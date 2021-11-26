ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ - в Российской империи в 1765 году - середина XIX века комплекс правительственных мероприятий по описанию и картографированию земельного фонда.

Его не­об­хо­ди­мость бы­ла вы­зва­на не­упо­ря­до­чен­но­стью юри­дич. ос­но­ва­ний зем­ле­вла­де­ния и от­сут­ст­ви­ем еди­ной гос. сис­те­мы учё­та зе­мель­но­го фон­да. На прак­ти­ке ос­но­ва­ни­ем вла­де­ния зем­лёй слу­жи­ло за­се­ле­ние её кре­сть­я­на­ми зем­ле­вла­дель­ца, гра­ни­цы вла­де­ния оп­ре­де­ля­лись как гра­ни­цы хо­зяйственных ареа­лов по­се­ле­ний. С этим бы­ли свя­за­ны зна­чительное чис­ло позе­мель­ных спо­ров, боль­шая че­рес­по­лосность зем­ле­вла­де­ния, ос­лож­нён­ная тра­диционным пра­вом зем­ле­вла­дель­цев поль­зо­вать­ся оп­ре­де­лён­ны­ми угодь­я­ми на чу­жой зем­ле (пра­во «въез­да»). От­сут­ст­вие точ­но обо­зна­чен­ных гра­ниц мас­си­ва ка­зён­ных ле­сов и пус­тых зе­мель при­во­ди­ло к их ак­тив­но­му за­хва­ту ча­ст­ны­ми вла­дель­ца­ми, об­ра­зо­ва­нию «при­мер­ных» зе­мель - за­ня­тых явоч­ным по­ряд­ком, без оформ­ле­ния на них со­от­вет­ст­вую­щих до­ку­мен­тов.

О на­ча­ле генерального межевания бы­ло объ­яв­ле­но ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны II от 19(30).09.1765 года. Од­но­вре­мен­но с ним из­да­ны «Ге­не­раль­ные пра­ви­ла», на ос­но­ва­нии ко­то­рых Ме­же­вой ко­мис­си­ей раз­ра­бо­та­ны ин­ст­рук­ции зем­ле­ме­рам от 13(24).02.1766 года, а так­же ме­же­вым гу­берн­ским кан­це­ля­ри­ям и про­винциальным кон­то­рам от 25.05(05.06).1766 года. В них про­воз­гла­ша­лись прин­ци­пы генерального межевания, су­ще­ст­вен­но от­ли­чав­шие­ся от прин­ци­па про­вер­ки вла­дель­че­ских прав, из-за ко­то­ро­го, на­тал­ки­ва­ясь на со­про­тив­ле­ние дво­рян­ст­ва, тер­пе­ли не­уда­чу пред­при­ни­мав­шие­ся ра­нее по­пыт­ки про­ве­де­ния об­ще­го ме­же­ва­ния.

Пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от вос­ста­нов­ле­ния в пра­вах раз­но­род­ной и раз­но­вре­мен­ной до­ку­мен­та­ции, пре­ж­де яв­ляв­шей­ся юри­дическим ос­но­ва­ни­ем для вла­де­ния, и по­ло­жи­ло в ос­но­ву про­ве­де­ния генерального межевания прин­цип фак­тического вла­де­ния зем­ля­ми по со­стоя­нию на 1765 год. Это оз­на­ча­ло пе­ре­да­чу дво­ря­нам все­го фон­да «при­мер­ных» зе­мель, со­став­ляв­ших свыше 70 млн. десятин (около 76,5 млн. га).

Основное ус­ло­вие пе­ре­да­чи - от­сут­ст­вие спо­ров с др. зем­ле­вла­дель­ца­ми. Вновь на­ча­тые по­сле 1765 года по­зе­мель­ные спо­ры при­зна­ва­лись не­доб­ро­со­ве­ст­ны­ми, для про­дол­жав­ших ра­нее на­ча­тые спо­ры бы­ли соз­да­ны край­не стес­ни­тель­ные ус­ло­вия - они долж­ны бы­ли пред­ста­вить до­ку­мен­ты на пра­во вла­де­ния свои­ми зем­ля­ми и те­ря­ли б. ч. «при­мер­ных» зе­мель.

Кро­ме то­го, прак­ти­ко­ва­лась ши­ро­кая про­да­жа дво­ря­нам ка­зён­ных зе­мель, при­ле­гав­ших к их вла­де­ни­ям. При ме­же­ва­нии зем­ли при­пи­сы­ва­лись не к име­нам вла­дель­цев, а к на­зва­ни­ям по­се­ле­ний и пус­то­шей; еди­ни­цей ме­же­во­го опи­са­ния ста­ла да­ча – тер­ри­то­ри­аль­но це­ло­ст­ный ком­плекс, груп­па по­се­ле­ний, по­се­ле­ние или пус­тошь с от­но­сив­ши­ми­ся к ним зем­ля­ми.

Ме­же­вые ра­бо­ты ор­га­ни­за­ци­он­но бы­ли от­де­ле­ны от Вот­чин­ной кол­ле­гии, ре­гу­ли­ро­вав­шей во­про­сы зем­ле­вла­де­ния, и пе­ре­да­ны в ве­де­ние соз­дан­ной в 1765 году при Се­на­те Ме­же­вой экс­пе­ди­ции (с 1794 года Ме­же­вой департамент Се­на­та). Не­по­сред­ст­вен­но ор­га­ни­за­ци­ей ра­бот ру­ко­во­ди­ли Ме­же­вая кан­це­ля­рия (до 1777 года Московская гу­берн­ская ме­же­вая кан­це­ля­рия) и соз­да­вав­шие­ся на мес­тах ме­же­вые кон­то­ры.

Генеральное межевание осу­ще­ст­в­ля­лось бри­га­да­ми зем­ле­ме­ров, ко­то­рые в хо­де ра­бот со­став­ля­ли пла­ны зе­мель­ных вла­де­ний (около 200 тыс. за вре­мя про­ве­де­ния генерального межевания) и «по­ле­вые за­пис­ки». По за­вер­ше­нии ме­же­ва­ния ка­ж­до­го уез­да они со­став­ля­ли его ге­не­раль­ные пла­ны, пе­ре­ра­бо­тан­ные за­тем в ат­ла­сы, а так­же свое­об­раз­ный зе­мель­ный ка­дастр - то­ма «Эко­но­ми­че­ских при­ме­ча­ний», в ко­то­рых при­во­ди­лись ста­ти­стические све­де­ния о на­се­ле­нии, зе­мель­ных угодь­ях, хо­зяй­ст­ве, ди­кой при­ро­де (пус­то­ши, ле­са) по ка­ж­дой да­че и по уез­ду в це­лом.

Не­смот­ря на то что дво­рян­ст­во в це­лом бы­ло удов­ле­тво­ре­но прин­ци­па­ми про­ве­де­ния генерального межевания, ме­же­ва­ние вы­зы­ва­ло зна­чительное на­пря­же­ние в об­ще­ст­ве и про­во­ди­лось од­но­вре­мен­но лишь в не­сколь­ких гу­бер­ни­ях. К середине XIX века оно про­шло на б. ч. Ев­ропейской Рос­сии, в хо­де генерального межевания бы­ло об­ме­жё­ва­но свыше 300 млн. га зем­ли. В ок­ра­ин­ных гу­бер­ни­ях со зна­чительными осо­бен­но­стя­ми в зем­ле­вла­де­нии генеральное межевание не про­во­ди­лось или про­во­ди­лось на ос­но­ва­нии спе­ци­аль­но из­дан­ных пра­вил.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)