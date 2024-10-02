ХОВАНЩИНА
Ховáнщина — закрепившееся в исторической памяти название (по фамилии князя И. А. Хованского) событий весны-осени 1682, связанных с выступлением московского стрелецкого гарнизона (см. Стрелецкие восстания в XVII в.). Недовольство стрельцов было вызвано невыплатами жалованья, а также злоупотреблениями начальников. Поводом к выступлению стало возведение на престол царевича Петра I Алексеевича в обход старшего брата Ивана V Алексеевича (среди стрельцов распространились слухи о его убийстве) в условиях обострения борьбы боярских группировок Милославских и Нарышкиных. Выступление стрельцов сопровождалось убийствами ряда представителей московской элиты, в том числе А. С. Матвеева (влиятельного сторонника Нарышкиных), И. К. Нарышкина (дяди Петра I) и князя Ю. А. Долгорукова (главы Стрелецкого приказа). Результатами выступления явились установление соправительства Ивана V и Петра I, возрастание влияния Милославских (в особенности царевны Софьи Алексеевны), подтверждение властями законности действий стрельцов (символом этого стал столп на Красной площади), получение московскими стрельцами привилегированного статуса. Х. завершилась арестом и казнью нового руководителя Стрелецкого приказа князя И. А. Хованского и раскаянием стрельцов перед властями. События Х. легли в основу одноименной оперы М. П. Мусоргского.
Лит.: Буганов В. И. Московские восстания конца XVII в. М., 1969; Хованщина. Донесения шведских агентов, 1682–1683 гг. СПб., 2022. И. Г. Кинский.