ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский царь (1676-1682).

Федор Алексеевич был сыном царя Алексея Михайловича от первого брака, его матерью была Мария Ильинична Милославская. Федор был девятым ребенком Алексея Михайловича и третьим сыном. Рожденный в 1648 году Дмитрий умер в младенчестве, в 1670 году в возрасте 16 лет умер Алексей Алексеевич, и Федор стал престолонаследником. В 1666 году у Алексея Михайловича и Марии Ильиничны родился сын, названный Иваном, ставший, впоследствии, до 1696 года соправителем Петра I, бывшего сыном Алексея Михайловича от второго брака на Наталье Кирилловне Нарышкиной.

Стремление Алексея Михайловича к внедрению культурных новшеств хорошо известно. В период его царствования в России получает распространение барокко, окончательно оформляется новый стиль живописи – парсуна, Россия начинает активное взаимодействие с со своими западными и восточными соседями.

Вполне естественно, что учителем наследника престола был сведущий в крайне популярной во второй половине XVII века астрономии, поэт, переводчик, знаток латыни и польского монах-базилианин Симеон Полоцкий. Вот, что писал об этой одиозной фигуре прот. Георгий Флоровский: «довольно заурядный западно-русский начётчик, или книжник, но очень ловкий, изворотливый, и спорый в делах житейских, сумевший высоко и твёрдо стать в озадаченном Московском обществе <…> как пиита и виршеслагатель, как учёный человек для всяких поручений». Таким образом, юный царевич воспитывался в духе современных ему европейских традиций.

Как и все сыновья Алексея Михайловича и Марии Милославской, Федор Алексеевич был с детства подвержен разного рода болезням, в частности страдал цингой. Однако несмотря на недуг, юный царь сумел за короткий период своего царствования, чуть более шести лет, осуществить ряд достаточно важных реформ.

На момент смерти Алексея Михайловича в 1676 году Федору было 15 лет. Взойдя на престол, царь тяжело заболел, и, фактически, правление осуществлялось А. С. Матвеевым, И. М. Милославским и патриархом Иоакимом. Вскоре, однако, царь почувствовал себя лучше и приступил к реализации задуманных преобразований. В 1678 году он провел общую перепись населения, в 1679 году было введено подворное обложение прямыми налогами, увеличившее податной гнет, и в 1682 году была проведена одна из важнейших реформ Федора Алексеевича – отмена местничества. Кроме того, в период с 1676 по 1681 год Россия вела войну с Османской империей, результатом которой стал Бахчисарайским мирный договор.

При дворе юного царя под влиянием его молодой жены Агафьи Грушецкой, польской дворянки, в обиход вошло польское платье, молодые бояре стали брить бороды, но вместе с тем был закрыт устроенный Алексеем Михайловичем театр. При Заиконоспасском монастыре была открыта Типографская школа.

Именно Федор Алексеевич поставил точку в делах основных фигурантов церковного раскола, ужесточив режим содержания патриарха Никона, переведя его из заключения в Ферапонтовом монастыре в значительно более строгий Кириллово-Белозерский, где первосвятитель и скончался. В Пустозерске был сожжен протопоп Авваум.

Федор Алексеевич скончался в возрасте 20 лет, не оставив наследников. Он был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. После похорон встал вопрос о престолонаследии, разрешенный венчанием на царство братьев Федора Ивана и Петра при регентстве их старшей сестры Софьи Алексеевны.

До наших дней дошла стихира «Достойно есть», написанная Федором Алексеевичем.

Федор Алексеевич в искусстве

Константин Шелягин — «Романовы. Фильм Первый».