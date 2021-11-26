УХТОМСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский зодчий, работавший в стиле елизаветинского барокко. Главный архитектор Москвы во время правления Елизаветы Петровны . Ученик И.Ф. Мичурина .

Биография

Происходил из старинного княжеского рода. Отец – Василий Григорьевич, был военным. Мать – Ирина Яковлевна, в девичестве Чирикова.

В 1731-1733 годах Ухтомский учился в Школе математических и навигацких наук в Москве. Затем брал уроки архитектуры у знаменитого зодчего Ивана Федоровича Мичурина (ок. 1703-1763). С 1742 года работал под руководством другого известного архитектора Ивана Кузьмича Коробова (1700-1747).

В 1744 году Ухтомский получил признание и стал государственным архитектором. С этого времени и до 1760 года Дмитрий Васильевич был главным зодчим первопрестольной. Однако вследствие ложных доносов о растратах он был отстранен от службы и потерял созданную им архитектурную школу. В итоге Ухтомский был оправдан, но в 1767 году оставил Москву и всю свою творческую деятельность. Зодчий обосновался в имении Архангельское-Дубки, где и скончался в октябре 1774 года.

Творчество

Одной из выдающихся работ Ухтомского является колокольня Троице-Сергиевой лавры , которая создавалась с 1741 по 1770 год. Распространенному в архитектуре типу башни-колокольни Дмитрий Васильевич придал своеобразный вид. Нижний этаж имел массивный кубический объем, его стены были поделены рустованными и гладкими лопатками. Над ним возвышались еще четыре этажа, постепенно сужавшиеся кверху. Верхний ярус представлял собой легкий и стройный павильон и завершался куполом сложной формы.

В 1748 и 1752 годах Ухтомский трудился над планами городской застройки в тех местах, которые пострадали от пожаров.

В 1753 году зодчий создал проект башни-ворот на месте Воскресенских ворот Китайгородской стены. Проект сочетал в себе многоярусную башню и триумфальные ворота, которые постепенно сужались от угловых массивов в нижнем ярусе до стройных в верхнем. Его завершал пьедестал и статуя трубящего гения. Однако данный замысел не был претворен в жизнь.

В 1753-1757 годах архитектор построил Красные ворота, которые были снесены в 1927-1928 годах. Ему принадлежит выдающийся памятник позднего барокко - храм Никиты Мученика в Басманной слободе, которую Ухтомский также застраивал.

В 1750-е годы большие работы проводились под руководством зодчего в Кремле, из которых однако ничего не сохранилось из-за позднейших перестроек.

Наиболее значительным проектом Ухтомского был «Инвалидный и Гошпитальный дом» (1759). Здание должно было быть сооружено на юго-востоке Москвы, рядом с Симоновым и Даниловым монастырями. Оно должно было состоять из четырех корпусов, соединенных колоннадами с воротами-проездами. Внутри корпусов находились замкнутые дворы, а сами они обрамляли площадь, в центре которой предполагалось возвести здание собора, оформленного коринфскими портиками, одним большим и четырьмя маленькими куполами. К сожалению, этот грандиозный проект не получил своего воплощения.

Дмитрий Васильевич был не только выдающимся зодчим, но и педагогом. В 1749 году им была создана архитектурная школа-мастерская, где ученики получали теоретические знания и практический опыт. В годы расцвета в школе учились до восьмидесяти учеников. Среди них были крупнейшие зодчие второй половины XVIII века: А.Ф. Кокоринов , В.И. Баженов , И.Е. Старов, М.Ф. Казаков . После отстранения Ухтомского от всех работ в 1760 году школа перешла к его ученику Петру Никитину, но затем в 1764 году все же была закрыта.