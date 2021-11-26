ЗУБРИЛОВКА
ЗУБРИЛОВКА - один из крупнейших в Среднем Поволжье усадебных ансамблей в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области.
Создан в последней четерти XVIII века по заказу генерала от инфантерии князя С. Ф. Голицына (из рода Голицыных) и его супруги В. В. Голицыной (урождённая Энгельгардт) (1757-1815 годы), племянницы светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического. В 1810-1826 годы Зубриловкой владел их второй сын - князь Ф. С. Голицын, затем его вдова А. А. Голицына (урождённая княжна Прозоровская), учредившая в Зубриловке в 1854 году майорат в пользу старшего сына, А. Ф. Голицына-Прозоровского, и его потомков.
В числе возможных авторов проекта усадебного ансамбля исследователи называют Дж. Кваренги (И. Э. Грабарь, И. К. Ежова), И. Е. Старова (Н. Н. Белехов, А. Н. Петров, Л. А. Перфильева); З. Г. Чернышёва и Н. А. Львова (Л. А. Перфильева).
Выразительная колонная полуротонда (увенчана куполом) трёхэтажного каменного дворца (1770-1780-е годы) обращена в сторону реки Хопёр; его планировка - во «французском вкусе» в духе образцовых проектов Ж. Ф. Неффоржа, интерьеры отличались богатой отделкой в стиле ампир (1810-е годы). С дворцом соединялись оранжереями два асимметричных флигеля (кухонный и театральный). В 1795 году в Зубриловке построен храм-мавзолей Спаса Преображения в виде монументальной колонной ротонды, увенчанной бельведером, с глубоким 4-колонным тосканским портиком при входе. В подклете церкви - родовая усыпальница Голицыных и Голицыных-Прозоровских. Оригинальная колокольня (1796 год) с треугольным планом основания расположена поодаль от храма, в глубине парка. Предположительно в создании церкви и колокольни участвовал архитектор Н. А. Львов, возможно, воплотивший здесь свою идею «храма солнца». Рядом с храмом не ранее 1810 года построена каменная «богадельня» в стиле классицизма, близ кухонного флигеля в конце XIX века - каменные винные погреба.
В 1821 году на подъезде к усадьбе устроен пансион для детей обедневших дворян. Во второй половине XIX века княгиней М. А. Голицыной-Прозоровской возведены каменные дома для наёмных рабочих, открыты женская богадельня, бесплатная больница на 20 кроватей, акушерский пункт с родильным домом на 5 человек, детские ясли, школа на 80 уч-ся (мальчиков и девочек). С конца XIX века в Зубриловке действовала электростанция.
Пейзажный парк Зубриловки включал прилегавшую к дворцу регулярную часть и сеть извилистых липовых аллей по склонам оврага и берегам каскадных прудов. В основе посадки - естественная трёхвековая дубрава. К парку примыкали фруктовые сады с оранжереями. В нём сохранились мавзолей-пирамида над могилой княгини В. В. Голицыной («Варваринская часовня»), возведённый её сыновьями; «готическая» башня-руина (1810-1820-е годы), остатки «Водоёма» - оригинального паркового бассейна.
Во дворце находились собрание портретов русских и иностранных мастеров («галерея предков» в Белом зале), большая коллекция мебели и костюмов Екатерининской эпохи, мраморная скульптура - преимущественно копии знаменитых образцов, старинный фарфор, редкое серебро и эмали. Усадьба, оказавшаяся в эпицентре крестьянских волнений в Поволжье во время Революции 1905-1907 годов, была разграблена, дворец разорён и сожжён 19.10(01.11).1905 года. Случайно уцелела только часть особо ценных портретов, вывезенная летом того же года С. П. Дягилевым в Санкт-Петербург для участия в исторической выставке русского портрета.
В Зубриловке неоднократно бывал Г. Р. Державин, написавший здесь оду «Осень во время осады в Очакове» («Осень в Зубриловке») (1788 год), в 1805 году и 1813 году гостил Ф. Ф. Вигель. Впечатления В. Э. Борисова-Мусатова от посещений усадьбы отразились в картинах «Гобелен» (1901 год), «Водоём» (1902 год), «Призраки» (1903 год), «Прогулка при закате» (1903 год), «Изумрудное ожерелье» (1903-1904 годы) и др.
В 1914 году наследники князей Голицыных-Прозоровских - Горяйновы продали имение в казну. В 1918 году, после Октябрьской революции 1917 года, образцовое хозяйство Зубриловки передано образованной здесь рабочими Путиловского завода 3-й Петроградской сельскохозяйственной коммуне (существовала до конца 1920-х годов). В 1930-х годах началось восстановление стоявшего с 1905 года в руинах дворца. В 1930-1970-х годах в Зубриловке находились Дом отдыха, военный госпиталь, туберкулёзный санаторий Минздрава СССР. В 1980-е годы постройки Зубриловки пустовали, в 1990-е годы дворец разорён (сохранился остов стен).