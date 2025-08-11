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Во время Северной войны особенно сильно возросло налоговое бремя. Покупательная способность рубля при Петре снизилась почти вдвое. Налоговый пресс существенно возрос. Существовали разнообразные натуральные повинности - гужевая, дровяная, лесная и др., отрывавшие крестьян и посадских людей от ведения хозяйства.

Пётр имел неоднозначную репутацию в обществе – он приговорил царевича за измену к смертной казни, провёл вестернизацию дворянства и верхушки общества, где ходили тёмные слухи и наблюдалось брожение. В 1705—1706 гг. произошло народное восстание в Астрахани. Далее Булавинское восстание.

Престиж Церкви в жизни общества пошатнулся, так как Пётр превратил церковь в придворную. Он ограничил возможности по переходу к прогрессивному тогда капитализму, произошла убыль населения.