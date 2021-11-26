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ВОРТМАНН Христиан Альберт (Альбрехт) (Wortmann Christian-Albert)
Гравер резцом и офортом. Портретист, иллюстратор. XVIII век.
Учился гравированию в Берлине у И.Г. Вольфганга.
В 1710 - начале 1720-х работал в качестве придворного гравера ландграфа Гессен-Хомбургского.
С 1728 - гравер при Санкт-Петербургской Академии наук, руководитель Гравировальной Палаты.
В 1731 - уволен, в 1735 вновь принят на службу, в 1744 снова уволен.
С середины 1740-х работал по заказам Академии наук сдельно. Участвовал во многих коллективных работах Гравировальной Палаты.
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