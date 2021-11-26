МЕНШИКОВЫ
Русский княжеский род.
Первый из известных М. – Данила Меншиков (?–1695), конюх в потешных полках царя Петра I. Позднее, по свидетельству современников, либо капрал Преображенского полка (А. Гордон), либо обер-офицер Семёновского полка (Г. Гюйссен), погиб или умер под Азовом во время 1-го Азовского похода. Ряд исследователей склоняются к мнению о его принадлежности к польско-литов. шляхетскому роду Менжиков (Менжыков) [отчасти подтверждается приговором сеймика шляхты Вел. кн-ва Литовского от 18.12.1707, удостоверившего принадлежность А. Д. Меншикова и его предков к местной шляхте]. Из его детей наиболее известны: А. Д. Меншиков, возведённый, вероятно, в 1-й пол. 1703 с нисходящим потомством имп. Леопольдом I в графское достоинство Священной Рим. империи, 21.1.1706 имп. Иосифом I в княжеское достоинство Священной Рим. империи с титулом «светлость»; жалованной грамотой от 1(12).6.1707 царя Петра I за А. Д. Меншиковым были утверждены титулы «Римского и Российского государств князя и принципа светлейшего» с пожалованием в «князи Ижорские земли»; Анна Даниловна (1689 – не ранее 1738), была замужем (вероятно, с 1709) за графом (1726), ген.-аншефом (1744) Антоном Мануиловичем Девиером [1674–27.6(8.7).1745], в 1727 после его наказания и ссылки в Сибирь выслана в свои вотчины близ Тулы. Из детей А. Д. Меншикова наиболее известны: Мария Александровна [26.12.1711(6.1.1712) – 26.12.1729(6.1.1730)], получила хорошее домашнее образование, в 1721 помолвлена с гр. П. Сапегой, окончательный сговор состоялся в марте 1726, однако после смерти имп. Екатерины I 25.5(5.6).1727 обручена с имп. Петром II, стала именоваться «обручённой Е. И. В. невестой-государыней», заняв в придворной иерархии третье место после императора и его сестры, 8(19).9.1727 оказалась под домашним арестом вместе с семьёй, а 11(22) сент. отправилась в ссылку в Ораниенбург (ныне г. Чаплыгин), 8(19).4.1728 вместе с семьёй переведена в Берёзов, где умерла; Александра Александровна [17(28).12.1712–13(24).9.1736], была замужем (с мая 1732) за Густавом Бироном [1700–25.2(8.3).1746], ген.-аншефом (1740), ген.-м. (1732), полк. гвардии (1734), участником рус.-тур. войны 1735–39; Александр Александрович [1(12).3.1714–27.11(8.12).1764], ген.-аншеф (1762), обер-камергер (1727), камергер имп. Екатерины I (1725–27), служил в л.-гв. Преображенском полку (с 1726), единственный мужчина, награждённый большим крестом ордена Св. Екатерины (февр. 1727), кавалер орденов Св. Андрея Первозванного и Св. Александра Невского (оба – май/июнь 1727). 9(20).9.1727 лишён чинов и наград, отправлен в ссылку вместе с семьёй, в 1731 возвращён из ссылки имп. Анной Ивановной, которая произвела его в поручики гвардии и пожаловала ему с. Воздвиженское, Круговскую вол. в Клинском у. и дом на ул. Знаменка в Москве. Участник русско-турецкой войны 1735–39, отличился в Семилетней войне 1756–63 (в 1757 вторично награждён орденом Св. Александра Невского), сыграл ключевую роль в переходе л.-гв. Преображенского полка на сторону имп. Екатерины II во время переворота 1762, по её распоряжению приводил к присяге императрице жителей Москвы. Сыновья А. А. Меншикова: Пётр Александрович [28.6(9.7).1743–6(17).1.1781], гв. капитан, рязанский уездный предводитель дворянства (1776–81); Сергей Александрович [4(15).9.1745–11(23). 4.1815], д. тайн. сов. (1801), участник рус.-тур. войны 1768–74 (в 1770 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), флигель-адъютант (1775), в 1785–86 в отпуске по болезни, сенатор (1786–98), с 1801 в отставке, крупный землевладелец, владел рядом подмосковных усадеб, в т. ч. Черёмушками-Знаменским (с 1783), домами в С.-Петербурге и Москве. Известны сыновья последнего: А. С. Меншиков; Николай Сергеевич [1(12).3.1790–17(29).12.1863], гв. полк. (1815), камер-юнкер (1814), участник рус.-тур. войны 1806–12, адъютант ген.-фельдм. кн. А. А. Прозоровского (с 1808; в 1810 награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»), адъютант ген. от инф. кн. П. И. Багратиона (с 1811), участник Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–1814, флигель-адъютант (окт. 1812). Во время Бородинского сражения 1812 вместе с др. адъютантом кн. Ф. Ф. Гагариным вынес на руках смертельно раненого Багратиона, состоял при нём в с. Сима. С 1815 в отставке, клинский уездный предводитель дворянства (1832–1835), действительный чл. Моск. общества с. х-ва (с 1834). Сын А. С. Меншикова – Владимир Александрович [10(22).7.1815–26.9.1893], ген. от кав. (1873), служил в л.-гв. Гусарском полку (1836–39), участник Кавк. войны 1817–1864, Венг. похода 1849 (награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1849), управляющий делами Имп. гл. квартиры и Собств. Е. И. В. Конвоя (1853–55), участник Крымской войны 1853–56 (контужен в Инкерманском сражении; в 1855 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), ген.-адъютант (1855), чл. Гос. коннозаводства (с 1857), Гл. военно-госпитального к-та (с 1872), с его смертью род светлейших князей М. по мужской линии пресёкся. Высочайше утверждённым мнением Гос. совета от 29.5(10.6).1897 титул, фамилия и герб светлейших князей М. были переданы внучатому племяннику В. А. Меншикова – Ивану Николаевичу Корейше (Корейшу) [6(18).12.1865–1(14).1.1918] с правом именоваться светлейшим князем Меншиковым-Корейшей и владеть майоратом Круговщина в Клинском у. Моск. губ. (в 1911 над ним установлена опека). Участник рус.-япон. войны 1904–05. Подполковник, ком. эскадрона 1-го гусарского Сумского полка (1908–14), ком. дивизионного конского лазарета (с лета 1914), участник 1-й мировой войны. Задержан и убит во время облавы сотрудниками ЧК в Москве. С его смертью род Меншиковых-Корейшей пресёкся.
Род светлейших князей М. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Моск. (1801) и С.-Петерб. (1847) губерний, в матрикул Вел. кн-ва Финляндского (1833), род светлейших князей Меншиковых-Корейшей – в 5-ю часть дворянской родословной книги Моск. губернии.