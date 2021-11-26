ВИШНЯКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Русский художник XVIII века, портретист, иконописец и декоратор. Представитель стиля рококо.

Биография и творчество

Происходил из небогатой ремесленной семьи. Когда юноше исполнилось пятнадцать лет, он отправился в столицу. Там учился живописи у разных мастеров: в 1727-1731 гг. у Луи Каравака, в 1731-1739 гг. - у Андрея Матвеева. Маститые художники весьма высоко оценивали способности своего ученика. Так, Луи Каравак называл юношу «искусным в писании фигур».

Андрей Матвеев до 1739 г. стоял во главе живописной группы в Канцелярии от строений. В указанном году его ученик сменил его на этом посту. Его гражданская служба шла своим чередом, и в 1752 г. Вишняков получил чин коллежского асессора.

В качестве руководителя «живописной группы» художников Канцелярии от строений он организовывал и руководил оформлением многих ключевых зданий в Петербурге - особняков в самом городе и пригородах, триумфальных ворот, церквей, дворцов. Среди учеников - членов команды были такие художники, как А. Антропов, И. Фирсов, И. и А. Бельские и др. Они расписывали Зимний, Аничков и Летний дворцы, Петергоф и т.д.

Помимо работы с архитектурными постройками, художник расписывал иконы, писал портреты, работал как реставратор и эксперт. В частности, его кисти принадлежат некоторые иконы и росписи в храме Андрея Первозванного в Киеве. Эту работу мастер выполнял вместе со своими учениками в 1751-1752 гг.

Светские портреты Вишнякова отличаются некоторой неподвижностью форм, характерной для придворного живописного искусства. Тем не менее, в них проявляется и некоторое поэтическое начало, обоснованное собственным взглядом художника на натуру. Среди наиболее известных вишняковских портретов стоит упомянуть изображение Сарры Элеоноры и Вильгельма Георга Фермор, а также императрицы Елизаветы Петровны.

Из 6 сыновей Вишнякова художниками стали четверо.

Сам живописец скончался в августе 1761 года.