КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ (1687, 1689)

Военные походы русской армии под командованием В.В. Голицына против Крымского ханства в рамках Великой Турецкой войны 1683-1699 годов.

Россия и антиосманская коалиция

В начале 1680-х годов в системе международных отношений произошли важные перемены. Сложилась коалиция государств, выступивших против Османской империи. В 1683 году под Веной соединенные войска Габсбургов и Речи Посполитой нанесли туркам серьезное поражение, однако последние оказывали сильное сопротивление, не желая уступать завоеванных позиций. Польско-Литовское государство, в котором во второй половине XVII века усиливались процессы политической децентрализации, все более становилось неспособным вести длительные военные компании. В этих условиях Габсбурги – главные организаторы коалиции – стали добиваться вхождения в нее Русского государства. Сложившееся положение русские политики использовали, чтобы добиться признания Речью Посполитой итогов русско-польской войны 1654-1667 годов. Под давлением союзников та согласилась на то, чтобы заменить в 1686 году соглашение о перемирии с Россией договором о «Вечном мире» и военном союзе против Османской империи и Крыма. Решен был и вопрос о Киеве, приобретенном Россией за 146 тыс. золотых рублей. В итоге, в 1686 году к Священной лиге присоединилось Русское государство.

Принимая решение о войне, русские выработали программу укрепления позиций России на Черноморском побережье. Подготовленные в 1689 году условия для будущих мирных переговоров предусматривали включение в состав Русского государства Крыма, Азова, турецких фортов в устье Днепра, Очакова. Но на выполнение этой программы ушел весь следующий XVIII век.

Крымский поход 1687 года

Во исполнение обязательств перед союзниками русские войска дважды, в 1687 и в 1689 годах предпринимали большие походы на Крым. Армию возглавил ближайший соратник царевны Софьи В.В. Голицын. Для походов были мобилизованы очень крупные военные силы – свыше 100 тысяч человек. К армии также должны были присоединиться 50 тысяч малороссийских казаков гетмана И.С. Самойловича.

К началу марта 1687 года войска должны были собраться на южных границах. 26 мая Голицын провел общий смотр армии, а в начале июня встретился с отрядом Самойловича, после чего продолжилось продвижение на юг. Крымский хан Селим Гирей, понимая, что числом и вооружением уступает русской армии, приказал выжечь степь и отравить или засыпать источники вод. В условиях недостатка воды, продовольствия, фуража Голицын вынужден был принять решение возвращаться к своим границам. Отступление началось в конце июня и закончилось в августе. Все его время татары не переставали совершать нападения на русские отряды.

В итоге, русская армия не достигла Крыма, однако, в результате этого похода хан не смог оказать военную помощь Турции, занятой войной с Австрией и Речью Посполитой.

Крымский поход 1689 года

В 1689 году войско под командованием Голицына совершило второй поход на Крым. 20 мая армия достигла Перекопа, но вступить в пределы Крыма военачальник не решился, так как опасался нехватки пресной воды. В Москве явно недооценили все препятствия, с какими должно столкнуться огромное войско в сухой безводной степи, и трудности, связанные со штурмом Перекопа – единственного узкого перешейка, по которому можно было пройти в Крым. Уже второй раз армия была вынуждена вернуться.

Итоги

Крымские походы показали, что Россия еще не располагала достаточными силами для победы над сильным противником. В то же время Крымские походы были первой целенаправленной акцией России против Крымского ханства, что говорило об изменении соотношения сил в этом регионе. Также походы отвлекли на время силы татар и турок и способствовали успехам союзников в Европе. Вступление России в Священную лигу спутало планы турецкого командования и вынудило его отказаться от наступления на Польшу и Венгрию.