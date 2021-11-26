ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ

ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ - в Российской империи государственно-общественные губернские и областные учреждения, организовывавшие и содержавшие больницы, заведения социального призрения, а также начальные школы, воспитательные, работные и смирительные дома.

Пер­вые в Рос­сии тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и ор­га­ни­за­то­ры бла­го­тво­рительных фон­дов. Соз­да­ва­лись в со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года. Пер­вые приказы общественного призрения уч­ре­ж­де­ны в Нов­го­род­ской (1776 год), Твер­ской, Яро­слав­ской (1778 год), Вла­ди­мир­ской, Ко­ст­ром­ской, Кур­ской и Псков­ской (1779 год) гу­бер­ни­ях, в 1780-82 годах от­кры­ты ещё в 24 гу­бер­ни­ях, позд­нее - прак­ти­че­ски по всей Рос­сии (дей­ст­во­ва­ли в 40 гу­бер­ни­ях к 1800 году, в 57 - к 1830 году). Под­чи­ня­лись Се­на­ту, с 1802 года - МВД (в 1810-1819 годах Министерству по­ли­ции). Со­став при­сут­ст­вия при­ка­зов: гу­бер­на­тор (председатель), 6 вы­бор­ных за­се­да­те­лей со­слов­ных су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний, с 1801 года - 3 за­се­да­те­ля со­ве­ст­но­го су­да (пред­став­ля­ли дво­рян­ст­во, го­ро­жан гу­берн­ско­го го­ро­да и сво­бод­ных кре­сть­ян). С 1820-х годов вво­ди­лась так­же долж­ность так называемого не­пре­мен­но­го чле­на, иг­рав­ше­го ве­ду­щую роль. По де­лам сво­их уез­дов в ра­бо­те при­ка­зов уча­ст­во­ва­ли уезд­ные пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва. Ре­ше­ния при­сут­ст­вия ис­пол­нял смот­ри­тель за­ве­де­ний при­ка­за об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния.

При уч­ре­ж­де­нии при­ка­зов ка­ж­до­му из них пе­ре­да­ны ка­пи­та­лы (по 15 тысяч руб.), до­хо­ды от ко­то­рых они ис­поль­зо­ва­ли для обес­пе­че­ния сво­ей дея­тель­но­сти. До 1860 года приказы общественного призрения за­ни­ма­лись ипо­теч­ным кре­ди­то­ва­ни­ем под за­лог дво­рян­ских име­ний (в 1830 в за­ло­ге у при­ка­зов на­хо­ди­лись 310 тысяч кре­по­ст­ных кре­сть­ян), в 1806-1860 годах так­же вы­да­ва­ли ссу­ды куп­цам под за­лог не­дви­жи­мо­сти. Важ­ней­шим ис­точ­ни­ком фи­нан­си­ро­ва­ния при­ка­зов яв­ля­лись ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния на оп­ре­де­лён­ные це­ли (при­ка­зы, таким образом, вы­сту­па­ли в ка­че­ст­ве пер­вых бла­го­тво­рительных фон­дов). К середине 1830-х годов це­ли­ком на сред­ст­ва бла­го­тво­ри­те­лей соз­да­ны и со­дер­жа­лись свыше 15 за­ве­де­ний: Дом при­зре­ния ближ­не­го в Яро­слав­ле (ос­но­ван в 1786 году на сред­ст­ва 150 бла­го­тво­ри­те­лей), бо­га­дель­ня в Орен­бур­ге (1819 год), Стран­но­при­им­ный дом в г. То­ро­пец Псков­ской губ. (1820 год), боль­ни­ца в Ка­лу­ге (1826 год) и другие. С 1846 года в церк­вах про­во­дил­ся сбор по­жерт­во­ва­ний на со­дер­жа­ние па­ци­ен­тов в уч­ре­ж­де­ни­ях, под­ве­дом­ст­вен­ных при­ка­зам. В поль­зу приказов общественного призрения по­сту­па­ли пла­та за ле­че­ние в боль­ни­цах (бед­ные при­ни­ма­лись бес­плат­но), от­чис­ле­ния от про­да­жи иг­раль­ных карт, пе­ни и штра­фы, по­шли­ны за «не­пра­вые апел­ля­ции» и так далее. Они по­лу­ча­ли так­же до­хо­ды от «хо­зяй­ст­вен­ных за­ве­де­ний», пе­ре­дан­ных им пра­ви­тель­ст­вом, ча­ст­ны­ми ли­ца­ми или при­об­ре­тён­ных са­ми­ми при­ка­за­ми (рыб­ные про­мыс­лы и гос­ти­ный двор в Ас­т­ра­ха­ни, куз­неч­ный тор­го­вый ряд в Ка­за­ни , кир­пич­ный и че­ре­пич­ный за­во­ды в Мо­ск­ве и другие). В не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях поль­зо­ва­лись суб­си­дия­ми от городских об­щественных управ­ле­ний. С 1860 года по­лу­ча­ли ка­зён­ное фи­нан­си­ро­ва­ние. Ка­пи­та­лы при­ка­зов со­став­ля­ли 6 миллионов рублей к 1810 году, 25 миллионов рублей к 1825 году, 39,5 миллионов рублей к 1834 году, поч­ти 100 миллионов рублей к 1862 году.

Приказы общественного призрения при уча­стии бла­го­тво­ри­те­лей сде­ла­ли дос­туп­ной со­ци­аль­ную и медицинскую по­мощь для про­стых го­ро­жан и час­ти кре­сть­ян­ст­ва. Они по­сто­ян­но рас­ши­ря­ли сеть под­ве­дом­ст­вен­ных за­ве­де­ний: в 1802 году их бы­ло 333, в 1833 году - 402 (13,5 тысяч ко­ек, 118 738 при­зре­вае­мых). В 1855 году со­дер­жа­ли 557 боль­ниц (главный пред­мет рас­хо­дов при­ка­зов; бы­ли рас­счи­та­ны на 19,9 тысяч па­ци­ен­тов), 123 бо­га­дель­ни (7,2 тысяч при­зре­вае­мых), 51 ра­бо­чий и сми­ри­тель­ный дом (2,4 тысяч за­клю­чён­ных, за­ня­тых на обя­за­тель­ных ра­бо­тах), 47 до­мов и от­де­ле­ний для ума­ли­шён­ных (1,7 тысяч боль­ных), 20 си­рот­ских до­мов и 3 их от­де­ле­ния (при­зре­ва­лось 1 тысяч человек), 18 вос­пи­та­тель­ных до­мов и их от­де­ле­ний, 9 ин­ва­лид­ных до­мов для от­став­ных сол­дат и обер-офи­це­ров, 16 учи­лищ и от­де­ле­ний для де­тей кан­це­ляр­ских слу­жи­те­лей, 5 фельд­шер­ских школ. Ока­зы­ва­ли так­же по­мощь об­щественным бла­го­тво­рительным ор­га­ни­за­ци­ям, учеб­ным за­ве­де­ни­ям, цер­ков­ным при­хо­дам, отдельным ну­ж­даю­щим­ся, оп­ла­чи­ва­ли обу­че­ние вос­пи­тан­ни­ков под­ве­дом­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний в сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях (4,7 тысяч человек в 1841 году) и прочих.

Часть функ­ций круп­ней­ших по мас­шта­бам дея­тель­но­сти Московского и Санкт-Пе­тербургского при­ка­зов в 1833 году пе­ре­да­на со­ве­там за­ве­де­ний об­щественного при­зре­ния Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии. По­сле зем­ской ре­фор­мы 1864 года приказы общественного призрения уп­разд­не­ны в гу­бер­ни­ях, где вво­ди­лись зем­ст­ва, их ка­пи­та­лы и под­ве­дом­ст­вен­ные за­ве­де­ния пе­ре­да­ны зем­ским и городскими ор­га­нам са­мо­управ­ле­ния, ра­бот­ные и сми­ри­тель­ные до­ма - ко­ми­те­там По­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах об­ще­ст­ва . По­след­ние при­ка­зы (15 к 1901 году, 7 к 1914 году) уп­разд­не­ны в 1918 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)