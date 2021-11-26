МАТВЕЕВ АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ

МАТВЕЕВ АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, ближний боярин (1675 год).

Сын дья­ка Стре­лец­ко­го при­ка­за (1632–34) и Ка­зан­ско­го двор­ца при­ка­за (1636–42), вы­пол­няв­ше­го при ца­ре Ми­хаи­ле Фё­до­ро­ви­че ди­пло­ма­тич. по­ру­че­ния в Ос­ман­ской им­пе­рии и Пер­сии. Отец А. А. Мат­вее­ва. Вос­пи­ты­вал­ся при цар­ском дво­ре вме­сте с ца­ре­ви­чем Алек­се­ем, бу­ду­щим ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем, ко­то­рый в 1671 же­нил­ся на вос­пи­тан­ни­це М. – Н. К. На­рыш­ки­ной. Стре­лец­кий го­ло­ва (на­чаль­ник) стре­лец­ко­го при­ка­за (пол­ка) в Моск. гар­ни­зо­не (с 1642); уча­ст­во­вал во вре­мя рус.-польск. вой­ны 1654–67 в оса­де Смо­лен­ска (1654–55) и Черт­ко­ва (1655), при­кры­вал от­сту­п­ле­ние рус. вой­ска под команд. кн. Г. Г. Ро­мо­да­нов­ского из-под Льво­ва (1655), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Мед­но­го бун­та 1662 и Ра­зи­на вос­ста­ния 1670–71 , в ка­че­ст­ве при­ста­ва ох­ра­нял пат­ри­ар­ха Алек­сан­д­рий­ско­го Паи­сия во вре­мя цер­ков­но­го со­бо­ра 1666–67 над пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном.

Ле­том 1653 гла­ва по­соль­ст­ва к гет­ма­ну Б. М. Хмель­ниц­ко­му, ко­то­рый под­твер­дил же­ла­ние Ук­раи­ны вой­ти в Рус. гос-во. В со­ста­ве по­соль­ст­ва В. В. Бу­тур­ли­на уча­ст­во­вал в Пе­ре­яс­лав­ской ра­де 1654, по её окон­ча­нии на­прав­лен в Мо­ск­ву с от­чё­том. Вёл пе­ре­го­во­ры в 1656–57 с поль­ным гет­ма­ном ли­тов­ским В. К. Гон­сев­ским об из­бра­нии ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча пре­ем­ни­ком польск. ко­ро­ля Яна II Ка­зи­ми­ра. Вско­ре по­сле из­бра­ния в 1657 И. Е. Вы­гов­ско­го гет­ма­ном За­по­рож­ско­го вой­ска М. пи­сал ца­рю, что он «из­мен­ник и до­б­ра от не­го не бу­дет». Гла­ва Ма­ло­рос­сий­ско­го при­ка­за (1669–71); спо­соб­ст­во­вал из­бра­нию гет­ма­на­ми За­по­рож­ско­го вой­ска Д. И. Мно­го­греш­но­го (1669) и И. С. Са­мой­ло­ви­ча (1674). В 1-й пол. 1670-х гг. М. – наи­бо­лее влия­тель­ный че­ло­век в рус. пра­ви­тель­ст­ве: важ­ней­шие до­ку­мен­ты под­пи­сы­ва­лись «по ука­зу ве­ли­ко­го го­су­да­ря и по при­ка­зу боя­ри­на Ар­те­мо­на Сер­гее­ви­ча Мат­вее­ва». Гла­ва По­соль­ско­го при­ка­за (1671–76; од­но­вре­мен­но в 1672–76 гла­ва Ап­те­кар­ско­го при­ка­за), с 1672 околь­ни­чий, с 1675 дво­рец­кий. Осн. за­да­чей рус. внеш­ней по­ли­ти­ки по­ла­гал вхо­ж­де­ние в со­став Рус. гос-ва Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны , для осу­ще­ст­в­ле­ния это­го пла­на счи­тал воз­мож­ным вре­мен­ный от­каз от борь­бы со Шве­ци­ей за вы­ход к Бал­тий­ско­му мо­рю. Во вре­мя пе­ре­го­во­ров с Ре­чью По­спо­ли­той в 1671–1674 фак­ти­че­ски до­бил­ся за­кре­п­ле­ния Кие­ва за Рус. гос-вом. В 1673 с по­мо­щью под­ку­па ор­га­ни­зо­вал вы­да­чу рус. пра­ви­тель­ст­ву са­мо­зван­ца «ца­ре­ви­ча Си­ме­о­на» (яко­бы вы­жив­ше­го сы­на ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и его пер­вой же­ны М. И. Ми­ло­слав­ской из ро­да Ми­ло­слав­ских), бе­жав­ше­го из Ас­т­ра­ха­ни в За­по­рож­скую Сечь. За­клю­чил 12(22).10.1675 обо­ро­нит. со­юз­ный до­го­вор со Свя­щен­ной Рим. им­пе­ри­ей про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. Со­дей­ст­во­вал ожив­ле­нию тор­го­вых и ди­пло­ма­тич. свя­зей с Бу­хар­ским хан­ст­вом и Хи­вин­ским хан­ст­вом, пы­тал­ся ус­та­но­вить ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ки­та­ем, ку­да в 1675 бы­ло на­прав­ле­но по­соль­ст­во во гла­ве с Н. Г. Спа­фа­ри­ем. По ини­циа­ти­ве М. для по­вы­ше­ния ме­жду­нар. пре­сти­жа Рус. гос-ва из­ме­не­ны не­ко­то­рые по­соль­ские це­ре­мо­ниа­лы, в ча­ст­но­сти, в от­но­ше­нии ца­ря в ди­пло­ма­тич. до­ку­мен­тах вме­сто «пре­свет­лей­ший го­су­дарь» стал упот­реб­лять­ся ти­тул «ве­ли­че­ст­во», для иностр. по­слов вво­ди­лось пра­ви­ло на цар­ском приё­ме сни­мать го­лов­ные убо­ры.

Обос­но­вы­вал пра­во ди­на­стии Ро­ма­но­вых на рус. пре­стол че­рез род­ст­во с ди­на­сти­ей Рю­ри­ко­ви­чей: ру­ко­во­дил со­став­ле­ни­ем «Цар­ско­го ти­ту­ляр­ни­ка» (1672, впер­вые опубл. в 2007), «Кни­ги об из­бра­нии на цар­ст­во…» Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1673, из­да­на М. А. Обо­лен­ским в 1856, 2-е изд. – 2009), был ини­циа­то­ром на­пи­са­ния Ф. А. Гри­бое­до­вым «Ис­то­рии о ца­рях и ве­ли­ких князь­ях зем­ли Рус­ской» (кон. 1668 – нач. 1669, впер­вые опубл. в «Па­мят­ни­ках древ­ней пись­мен­но­сти», т. 121, 1896). Воз­глав­лял ра­бо­ту по пе­ре­во­ду на рус. яз. «Кни­ги латин­ской о Ро­до­сло­вии ве­ли­ких рос­сий­ских кня­зей и го­су­да­рей и о срод­ст­ве их по­сред­ст­вом бра­ков с ось­мью Ев­ро­пей­ски­ми дер­жа­ва­ми…» [на­пи­са­на ге­рольд­мей­сте­ром имп. Ле­о­поль­да I Л. Ху­ре­личем (Ху­ре­ле­ви­чем) в 1673, впер­вые опубл. в ж. «Ро­ди­на», 1993, № 2].

М. – один из об­ра­зо­ван­ней­ших лю­дей сво­его вре­ме­ни, хо­ро­шо знал ан­тич­ную фи­ло­со­фию и ис­то­рию. Со­брал об­шир­ную биб­лио­те­ку, вы­сту­пал за рас­про­ст­ра­не­ние в Рос­сии тех­нич. и куль­тур­ных дос­ти­же­ний Зап. Ев­ро­пы. Ини­ции­ро­вал пе­ре­во­ды ре­лиг. и нра­во­учит. со­чи­не­ний, в т. ч. «Кни­ги из­бран­ной вкрат­це о де­вя­ти му­зах и о се­ми сво­бод­ных худо­же­ст­вах» (1672), «Кни­ги о си­вил­лах» (1673), «Хрис­мо­ло­гио­на» (1673) и др. Ор­га­ни­зо­вал пер­вый рус. ча­ст­ный те­атр, со­брав «ко­ме­дий­ную груп­пу» из собств. дво­ро­вых лю­дей и ино­стран­цев, а так­же спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции те­ат­ра при цар­ском дво­ре (1672).

По­сле смер­ти Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1676) в борь­бе с Ми­ло­слав­ски­ми М. по­тер­пел по­ра­же­ние и по­пал в опа­лу: на­прав­лен вое­во­дой в Вер­хо­ту­рье, но вско­ре об­ви­нён в кол­дов­ст­ве и рас­про­стране­нии «чёр­ных книг», ли­шён чи­нов и зе­мель (час­тич­но воз­вра­ще­ны в 1682). На­хо­дил­ся в Ка­за­ни (1676) и Пус­то­зёр­ске (1676–80) в ссыл­ке под стра­жей, из ко­то­рой ос­во­бо­ж­дён и пе­ре­ве­дён в Ок­лад­ни­ко­ву сло­бо­ду (ны­не г. Ме­зень; 1680–82), за­тем в г. Лух (1682). По­сле смер­ти ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча (1682) вы­зван ца­ри­цей Н. К. На­рыш­ки­ной в Мо­ск­ву. Во вре­мя стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 схва­чен стрель­ца­ми в цар­ском двор­це в Крем­ле, сбро­шен ими с Крас­но­го крыль­ца на ко­пья, по­гиб.

Исторические ис­точники:

Ис­то­рия о не­вин­ном за­то­че­нии ближ­не­го боя­ри­на А. С. Мат­вее­ва, со­стоя­щая из че­ло­би­тен, пи­сан­ных им к ца­рю и пат­ри­ар­ху, так­же из пи­сем к раз­ным осо­бам, с при­об­ще­ни­ем объ­яв­ле­ния о при­чи­нах его за­то­че­ния и о воз­вра­ще­нии из оно­го. СПб., 1776.