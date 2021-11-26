КОВЫЛИН ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОВЫЛИН (КАВЫЛИН) ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ - Ку­пец, ос­но­ва­тель од­но­го из наи­бо­лее зна­чи­тель­ных ста­ро­об­рядческих цен­тров.

Вы­хо­дец из кре­по­ст­ных кре­сть­ян; вла­дел кир­пич­ны­ми за­во­да­ми в Мо­ск­ве на Вве­ден­ских го­рах, ме­ж­ду Се­мё­нов­ской и Пре­об­ра­жен­ской за­ста­ва­ми. При­над­ле­жав­ший от ро­ж­де­ния к Русской пра­во­слав­ной церк­ви, Ковылин под влия­ни­ем на­стоя­те­ля московской об­щи­ны фе­до­се­ев­цев в 1768 году при­нял кре­ще­ние в ста­ро­об­рядческом фе­до­се­ев­ском со­гла­сии с на­ре­че­ни­ем име­ни Ва­си­лий.

Во вре­мя эпи­де­мии чу­мы в Мо­ск­ве в 1771 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние уст­ро­ить на свои сред­ст­ва не­по­да­лё­ку от Пре­об­ра­жен­ских во­рот ка­ран­тин для ос­мот­ра всех по­ки­даю­щих го­род, а так­же клад­би­ще (смотри Пре­об­ра­жен­ское клад­би­ще ). Позд­нее ка­ран­тин был об­ра­щён в бес­по­пов­ское об­ще­жи­тель­ст­во для вдов и си­рот по ти­пу Вы­го-Лек­син­ско­го об­ще­жи­тель­ст­ва, ко­то­рое Ковылин по­се­тил в 1772 году и при­вёз от­ту­да пев­цов и на­чёт­чи­ков. На тер­ри­то­рии об­ще­жи­тель­ст­ва, раз­де­лён­но­го на се­вер­ную (муж­скую) и юж­ную (жен­скую) час­ти, бы­ли по­строе­ны про­сто­рные по­ме­ще­ния. Тру­да­ми Ковылина в 1801 году на муж­ском дво­ре бы­ла со­ору­же­на мо­лен­ная, в 1805 году на жен­ском дво­ре - шесть ка­мен­ных кор­пу­сов с мо­лен­ны­ми.

Для ук­ре­п­ле­ния и ук­ра­ше­ния это­го ста­ро­обрядческого цен­тра Ковылин по­жерт­во­вал лич­ное иму­ще­ст­во, ко­то­рое оце­ни­ва­лось в 300 тысяч рублей, в ка­че­ст­ве стро­ительного ма­те­риа­ла ис­поль­зо­вал­ся кир­пич его за­во­дов. Ковылин за­бо­тил­ся о си­ро­тах и пре­ста­ре­лых, про­жи­вав­ших в бо­га­дель­не, о корм­ле­нии не­иму­щих, не­за­ви­си­мо от их ве­ро­ис­по­ве­да­ния, уч­ре­дил учи­ли­ще для де­тей-си­рот, ко­то­рых обу­ча­ли искусству пе­ре­пи­сы­ва­ния книг, зна­мен­но­му пе­нию по крю­кам, ико­но­пи­си. Он был од­ним из соз­да­те­лей «Ус­та­ва Бо­га­де­лен­но­го до­ма на Пре­об­ра­жен­ском клад­би­ще» (ут­вер­ждён императором Алек­сан­дром I в 1809 году), ос­во­бо­ж­дав­ше­го ста­ро­об­ряд­цев Пре­об­ра­жен­ско­го клад­би­ща от опе­ки Московской ду­хов­ной кон­си­сто­рии. Ковылин был по­жиз­нен­но из­бран по­пе­чи­те­лем Пре­об­ра­жен­ско­го клад­би­ща.

Ковылин - ав­тор сочинения «Рас­смот­ре­ние, кто от со­тво­рен­ной тва­ри па­че всех со­гре­ши­ли, на не­бе­си и на зем­ли» (1808 год, издание 1870 года). Он со­брал в оби­те­ли бо­га­тей­шую биб­лио­те­ку, ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ле­ми­ке внут­ри ста­ро­об­ряд­че­ст­ва, за­щи­щая ве­ро­уче­ние фе­до­се­ев­цев. Его литературное на­сле­дие изу­че­но ма­ло.

По­хо­ро­нен на Пре­об­ра­жен­ском клад­би­ще. Имя Ковылина но­сят рас­по­ло­жен­ные ря­дом пе­ре­улок и ту­пик.

Иллюстрации:

И.А. Ко­вы­лин. Гра­вю­ра с по­рт­ре­та ра­бо­ты не­из­ве­ст­но­го ху­дож­ни­ка XIX в. Архив БРЭ.