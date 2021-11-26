НАРЫШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
НАРЫШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный деятель, боярин и оружничий (с 1682 года).
Из рода Нарышкиных, сын К. П. Нарышкина, брат царицы Н. К. Нарышкиной и Л. К. Нарышкина. Комнатный стольник царя Алексея Михайловича (с 1671 года), поддерживал при дворе А. С. Матвеева. В 1674 году женился на Прасковье Алексеевне, урождённой княжне Лыковой (заключению брака способствовал царь Алексей Михайлович), которая в том же году была приглашена ко двору, а позднее стала мамкой царевича Алексея Петровича. В отсутствие постельничих несколько раз руководил стряпчими во время царских выходов. В декабре 1674 года 2-й царский возница. В 1674/1675 году по царскому указу вместе с В. Я. Голохвастовым, А. П. Салтыковым и П. С. Хомяковым ему были поручены «птицы Великого Государя в приказ вместо соколничего, и соколники все».
С 1675 года часто находился в спальниках при царице Наталье Кирилловне и царевиче Петре Алексеевиче. 19(29).09.1675 года назначен рындой царевича Фёдора Алексеевича во время царской поездки в Троице-Сергиев монастырь. В 1674-1676 годах входил в узкий круг доверенных лиц царя Алексея Михайловича, неоднократно письменно и устно выступал как распорядитель царской воли. Из-за интриг бояр И. М. Милославского и И. Б. Хитрово попал в опалу; 08(18).08.1677 года арестован перед Грановитой палатой. Ему было зачитано обвинение в организации заговора с целью убийства царя Фёдора Алексеевича в селе Воробьёво. По решению Боярской думы приговорён к сожжению, которое было заменено царём на пожизненную ссылку под надзор в Ряжск. 27.04(07.05).1682 года официально возвращён из ссылки в Москву. На следующий день назначен спальным стольником царя Петра I. Имел земельные владения в Галицком (Галичском), Дмитровском и Оболенском уездах.
В ходе Стрелецкого восстания 1682 года, 15(25) мая, его участники, подогреваемые необоснованными слухами о том, что Нарышкин и его брат Афанасий задушили царя Ивана V Алексеевича, ворвались в Кремль и устроили охоту за Нарышкиным. 16(26) мая восставшие вновь приходили в Кремль к царскому дворцу с требованием выдачи Нарышкина, однако царица и царевны «упросили» толпу прийти на следующий день. 17(27) мая, несмотря на их просьбы, стрельцы ворвались во дворец и насильно вывели оттуда Нарышкина. Его отвели в застенок Константино-Еленинской башни, где он был замучен до смерти. Его тело отвезли на Красную площадь, где на Лобном месте оно было изрублено бердышами и рассечено на части, голову Нарышкина на копье стрельцы носили по городу. Согласно «Гистории» графа А. А. Матвеева, большую роль в его убийстве сыграли тайные интриги царевны Софьи Алексеевны, которая на словах вместе с др. царевнами выступала за помилование Нарышкина. 20(30).05.1682 года части тела Нарышкина были собраны на Лобном месте и погребены в Высокопетровском монастыре.