопросов на сейме, в том же году вернулся в Россию. В мае 1725 года вновь отправлен в Речь Посполиту на новый сейм для определения претендента на курляндский престол.
В 1726 году ездил в Митаву, где безуспешно добивался избрания князя А. Д. Меншикова герцогом Курляндским. Будучи послом в Швеции (1726-1727 годы), старался противодействовать её сближению с Великобританией и присоединению к Ганноверскому союзу (миссия успеха не имела).
Член Верховного тайного совета (1728-1730 годы). Во время болезни императора Петра II (январь 1730 года) участвовал в составлении подложного завещания императора в пользу его невесты - княжны Е. А. Долгоруковой, однако впоследствии поддержал кандидатуру герцогини Курляндской Анны Ивановны. Вместе с другими членами Совета составлял «Кондиции», отправился с ними в Митаву и сопровождал Анну Ивановну в Москву. После восстановления самодержавия назначен губернатором Сибирской губернии. По пути в Тобольск в апреле 1730 года был лишён чинов и наград и сослан в пензенскую вотчину - село Знаменское Керенского уезда. В июле 1730 года помещён в тюрьму Соловецкого монастыря с конфискацией имущества. В 1739 года переведён в Шлиссельбургскую крепость, где приговорён к смертной казни. В том же году во время следствия и суда над Долгоруковыми был привезён в Новгород, подвергнут допросам и пытке, а затем казнён.
Иллюстрация:
В. Л. Долгоруков. Гравюра с портрета неизвестного художника. 1-я треть XVIII века. Архив БРЭ.