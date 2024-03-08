ТОЛСТОЙ, ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Толстóй, Пётр Андреевич (1645 — 17[28].02.1729, Соловецкий монастырь) — русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I . Поддержал стрелецкое восстание 1682 против Нарышкиных , но после падения царевны Софьи переметнулся на сторону Петра. В 1701–1713 был посланником в Константинополе. В 1717 выманил царевича Алексея Петровича, скрывавшегося в Неаполе, в Россию, за что получил должность главы Тайной канцелярии . В день коронации Екатерины I получил потомственных графский титул. Один из 6 членов Верховного тайного совета . В результате конфликта с А. Д. Меншиковым в 1727 осужден на смертную казнь, замененную ссылкой вместе с семьей в Соловецкий монастырь, где и скончался. Похоронен с западной стороны монастырского Преображенского собора.

Лит. : Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова [Б. П. Шереметев, П. А. Толстой, А. В. Макаров]. М., 2016; Диянова Н. Д. Путевой дневник дипломата Петра Толстого (1645–1729) как источник изучения формирования мировоззрения человека эпохи барокко // Биографический метод и эго-источники в исследованиях российской истории XVIII — начала XX в. СПб., 2021. С. К. Духин.