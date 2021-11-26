МЕЖЕВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Межевая канцелярия — центральное административно-судебное государственное учреждение. Впервые учреждена в Санкт-Петербурге как Главная М. к. в июне 1754 для так называемого Елизаветинского межевания. Это межевание не было завершено, и М. к. была закрыта в 1763. С началом Генерального межевания воссоздана как московская Губернская М. к. в 1766, а в 1777 — как М. к. Упразднена в 1918. М. к. подчинялась Межевой экспедиции Первого департамента (с 1794 Межевому департаменту) Сената, с 1870 Управлению межевой частью Министерства юстиции, с 1905 по делам межевания — Главному управлению землеустройства и земледелия. В 1917 подчинена Народному комиссариату земледелия.

М. к. состояла из присутствия, канцелярии, чертежной и архива (в 1796 разделен на два отделения — писцовое и чертежное, определяемые часто как самостоятельные архивы). В 1836—1842 распорядительные отделения канцелярии, чертежная и архивы передавались от М. к. в Управление Межевым корпусом. Основной штат М. к. включал главного директора (с 1867 председателя), 2—4 члена присутствия, 10 старших землемеров и около 70 младших землемеров и помощников чертежной, 10 смотрителей чертежного архива, 2 архивариуса писцового архива, сотрудников канцелярии, делившейся на экспедиции (затем отделения), врача, архитектора.

Функции распорядительные (изъяты у М. к. с 1836 по 1842): ведение местных учреждений (межевых контор, межевых комиссий, межевых палат); формирование и организация работы землемерных партий; контроль над межеванием и его документацией, составление итоговых документов, планов, межевых книг (в 1822 переданы губернским правлениям); создание карт и атласов межевания; кадровые и финансовые вопросы межевого ведомства.

Функции судебные: рассмотрение апелляций по действиям местных межевых учреждений; следствие о должностных преступлениях по межевому ведомству; до 1905 — утверждение решений местных учреждений по межевым спорам землевладельцев.

Лит. : Герман И. Е. История русского межевания. М., 1914; Рудин С. Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. Петроград, 1915; Бухерт В. Г. Архив Межевой канцелярии (1768—1918). М., 1997. А. А. Фролов.