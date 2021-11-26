ПРОКОФЬЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ
ПРОКОФЬЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ - российский скульптор, академик петербуржской Академии Художеств.
Родился в семье служителя придворной Конюшенной конторы. Учился в петербургской АХ (1764-1779 годы) у Н.Ф. Жилле и (с 1776 года) у Ф.Г. Гордеева. Пенсионер АХ в Париже (1779-84 годы), где работал под руководством П. Жюльена.
В первых значительных произведениях («Морфей», гипс тонированный, 1782 год, ГРМ; «Актеон, преследуемый собаками», гипс, 1784 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург; бронзовый отлив 1824 год, ГРМ), отмеченных динамичностью и изяществом силуэта, заметно влияние рококо.
Рельефы для здания петербургской АХ (гипс, 1785-1786, 1819 годы) и Павловского дворца (гипс, 1797-1798 годы) с их мерным и плавным ритмом знаменуют переход Прокофьева к классицизму. Автор декоративных статуй и групп для Большого каскада в Петергофе («Акид», «Волхов», «Тритоны», 1799-1801 годы), бурная патетика которых созвучна барочной архитектуре ансамбля; монументального рельефа «Медный змий» (камень, 1804-1806 годы) на аттике западного проезда колоннады Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Среди станковых работ - «Волхов и Нева» (1801 год), «Триумф Нептуна» (1817 год), также портреты (конференц-секретаря АХ А.Ф. Лабзина и его жены А.Е. Лабзиной, оба 1802 года; все - терракота, ГРМ).
Оставил большое графическое наследие (хранится в ГРМ).
Преподавал в петербургской АХ (с 1784 года; профессор с 1800 года, в 1819-28 годы старший профессор).