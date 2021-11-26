ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО
ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО - условное наименование совокупности явлений в российской архитектуре конца XVII - 1-й трети XVIII веков.
Развитие архитектуры в это время отличает ускоренный, скачкообразный и полистилистический характер, что было следствием ускоренного перехода от средневековой традиции к Новому времени. На практике это выразилось в стремлении как можно быстрее перенять современный художественный и архитектурный язык Западной Европы (преимущественно Голландии, Италии, Франции, Германии). Два основных направления Петровского барокко связаны с главными политическими центрами - Москвой и Санкт-Петербургом. В Москве к ключевым гражданским постройкам этого периода относятся Лефортовский дворец с чертами нарышкинского барокко (1697-1698 годы, архитектор Д.В. Аксамитов), усадьба Ф. Головина в русле голлландского классицизма (1701-1703 годы, не сохранилась), Главная аптека с колоссальным римским дорическим ордером, выполненным из поливных изразцов (1700-е годы, не сохранилась), перестройка Аверкия Кириллова палат в русле голландской архитектуры XVII века (образец трансформации традиционного типа жилища в новый - городской особняк; 1703-1711 годы) и Лефортовского дворца в духе палладианства XVII века (1706-1708 годы, архитектор Ф. Фонтана).
Наиболее репрезентативной сферой московского зодчества Петровское барокко стало церковное строительство. Храмы этого времени в Москве и подмосковных усадьбах можно разделить на 3 группы: эволюционную, развивающую тенденции предыдущих эпох [церковь Ивана Воина на Якиманке (1704-1713 годы), сочетающая традиционное построение плана «кораблём» и новаторское использование купольного перекрытия с люкарнами], «протестантскую», для которой характерны стремление к центрической объёмно-пространственной композиции, скупой декор, использование пилястрового ордера и плоских обрамлений (увенчанная звонницей со шпилем вместо традиционной главы церкви Святых Петра и Павла на Новой Басманной улице, 1705-1728 годы; квадратная в плане церкви Спаса Заиконоспасского монастыря, 1702-1719 годы, и др.) и тяготеющую к католическим барочным образцам (церковь в Дубровицах, Архангела Гавриила церковь в Москве). Развитие московского варианта Петровского барокко резко прервалось в 1714 году, когда Петром I был издан беспрецедентный указ, запретивший строительство из камня по всей России, за исключением Санкт-Петербурга.
В отличие от Москвы, петербургский вариант петровской архитектуры был намного сильнее оторван от традиции и программно ориентирован на утверждение в российской архитектуре современных западных образцов. Домик Петра I «Красные хоромы» на Городовом острове (1703 год) и Летний дворец [1710-1714 годы, архитектор Д. Трезини (?)] решены в духе рядовой бюргерской застройки Северной Европы. Дворец А.Д. Меншикова на Васильевском острове (1710-1720-е годы, архитекторы Ф. Фонтана, Трезини, Г. Шедель) и Зимний дворец [1711-1712 годы, Трезини (?)] отличают, как и московские памятники, использование пилястрового ордера и минимализм декора, характерные для итальнского и голландского классицизма XVII века.
Петропавловский собор (1712-1733 годы, Трезини) выдержан в русле протестантской традиции церковного строительства, но также воспроизводит характерный тип главного городского собора Балтийского региона (как и церковь Исаакия Далматского, 1717-1727 годы, архитекторы Г.И. Маттарнови, Н.Ф. Гербель, Г. Киавери, М.Г. Земцов). Для архитектуры Кунсткамеры (1718-1734 годы, архитекторы Маттарнови, Гербель, Г. Киавери, Земцов) характерно сочетание барочно активной, динамичной композиции центральной башни и плоского непластичного декора фасадов. Аналогичными чертами обладает здание Двенадцати коллегий с динамичной протяжённой композицией и плоским фасадным рисунком (1722-1742 годы, Трезини). Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры (1719-1731 годы, Т. Швертфегер; позднее перестроен) с 2 башнями-колокольнями на зап. фасаде и мощным куполом получил развитое барочное оформление.
В загородных ансамблях использовались французские образцы, в частности Версаль (ансамбль Стрельны, 1717-1725 годы, архитекторы А. Леблон, Н. Микетти). В Петергофе, главной резиденции периода Петровского барокко, были возведены дворец Монплезир с садом в голландском духе [1714-1723 годы, архитекторы А. Шлютер (?), И.Ф. Браунштейн], дворец с флигелями-павильонами и галереями на верхней террасе и обширный регулярный парк с павильонами на нижней террасе (1714-1723 годы, Браунштейн, Леблон, Микетти, М.Г. Земцов), а также устроенные на итал. манер каскады и фонтаны в Нижнем парке (архитектор Микетти), выполненные в духе французского Регентства стиля дворец Марли и павильон Эрмитаж (оба - 1721-1723 годы, Браунштейн).
Петровское время заложило основы развития российской архитектуры XVIII века, переведя её из системы средневековых приёмов в сферу современной западноевропейской архитектурной практики (так, в процессе проектирования впервые начали использовать чертежи). Для этого понадобилось воспитать новое поколение русских зодчих: отечественные архитекторы получали образование за границей в рамках пенсионерских поездок или работая под началом иностранных зодчих в России.