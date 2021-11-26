КОВЫЛИН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОВЫЛИН (КАВЫЛИН) ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ - Купец, основатель одного из наиболее значительных старообрядческих центров.
Выходец из крепостных крестьян; владел кирпичными заводами в Москве на Введенских горах, между Семёновской и Преображенской заставами. Принадлежавший от рождения к Русской православной церкви, Ковылин под влиянием настоятеля московской общины федосеевцев в 1768 году принял крещение в старообрядческом федосеевском согласии с наречением имени Василий.
Во время эпидемии чумы в Москве в 1771 году получил разрешение устроить на свои средства неподалёку от Преображенских ворот карантин для осмотра всех покидающих город, а также кладбище (смотри Преображенское кладбище). Позднее карантин был обращён в беспоповское общежительство для вдов и сирот по типу Выго-Лексинского общежительства, которое Ковылин посетил в 1772 году и привёз оттуда певцов и начётчиков. На территории общежительства, разделённого на северную (мужскую) и южную (женскую) части, были построены просторные помещения. Трудами Ковылина в 1801 году на мужском дворе была сооружена моленная, в 1805 году на женском дворе - шесть каменных корпусов с моленными.
Для укрепления и украшения этого старообрядческого центра Ковылин пожертвовал личное имущество, которое оценивалось в 300 тысяч рублей, в качестве строительного материала использовался кирпич его заводов. Ковылин заботился о сиротах и престарелых, проживавших в богадельне, о кормлении неимущих, независимо от их вероисповедания, учредил училище для детей-сирот, которых обучали искусству переписывания книг, знаменному пению по крюкам, иконописи. Он был одним из создателей «Устава Богаделенного дома на Преображенском кладбище» (утверждён императором Александром I в 1809 году), освобождавшего старообрядцев Преображенского кладбища от опеки Московской духовной консистории. Ковылин был пожизненно избран попечителем Преображенского кладбища.
Ковылин - автор сочинения «Рассмотрение, кто от сотворенной твари паче всех согрешили, на небеси и на земли» (1808 год, издание 1870 года). Он собрал в обители богатейшую библиотеку, активно участвовал в полемике внутри старообрядчества, защищая вероучение федосеевцев. Его литературное наследие изучено мало.
Похоронен на Преображенском кладбище. Имя Ковылина носят расположенные рядом переулок и тупик.
Иллюстрации:
И.А. Ковылин. Гравюра с портрета работы неизвестного художника XIX в. Архив БРЭ.