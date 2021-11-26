НАРЫШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

НАРЫШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный деятель, боярин и оружничий (с 1682 года).

Из ро­да На­рыш­ки­ных , сын К. П. На­рыш­ки­на, брат ца­ри­цы Н. К. На­рыш­ки­ной и Л. К. На­рыш­ки­на. Ком­нат­ный столь­ник ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (с 1671 года), под­дер­жи­вал при дво­ре А. С. Мат­вее­ва. В 1674 году же­нил­ся на Пра­ско­вье Алек­се­ев­не, уро­ж­дён­ной княж­не Лы­ко­вой (за­клю­че­нию бра­ка спо­соб­ст­во­вал царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич), ко­то­рая в том же го­ду бы­ла при­гла­ше­на ко дво­ру, а позд­нее ста­ла мам­кой ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча. В от­сут­ст­вие по­стель­ни­чих несколько раз ру­ко­во­дил стряп­чи­ми во вре­мя цар­ских вы­хо­дов. В декабре 1674 года 2-й цар­ский воз­ни­ца. В 1674/1675 году по цар­ско­му ука­зу вме­сте с В. Я. Го­лох­ва­сто­вым, А. П. Сал­ты­ко­вым и П. С. Хо­мя­ко­вым ему бы­ли по­ру­че­ны «пти­цы Ве­ли­ко­го Го­су­да­ря в при­каз вме­сто со­кол­ни­че­го, и со­кол­ни­ки все».

С 1675 года час­то на­хо­дил­ся в спаль­никах при ца­ри­це На­та­лье Ки­рил­лов­не и ца­ре­ви­че Пет­ре Алек­сее­ви­че. 19(29).09.1675 года на­зна­чен рын­дой ца­ре­ви­ча Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча во вре­мя цар­ской по­езд­ки в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. В 1674-1676 годах вхо­дил в уз­кий круг до­ве­рен­ных лиц ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, не­од­но­крат­но пись­мен­но и уст­но вы­сту­пал как рас­по­ря­ди­тель цар­ской во­ли. Из-за ин­триг бо­яр И. М. Ми­ло­слав­ско­го и И. Б. Хит­ро­во по­пал в опа­лу; 08(18).08.1677 года аре­сто­ван пе­ред Гра­но­ви­той па­ла­той. Ему бы­ло за­чи­та­но об­ви­не­ние в ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра с це­лью убий­ст­ва ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча в селе Во­робь­ё­во. По ре­ше­нию Бо­яр­ской ду­мы при­го­во­рён к со­жже­нию, ко­то­рое бы­ло за­ме­не­но ца­рём на по­жиз­нен­ную ссыл­ку под над­зор в Ряжск. 27.04(07.05).1682 года офи­ци­аль­но воз­вра­щён из ссыл­ки в Мо­ск­ву. На следующий день на­зна­чен спаль­ным столь­ни­ком ца­ря Пет­ра I. Имел зе­мель­ные вла­де­ния в Га­лиц­ком (Га­лич­ском), Дмит­ров­ском и Обо­лен­ском уез­дах.

В хо­де Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года, 15(25) мая, его уча­ст­ни­ки, по­дог­ре­вае­мые не­обос­но­ван­ны­ми слу­ха­ми о том, что Нарышкин и его брат Афа­на­сий за­ду­ши­ли ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча, во­рва­лись в Кремль и уст­рои­ли охо­ту за Нарышкиным. 16(26) мая вос­став­шие вновь при­хо­ди­ли в Кремль к цар­ско­му двор­цу с тре­бо­ва­ни­ем вы­да­чи Нарышкина, од­на­ко ца­ри­ца и ца­рев­ны «уп­ро­си­ли» тол­пу прий­ти на сле­дую­щий день. 17(27) мая, не­смот­ря на их прось­бы, стрель­цы во­рва­лись во дво­рец и на­силь­но вы­ве­ли от­ту­да Нарышкина. Его от­ве­ли в за­сте­нок Кон­стан­ти­но-Еле­нин­ской баш­ни, где он был за­му­чен до смер­ти. Его те­ло от­вез­ли на Крас­ную площадь, где на Лоб­ном мес­те оно бы­ло из­руб­ле­но бер­ды­ша­ми и рас­се­че­но на час­ти, го­ло­ву Нарышкина на ко­пье стрель­цы но­си­ли по го­ро­ду. Со­глас­но «Гис­то­рии» графа А. А. Мат­вее­ва, боль­шую роль в его убий­ст­ве сыг­ра­ли тай­ные ин­три­ги ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны, ко­то­рая на сло­вах вме­сте с др. ца­рев­на­ми вы­сту­па­ла за по­ми­ло­ва­ние Нарышкина. 20(30).05.1682 года час­ти те­ла Нарышкина бы­ли со­б­ра­ны на Лоб­ном мес­те и по­гре­бе­ны в Вы­со­ко­пет­ров­ском мо­на­сты­ре.