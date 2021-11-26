ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ

Преобразования Петра I Великого (30.5.1672 ̶ 28.1.1725; царь с 27.4.1682; император с 22.10.1721) представляют собой период масштабной модернизации Российского государства.

Личность царя

Личность Петра I закономерно дала наименование одному из наиболее радикальных периодов перестройки российской государственности. Толчок к началу процесса преобразований дал Пётр I. Он же выступал главным двигателем реформаторского процесса. Внимательные современники отмечали, что царь очень честолюбив, но при этом, насколько возможно, стремится не выказывать этого. Стержнем личностного склада монарха являлись постановка цели и определение задач, стремление к их неуклонному выполнению. Для удобства воплощения своей жизненной концепции Петр I избрал необычную модель поведения. В зависимости от требований момента он мог выступать в двух ипостасях: монарха и "простого" подданного. Играя роль обычного человека, он стремился подать соотечественникам пример служения отечеству. В последнем качестве он прошёл служебный путь от барабанщика до полного генерала и полковника гвардейского Преображенского полка в армии, от матроса до адмирала во флоте, от рядового артиллериста до капитана Бомбардирской роты Преображенского полка, от судового плотника до корабельного мастера. В духе Нового времени, нового понимания личного и Божественного, Пётр I, по мнению автора, первым избрал фамилию для утвердившейся с 1613 г. династии из рода бояр Романовых. Ранее цари, помазанники Божии, в духе русской традиции фамилии не имели. Пётр I выбрал фамилию по дедовской степени родства, по имени основателя династии царя Михаила Федоровича (1613 ̶ 1645) ̶ Михайлов. Он подписывался с фамилией только так: Петр Михайлов, Петр Алексеев сын Михайлов; в официальных торжественных документах именовался Петром Алексеевичем, в документах делопроизводственного характера часто с фамилией ̶ Пётр Алексеевич Михайлов. В официальных, особо значимых случаях императрица Екатерина I (1725 ̶ 1727), вдова Петра I, в период своего правления, и император Пётр II (1727 ̶ 1730) тоже употребляли фамилию Михайловы.

Концепция реформ

Наличие или отсутствие концепции реформ Петра I является предметом острого спора между историками государственно-патриотического и либерального направлений. Государственники полагают, что Пётр I на протяжении своего правления осуществлял общий замысел реформ, включавший совокупность преобразовательных идей, некую концепцию преобразований. Автор статьи, государственник, полагает, что в основе последовательного продвижения монарха по пути реформ лежала мысль о превращении относительно отсталой страны в великую державу, империю, с высокой культурой, профессиональной наукой, высокоразвитой экономикой, новой столицей ̶ символом преобразованной страны, мощными вооружёнными силами ̶ регулярной армией и военно-морским флотом. Пётр I мыслил последовать в эпоху широкого распространения в Европе установок культуры классицизма античным моделям правления Александра Македонского, первого европейского правителя-создателя империи, Юлия Цезаря, первого императора Древнего Рима, и императора Константина I Великого. Последний перенёс столицу империи в город Византий, который при его жизни был необычайно расширен, приобрёл характер центра мировой цивилизации и тогда же получил имя Константинополь. По мнению историков-либералов, напротив, "преобразования 1-й пол. Северной войны, проводившиеся в условиях военного времени, отличались бессистемностью, поспешностью, непродуманностью, они ставили задачу любой ценой обеспечить победу России, боровшейся за выживание" (точка зрения Е.В. Анисимова).

Время начала реформ

Историки- государственники отстаивают взгляды о раннем начале реформ Петра I, либералы ̶ что к реформам приступили поздно. Согласно первым, реформы стали проводится вскоре после вступления юноши-царя на престол в 1683 г. или же со времени первого Азовского похода (1695). В 1683 г. юный Пётр начал службу барабанщиком в "потешных" (учебных) ротах из сверстников монарха, вскоре начались и водные "потехи". Утверждение, что служба Петра I в качестве "обычного человека" началась в 1683 г., в последние годы его правления стала официальной. Такой год начала службы монарха содержится в офицерском списке Преображенского полка 1724 г., в котором Пётр I вплоть до кончины оставался полковником. В.О. Ключевский выдвинул мысль, что невозможно отделить "потешный" период, начало преобразований, от их последующего развития. Согласно взгляду государственников, начало реформаторского процесса было связано с внутренним развитием страны, с личностью самого Петра I и его ближайшим окружением. Историки-либералы полагают, что настоящие реформы начались только после впечатлений, полученных царём от путешествия в составе Великого посольства в зарубежную Европу (1697 ̶ 1698), или же лишь с началом Великой Северной войны 1700 ̶ 1721 гг. под влиянием военных поражений. В последнем случае толчок к реформам сводится к современным внешним влияниям и воздействиям на царя, значение личности монарха объективно принижается.

Материально-финансовая база реформ

Существенная сторона феномена стремительного по историческим меркам превращения России в современную модернизированную державу Европы состоит в особенностях использования имевшихся у страны ресурсов: финансовых, материальных и людских; в использовании самого характера общественных отношений для строительства сильной и просвещённой державы. Когда 10-летний Пётр I вступил в 1682 г. на царский престол России, страны со слаборазвитой экономикой, финансовые ресурсы в распоряжении высшей власти были незначительными. В тот год государственные расходы составляли 2 млн. рублей. В 1709 г., в год победы в генеральной битве над шведскими войсками короля Карла XII под Полтавой, они возросли до 3,2 млн. рублей. Для сравнения государственные затраты Великобритании на войну за Испанское наследство 1702–1713 годов в среднем равнялись ежегодно, если пересчитать их в рубли по тогдашнему курсу, 32,8 млн. рублей. Следовательно, только военные расходы Великобритании в 1709 г. были в десять раз больше, чем все расходы государственного бюджета России. С учётом выплаты долгов Великобритания тратила тогда каждый год на военные нужды от 75 до 85 % государственного бюджета. В России доля военных расходов была даже выше и колебалась в 1701–1708 годах от 77 до 96 %. Сравнительно небольшие финансовые ресурсы России были сосредоточены на ключевых направлениях модернизации. В первую очередь финансовые, материальные и людские ресурсы страны были направлены на создание регулярной армии и военно-морского флота, включая развитие ориентированных на производство для вооружённых сил высокотехнологичных отраслей промышленности и подготовку обученных кадров офицерского состава.

Политические, экономические и социальные предпосылки успеха реформ

Чтобы создать вооружённые силы такой же силы, как у великих держав Европы того времени: Великобритании, Франции и Австрии, ̶ Пётр I вынужден был пойти своим собственным реформаторским путём, поскольку доходной части бюджета России категорически не хватало на повторение зарубежного опыта. Самодержавный монарх использовал особенности российской государственности. Как самодержец он имел колоссальный объём власти над подданными; население воспринимало его как неограниченного правителя в светской области государственных дел. Сложившаяся национальная традиция предусматривала необходимость службы всех сословий монарху, помазаннику Божию. Самодержец являлся персонифицированным символом Российского государства. Крепостнический базис производственных отношений в стране в условиях Нового времени, в условиях уверенного развития капиталистического уклада в экономике позволил сформировать профессиональный, соответствовавший требованиям времени личный состав вооружённых сил наименее затратным способом – путем рекрутских наборов и обязательной службы дворянства. Русское население имело довольно скромные потребности в материальном обеспечении, питании. Крепкая приверженность русского населения православной вере в огромной мере способствовала упорству и самопожертвованию людей при ведении боевых действий против Османской империи и протестантской Швеции, способствовала готовности подданных терпеть тяготы и чрезвычайные условия военного времени. Господствовавшая в России крепостническая система давала возможность за счёт применения административных методов широко пользоваться бесплатным трудом. Неразвитость права частной собственности на землю, находившуюся главным образом во владении государства, позволила самодержавию наименее затратным способом наладить использование огромных природных богатств в интересах развития отечественной промышленности. Пётр I смог безденежно получать огромные ресурсы: лес, руды для выплавки металлов и т. д. В странах зарубежной Европы такие ресурсы в значительной мере были в частной собственности подданных; их приходилось приобретать для нужд государства за большие денежные средства.

Военные реформы

Именно с успехов в военном деле начался и путь к созданию Российской империи Петра I. Модернизация вооружённых сил, создание профессиональной регулярной армии и военно-морского флота стали неким рычагом, с помощью которого в стране была созданы передовая промышленность, военно-образовательные учреждения, стимулировались научные исследования. Профессиональная армия и флот требовали огромных финансовых затрат. В силу этого монарх вынужден был озаботиться развитием внешней и внутренней торговли, поиском и добычей полезных ископаемых, провести денежную реформу. Создание профессиональной армии и военно-морского флота привели к модернизации всей государственной модели России, преобразованию страны в Российскую империю, имевшую все главные атрибуты развитого европейского государства. Из набиравшихся с 1683 г. потешных рот (размещавшихся в селах Преображенское и Семёновское под Москвой), проходивших регулярное обучение, были развёрнуты два гвардейских полка: Преображенский и Семёновский. С июля 1688 по весну 1693 г. на верфи, сооружённой на Плещеевом озере у Переславля-Залесского, были построены по голландским судостроительным технологиям военно-морские корабли: 30-пушечный фрегат, три трёхмачтовых судна водоизмещением 100 ̶ 140 т, яхты, галера и др. Появилась матросская рота. На озере проводились манёвры учебной эскадры. В 1693 г. по указу Петра I у Архангельска была построена голландскими мастерами, ранее работавшими на Плещеевом озере, 12-пушечная яхта "Св. Пётр". В 1694 г. у Архангельска же мастерами был сооружён фрегат "Св. апостол Павел". Ещё один построенный по русскому заказу фрегат "Св. Пророчество" прибыл к Архангельску летом 1694 г. из Голландии. Эти суда, первая военно-морская эскадра России, совершили плавания по Белому морю при участии Петра I. Во второй половине 1694 г. в Нидерландах была заказана галера, призванная стать образцовой для постройки галерного флота на реке Дон для задуманного похода к турецкой крепости Азов. Галера была доставлена в разобранном виде в Москву только в ноябре 1695 г., поэтому первый поход русских войск к Азову, состоявшийся в том году при отсутствии флота, завершился неудачей (турки продолжали снабжать крепость с моря). В промежуток с 20 по 30 ноября 1695 г. "с консилии господ генералов" монарху было "указано" осуществлять общее руководство строительством флота для второго похода к Азову. По первой кораблестроительной программе были построены ещё 22 галеры, однотипных амстердамской, 4 брандера, два галеаса. С помощью этого флота крепость Азов в 1696 г. была отрезана от сообщения с морем и в июле капитулировала. Россия получила выход к Азовскому морю. Крупный успех внешней политики и реформаторской деятельности молодого царя требовал развития. По принятому Боярской думой 20 октября 1696 г. решению начал создаваться корабельный флот на Азовском море. В феврале–марте 1703 г. Петр I принял первую кораблестроительную программу создания флота на Балтийском море. В 1721 г. русский флот на Балтике имел третью численность после британского и французского флотов среди европейских держав.

Решающий шаг на пути к созданию профессиональной армии Пётр I сделал накануне войны со Швецией. Он издал 16 ноября 1699 года указ о принудительном наборе в солдаты новобранцев из народа. Согласно новейшему исследованию В.А. Тихонова, это был указ о первом наборе на службу так называемых рекрутов, которых призывали на всю жизнь. Взятые в армию или во флот рекруты становились солдатами или матросами и образовали новое солдатское сословие. С этого времени они освобождались от крепостного права, получали жалованье. Эти люди имели перспективу для служебного роста, для возможного получения офицерских чинов, сословного статуса дворян. Обычно общероссийские рекрутские наборы проводились один раз в год. Пётр I сумел создать за счёт рекрутских наборов большую профессиональную армию. В Полтавской битве 1709 г. приняла участие 80-тысячная русская армия (включая казаков), располагавшая 282 артиллерийскими орудиями. Шведский же король Карл XII в решающей битве имел команду над 26 650 строевого состава и 41 пушку.

Индустриализация

Под влиянием военных потребностей царь начал масштабную индустриализацию. В подмосковном селе Преображенском чрезвычайно расширилась мануфактура для снабжения парусиной флота – Хамовный двор. Для производства артиллерии и других изделий из железа с 1701 г. сооружаются заводы на Урале, с 1702 г. – под Липецком, с 1703 г. – вокруг Онежского озера и т. д. В итоге удалось создать высокотехнологичную экономику, способную при необходимости функционировать в обособленном от связей с другими государствами режиме. Это составило материальную основу великодержавного положения России в Европе.

Административные преобразования

В 1699 г. была в основном проведена реформа городского самоуправления. В Москве была учреждена Ратуша, в других городах со значительным посадским населением – Бурмистерские палаты. Они в первую очередь ведали сбором налогов с населения городов. Боярская дума, орган сословного представительства, с 1701 г. перестала собираться. Возрастало значение органов самодержавной «вертикали»: Кабинета Петра I (c 1704 г.), Военно-походной канцелярии царя, «консилии» министров. Усилению власти самодержавия на местах способствовало учреждение губерний – промежуточного звена власти между центром и уездами. На решающем этапе губернской реформы в 1708–1711 гг. были созданы администрации восьми губерний. Координирующую роль во вновь создававшейся системе государственного управления стал играть Правительствующий Сенат (учреждён 2.3.1711). В 1719 г. в составе губерний были выделены провинции. Систему приказов в основном заместили постепенно учреждавшиеся с 1717 г. коллегии – центральные ведомственные органы управления. В 1720 г. в Санкт-Петербурге был учреждён Главный магистрат, ведавший на правах коллегии городским посадским населением страны. Патриаршество было окончательно упразднено «Духовным регламентом» (25.1.1721). Созданная им Духовная коллегия указом 14 февраля 1721 г. была переименована в Святейший правительствующий синод. Синод ведал главным образом вопросами вероисповедания, обрядности и церковной иерархией. Синод являлся частью административной структуры Российской империи, но на местах русская церковь сохраняла в значительной мере самостоятельность. Табель о рангах (24.1.1722) определила вплоть до 1917 г. порядок чинопроизводства, дала людям стимулы для служебного роста. В целом численность государственного аппарата управления увеличилась за время правления Петра I незначительно: 4646 чел. в 1690 г. и в 1715 г. – 5478; в 1727 г. – 4874.

Новая столица

Важнейшая часть преобразовательной программы Петра I была выполнена, когда 16 (27) мая 1703 г. на берегу Балтийского моря царь лично основал новый город. Монарх мыслил превратить его в кратчайшее время в новую столицу ̶ символ преобразованного государства. 29 июня 1703 г. того же года новый город получил имя Санкт-Петербург – в честь небесных покровителей царя апостолов Петра и Павла. Амбиция Петра I выразилась в том, что налицо была смысловая преемственность названия со столичным городом Римской империи, городом святого апостола Петра (там он погиб). После победы под Полтавой (27.6.1709) безопасность города была обеспечена. 8 мая 1714 г. он был объявлен "царствующим градом" в официальном правительственном издании "Календарь, или месяцослов...". 1 октября 1715 г. в городе была учреждена Морская академия для подготовки офицеров военно-морского флота; 28 января 1724 г. ̶ Академия наук, включавшая университет и гимназию. К концу правления Петра I Санкт-Петербург превратился в крупный коммерческий порт: в 1723 г. его посетило 383 торговых корабля, в 1724 г. ̶ 240. Новая столица стала значительным промышленным центром. На Адмиралтейской верфи, одном из крупнейших в Европе предприятий, по состоянию на 11 декабря 1722 г. работали 5048 разного рода специалистов и рабочих. Действовали также Литейный двор, пороховые заводы, лесопильные, пищевые и другие предприятия.

Главные итоги преобразований

Россия при Петре Великом, небогатая в финансовом отношении страна, смогла создать мощные профессиональные вооружённые силы, стать равной с точки зрения военной силы с другими великими державами Европы. Это позволило открыть для страны широкий выход на Балтийское море, получив в итоге продолжительной войны 1700 ̶ 1721 гг. со Швецией по Ништадтскому мирному договору (30.8.1721) морское побережье от Риги до Выборга. В итоге масштабной индустриализации важнейшей частью экономики страны стали крупные промышленные предприятия мануфактурного типа. Новая столица Санкт-Петербург получила значение одного из крупных европейских торговых портов и значительного российского центра промышленного производства. В Амстердамском договоре с Францией и Пруссией 1717 г. Россия впервые в своей истории получила правовое закрепление роли гаранта важнейших международных договоров Европы. По существу это означало правовое оформление нового положения страны в качестве великой державы. Внешним выражением успеха реформ стало поднесение монарху 22 октября 1721 г. в новой столице от имени Сената, Синода и всего народа титула Петра Великого, императора всероссийского и Отца Отечества. При жизни монарха императорский титул признали Великобритания, Пруссия, Венецианская республика, Нидерланды, Швеция, Дания.