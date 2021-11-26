ПАШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПАШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский композитор, скрипач, певец, дирижёр.
Биографические сведения скудны. Предположительно с 1756 года придворный музыкант в Санкт-Петербурге, с 1763 года скрипач оркестра бальной музыки. В 1773-1774 годах учитель пения в АХ. Как композитор стал известен после постановки своей первой комической оперы «Несчастье от кареты» (постановка в 1779 году, Эрмитаж), в которой выступил и как актёр. Эта опера в том же году с успехом была поставлена в Вольном российском театре К. Книппера в Санкт-Петербурге, и вскоре Пашкевич написал для театра Книппера комической оперы «Скупой» (постановка около 1780 года), «Тунисский паша» (не сохранилась, дата постановки неизвестна), «Как проживёшь, так и прослывёшь, или Санктпетербургский гостиный двор» (1-я редакция, постановка в 1782 году). В 1780-е годы Пашкевич сделал блестящую карьеру придворного музыканта, сочинял музыку к торжественным мероприятиям, назначен «большим певчим» Придворной певческой капеллы, с 1783 года (недолго) скрипач Первого придворного оркестра, в том же году получил звание камер-музыканта, затем вернулся в оркестр бальной музыки в качестве капельмейстера, в 1789 году получил чин коллежского асессора. В середине 1780-х годов привлечён Екатериной II к созданию «российской оперы» в придворном варианте, сочинил музыку к трём представлениям на либретто императрицы: опера «Февей» (постановка в 1786 году), «историческое представление» «Начальное управление Олега» (в соавторстве с К. Каноббио и Дж. Сарти, постановка в 1790 году) и опера «Федул с пятнадцатью детьми» (в соавторстве с В. Мартин-и-Солером, постановка в 1791 году). В 1792 году на придворной сцене состоялась постановка оперы «Санктпетербургский гостиный двор» во 2-й редакции. В последние годы жизни Пашкевич служил в Придворной певческой капелле в качестве учителя малолетних певчих. После смерти Екатерины II в 1796 году уволен в отставку без назначения пенсии.
Один из крупнейших отечественных композиторов XVIII века, наряду с Е.И. Фоминым и Д.С. Бортнянским, родоначальник русской комической оперы. Оперы «Несчастье от кареты» (на текст Я.Б. Княжнина), «Скупой» (на текст Княжнина, по мотивам одноимёенной комедии Мольера) и «Санктпетербургский гостиный двор» (на текст М.А. Матинского) написаны на удачные в литературном и драматическом отношении либретто; музыка усиливает выразительность текста и является неотъемлемой частью общей драматургии. Монолог Скрягина из «Скупого» - одно из высших достижений мировой оперной драматургии XVIII века. Лучшим, новаторским сочинением Пашкевича исследователи считают оперу «Санктпетербургский гостиный двор» (музыка 1-й редакции не сохранилась, но в значительной части вошла во 2-ю редакцию): в ней отсутствует любовная интрига, впервые на оперной сцене показан русский купеческий быт, участвует нетипично большое количество персонажей (более 20, не считая артистов хора), среди музыкальных номеров преобладают ансамбли, использованы тональные связи между частями; уникален для своего времени секстет, построенный на выкриках торговцев, расхваливающих свой товар. Оперы Пашкевича пользовались большой популярностью у современников и шли на сценах многих городов России до середины XIX века Пашкевич - автор Литургии, духовных концертов и других сочинений.