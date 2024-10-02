ХОВАНЩИНА

Ховáнщина — закрепившееся в исторической памяти название (по фамилии князя И. А. Хованского) событий весны-­осени 1682, связанных с выступлением московского стрелецкого гарнизона (см. Стрелецкие восстания в XVII в. ). Недовольство стрельцов было вызвано невыплатами жалованья, а также злоупотреблениями начальников. Поводом к выступлению стало возведение на престол царевича Петра I Алексеевича в обход старшего брата Ивана V Алексеевича (среди стрельцов распространились слухи о его убийстве) в условиях обострения борьбы боярских группировок ­ Милославских и Нарышкиных . ­Выступление стрельцов сопровождалось убийствами ряда представителей московской элиты, в том числе А. С. Матвеева (влиятельного сторонника Нарышкиных), И. К. Нарышкина (дяди Петра I) и князя Ю. А. Долгорукова (главы Стрелецкого приказа). Результатами выступления явились установление соправительства Ивана V и Петра I, возрастание влияния Милославских (в особенности царевны Софьи Алексеевны ), подтверждение властями законности действий стрельцов (символом этого стал столп на Красной площади), получение московскими стрельцами привилегированного статуса. Х. завершилась арестом и казнью нового руководителя Стрелецкого приказа князя И. А. Хованского и раскаянием стрельцов перед властями. События Х. легли в основу одноименной оперы М. П. Мусоргского.

Лит .: Буганов В. И. Московские восстания конца XVII в. М., 1969; Хованщина. Донесения шведских агентов, 1682–1683 гг. СПб., 2022. И. Г. Кинский .