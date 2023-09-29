Нары́шкины

Нары́шкины — дворянский род, ос­нователь которого — Нарышко, согласно родословной легенде, выехал из Крыма в 1463 к великому князю Ивану III Васильевичу . По одной из версий, он был окольничим великого князя, по другой — окольничим был его сын Исак. Первые документально известные Н. появляются в Дворовой тетради, в основном как служилые по Тарусе: Иван с сыновьями Андреем и Павлинцом и Митька (Микитка) Семеновы дети, Васюк Федоров сын, Сенка и Мурат Янышевы дети, а также в Боровске — Иван Федоров сын. Вплоть до последней четверти XVII в. представители рода Н. остаются заурядными провинциальными служилыми людьми, чаще в чине выборных, пока не происходит знаменательное событие для рода — брак дочери тарусского дворянина К. П. Нарышкина Натальи Кирилловны с царем Алексеем Михайловичем Романовым , знакомство с которым состоялось благодаря свой­ству Н. с А. С. Матвеевым . В этом браке родилось трое детей, включая будущего императора Петра I . Сразу после бракосочетания Н. быстро начали расти в чинах: отец царицы в 1672 становится последовательно окольничим, а следом боярином, родной брат, Иван Кириллович, в 1674 стольник и «ближний человек», многие Н. получают воеводства.

С кончиной Алексея Михайловича в 1679 Милославские , родня предыдущей царицы, способствовали падению Н. Это никак не отразилось лишь на судьбе самой царицы, которой новый царь Федор Алексеевич благоволил и даже повелел оставить полный штат обслуги. Вслед за опалой Матвеева в ссылку отправились и несколько представителей рода Н., в том числе Кирилл Петрович, бывший на тот момент главным судьей в Приказе Большого дворца; на этом посту его сменил один из Милославских.

Со смертью царя Федора Алексеевича (1682) опала закончилась, четверо Н. были возвращены из ссылки, но через две недели, во время Стрелецкого бунта убиты сразу несколько членов семьи; по ошибке был убит и стольник Ф. Салтыков, принятый за брата царицы. После подавления бунта и вплоть до 1917 Н. занимали высокие государственные должности (так, в марте 1917 начальник Военно-­походной канцелярии Николая II Кирилл Анатольевич Н. составил протокол отречения императора).

По боярским книгам, десять Н. в 1686 числились комнатными стольниками, позднее двое из них получили чин окольничего, Григорий и Матвей Филимоновичи были стольниками юного Петра, в 1690‑х они становятся боярами. Боярские чины получают также Мартемьян Кириллович (1690), Василий Федорович (1691), Кондратий Фомич (1691). Всего девять Н. получили боярский чин.

Лит. : Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50‑х годов XVI в. М. – Л., 1950; Нарышкин А. К. В родстве с Петром Великим. Нарышкины в истории России. М., 2005. Л. Е. Шабаев.