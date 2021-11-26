ПРУТСКИЙ МИР 1711 ГОДА

ПРУТСКИЙ МИР 1711 ГОДА - договор между Россией и Османской империей , заключённый 12 июля во время Русско-турецкой войны 1710-1713 годов близ реки Прут.

Под­пи­сан с российской сто­ро­ны ви­це-канц­ле­ром ба­ро­ном П.П. Ша­фи­ро­вым и генерал-май­о­ром графом М.Б. Ше­ре­ме­те­вым (оба ос­та­ва­лись в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ков в турецком пле­ну до вы­пол­не­ния Пет­ром I ус­ло­вий Прутского мира, от­пу­ще­ны ле­том 1713 года), с ту­рец­кой - великим ви­зи­рем Бал­тад­жи Мех­мет-па­шой.

Стал ито­гом не­удач­но­го Прут­ско­го по­хо­да 1711 года. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 7 ста­тей. За­менил Кон­стан­ти­но­поль­ский мир 1700 года. Обя­зы­вал Рос­сию воз­вра­тить Тур­ции Азов с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей, срыть ук­ре­п­ле­ния Та­ган­ро­га, Ка­мен­но­го За­тона (ны­не город Ка­мен­ка-Днеп­ров­ская За­порож­ской области, Ук­раи­на), на реке Са­ма­ра Но­во­бо­го­ро­диц­кую кре­пость (ны­не в чер­те поселка Шев­чен­ко Днеп­ро­пет­ров­ско­го района Днеп­ро­пет­ров­ской обласли, Ук­раи­на), вы­вес­ти вой­ска с тер­ри­то­рии Мол­дав­ско­го княжества, от­ка­зать­ся от вме­ша­тель­ст­ва во внутреннего де­ла Ре­чи По­спо­ли­той и от пре­тен­зий на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну. Ли­к­ви­ди­ро­вал в Кон­стан­ти­но­по­ле российское ди­пло­ма­тическое пред­ста­ви­тель­ст­во. До­пус­кал су­хо­пут­ную тор­гов­лю ме­ж­ду стра­на­ми, пре­ду­смат­ри­вал вза­им­ный от­пуск плен­ных. Га­ран­ти­ро­вал шведскому ко­ро­лю Кар­лу XII, бе­жав­ше­му в Ос­ман­скую им­пе­рию по­сле Пол­тав­ской бит­вы 1709 года, безо­пас­ное воз­вра­ще­ние на ро­ди­ну. За­ме­нён Ад­риа­но­поль­ским ми­ром 1713 года.

В свя­зи с за­клю­че­ни­ем Прутского мира пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать Азов­ский флот, пре­кра­ще­но со­ору­же­ние Вол­го-Дон­ско­го ка­на­ла. С 1731 года под ви­дом под­лин­ни­ка изда­вал­ся текст, из ко­то­ро­го Пётр I ис­клю­чил ряд уни­зи­тель­ных для Рос­сии ус­ло­вий, впер­вые пол­но­стью на русском языке Прутский мир опуб­ли­ко­ван в 1962 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)