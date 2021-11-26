МОЛОКАНЕ
МОЛОКАНЕ - одно из направлений так называемых русских духовных христиан.
Название, вероятно, связано с употреблением последователями этого движения молока во время православных постов; сами молокане, объясняя название своего движения, апеллируют к Библии, где Слово Божие называется «чистым словесным молоком» (1 Пет. 2:2).
Происхождение молокан обычно связывают с деятельностью проживавшего в Тамбовской губернии выходца из духоборцев Семёна Уклеина (вторая половина XVIII века), который разошёлся с духоборцами в понимании источников Божественного Откровения.
Единственным источником вероучения молокане признают Библию. В некоторых группах почитают также сочинения основателя одного из молоканских течений Максима Рудомёткина (середина XIX века). Молокане отвергают вероучение и обряды православной Церкви, почитание икон и мощей. В частности, они не совершают таинств крещения и Евхаристии (причащения), полагая их «ветхозаветными обрядами», относящимися к плоти, утратившими в новозаветные времена актуальность, и считая, что они должны быть заменены «духовным крещением» и «духовным причастием». Богослужение молокане, совершаемое под руководством пресвитера, включает чтение Библии и пение псалмов. Среди молокан существуют два основных направления - постоянные молокане и духовные молокане. Последние практикуют экстатические формы богослужения (пророчество, глоссолалия, прыжки и т. п.). В рамках этих двух направлений имеется несколько течений: максимисты, прыгуны, общие, субботники, новомолокане и др.
Распространение молоканства началось из Тамбовской губернии. К концу XVIII века движение насчитывало несколько тысяч человек. В 1805 году указом императора Александра I молоканам было дано право открыто исповедовать свою веру. В правление Александра I молоканство распространилось в Астраханской, Тамбовской, Воронежской, Таврической, Новороссийской, Ставропольской и других губерниях. Однако при императоре Николае I молокане преследовали и ссылали в Закавказье, которое стало основным местом их расселения.
В XIX - начале XX веков эмигрировавшие из России общины появились в Турции, США (штаты Калифорния и Аризона), других странах. К 1917 году численность молокан в мире составляла около 1,2 млн. человек. В начале 1920-х годов в СССР был создан Союз духовных христиан-молокан, просуществовавший до 1930-х годов. В 1991 году в Москве он возобновил свою деятельность под названием Союз общин духовных христиан-молокан, при этом в 1994 году в с. Кочубеевское Ставропольского края возник альтернативный ему Союз общин духовных христиан-молокан России.
В начале XXI веке общая численность молокан, проживавших в России, США, Австралии, Мексике, Армении, Азербайджане и Турции, составляла около 300 тыс. человек.
Издания:
Книга Солнце: Дух и жизнь. Лос-Анджелес, 1928;
Сионский Песенник столетняго периода христианской религии Молокан Духовных прыгунов в Америке. 4-е изд. Лос-Анджелес, 1964.