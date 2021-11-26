ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , сын Г. Ф. Дол­го­ру­ко­ва . До 1713 года жил с от­цом в Вар­ша­ве. Смо­лен­ский гу­бер­на­тор (март-июль 1713 года). Обер-пре­зи­дент Глав­но­го ма­ги­ст­ра­та (1723-1727 годы). Се­на­тор (1726-1730 годы). С 1727 года гоф­мей­стер великого князя Пет­ра Алек­сее­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра II). По­сле его во­ца­ре­ния при­об­рёл влия­ние бла­го­да­ря сво­ему сы­ну И. А. Дол­го­ру­ко­ву, на­хо­див­ше­му­ся в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с им­пе­ра­то­ром.

В феврале 1728 года вме­сте с В. Л. Дол­го­ру­ко­вым стал член Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та; в за­се­да­ни­ях уча­ст­во­вал ред­ко, но, по сло­вам английского кон­су­ла К. Рон­до, ве­дал «на­зна­че­ния­ми и от­ли­чия­ми». Час­то уст­раи­вал охот­ни­чьи экс­пе­ди­ции, что­бы со­хра­нить рас­по­ло­же­ние Пет­ра II ; до­бил­ся его об­ру­че­ния со сво­ей до­че­рью Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной [30.11(11.12).1729 года]. В декабре 1729 года по­лу­чил 12 тысяч дво­ров. Во вре­мя бо­лез­ни Пет­ра II (январь 1730 года) со­ста­вил, вме­сте с В. Л. Дол­го­ру­ковым и брать­я­ми С. Г. и И. Г. Дол­го­ру­ко­вы­ми, под­лож­ное за­ве­ща­ние от име­ни им­пе­ра­то­ра о пе­ре­да­че пре­сто­ла «её вы­со­че­ст­ву го­су­да­ры­не-не­вес­те» Е. А. Дол­го­ру­ко­вой.

Вме­сте с другими чле­на­ми Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии «Кон­ди­ций». По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол императрицы Ан­ны Ива­нов­ны был об­ви­нён в «раз­ру­ше­нии здо­ро­вья» Пет­ра II и каз­но­крад­ст­ве. Осу­ж­дён 14(25).04.1730 года и со­слан с семь­ёй в село Ни­коль­ское Ка­си­мов­ско­го уезда Во­ро­неж­ской губернии. По ма­ни­фе­сту 12(23).06.1730 года сос­лан в Бе­рё­зов. Лишён чинов и званий, его иму­ще­ст­во бы­ло кон­фи­ско­ва­но. Его сын И. А. Дол­го­ру­ков каз­нё­н в Нов­го­ро­де в 1739 году. Дру­гие де­ти Долгорукова - Ека­те­ри­на, Ни­ко­лай, Еле­на, Ан­на, Алек­сей и Алек­сандр - по­сле смер­ти от­ца ос­та­ва­лись в ссыл­ке и бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны по ука­зу императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны 03(14).12.1741 года.

В 1717-1727 годах вла­дел усадь­бой Глин­ки; в 1714-1730 годах - усадь­бой Го­рен­ки.