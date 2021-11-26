ПАШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПАШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский композитор , скрипач, певец, дирижёр.

Био­гра­фические све­де­ния скуд­ны. Пред­по­ло­жи­тель­но с 1756 года при­двор­ный му­зы­кант в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1763 года скри­пач ор­ке­ст­ра баль­ной му­зы­ки. В 1773-1774 годах учи­тель пе­ния в АХ. Как ком­по­зи­тор стал из­вес­тен по­сле по­ста­нов­ки сво­ей пер­вой ко­мической опе­ры «Не­сча­стье от ка­ре­ты» (постановка в 1779 году, Эр­ми­таж ), в ко­то­рой вы­сту­пил и как ак­тёр. Эта опе­ра в том же го­ду с ус­пе­хом бы­ла по­став­ле­на в Воль­ном российском те­ат­ре К. Книп­пе­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, и вско­ре Пашкевич на­пи­сал для те­ат­ра Книп­пе­ра ко­мической опе­ры «Ску­пой» (постановка около 1780 года), «Ту­нис­ский па­ша» (не сохранилась, да­та постановки не­из­вест­на), «Как про­жи­вёшь, так и про­слы­вёшь, или Санк­т­пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» (1-я редакция, постановка в 1782 году). В 1780-е годы Пашкевич сде­лал бле­стя­щую карь­е­ру при­двор­но­го му­зы­кан­та, со­чи­нял му­зы­ку к тор­же­ст­вен­ным ме­ро­прия­ти­ям, на­зна­чен «боль­шим пев­чим» При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­лы , с 1783 года (не­дол­го) скри­пач Пер­во­го при­двор­но­го ор­ке­ст­ра, в том же го­ду по­лу­чил зва­ние ка­мер-му­зы­кан­та, за­тем вер­нул­ся в ор­кестр баль­ной му­зы­ки в ка­че­ст­ве ка­пель­мей­сте­ра, в 1789 году по­лу­чил чин кол­леж­ско­го асес­со­ра. В середине 1780-х годов при­вле­чён Ека­те­ри­ной II к соз­да­нию «рос­сий­ской опе­ры» в при­двор­ном ва­ри­ан­те, со­чи­нил му­зы­ку к трём пред­став­ле­ни­ям на либретто им­пе­рат­ри­цы: опе­ра «Фе­вей» (постановка в 1786 году), «ис­то­ри­че­ское пред­став­ле­ние» «На­чаль­ное управ­ле­ние Оле­га» (в со­ав­тор­ст­ве с К. Ка­ноб­био и Дж. Сар­ти, постановка в 1790 году) и опе­ра «Фе­дул с пят­на­дца­тью деть­ми» (в со­ав­тор­ст­ве с В. Мар­тин-и-Со­ле­ром, постановка в 1791 году). В 1792 году на при­двор­ной сце­не со­стоя­лась по­ста­нов­ка опе­ры «Санкт­пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» во 2-й редакции. В по­след­ние го­ды жиз­ни Пашкевич слу­жил в При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­ле в ка­че­ст­ве учи­те­ля ма­ло­лет­них пев­чих. По­сле смер­ти Ека­те­ри­ны II в 1796 году уво­лен в от­став­ку без на­зна­че­ния пен­сии.

Один из круп­ней­ших отечественных ком­по­зи­то­ров XVIII века, на­ря­ду с Е.И. Фо­ми­ным и Д.С. Борт­нян­ским, ро­до­на­чаль­ник русской ко­мической опе­ры. Опе­ры «Не­сча­стье от ка­ре­ты» (на текст Я.Б. Княж­ни­на), «Ску­пой» (на текст Княж­ни­на, по мо­ти­вам од­но­имёенной ко­ме­дии Моль­е­ра ) и «Санк­т­пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» (на текст М.А. Ма­тин­ско­го) на­пи­са­ны на удач­ные в литературном и дра­ма­тическом от­но­ше­нии либ­рет­то; му­зы­ка уси­ли­ва­ет вы­ра­зи­тель­ность тек­ста и яв­ля­ет­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью об­щей дра­ма­тур­гии. Мо­но­лог Скря­ги­на из «Ску­по­го» - од­но из выс­ших дос­ти­же­ний ми­ро­вой опер­ной дра­ма­тур­гии XVIII века. Луч­шим, но­ва­тор­ским со­чи­не­ни­ем Пашкевича ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют опе­ру «Санкт­пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» (му­зы­ка 1-й редакции не сохранилась, но в зна­чительной час­ти вошла во 2-ю редакцию): в ней от­сут­ст­ву­ет лю­бов­ная ин­три­га, впер­вые на опер­ной сце­не по­ка­зан русский ку­пе­че­ский быт, уча­ст­ву­ет не­ти­пич­но боль­шое ко­ли­че­ст­во пер­со­на­жей (бо­лее 20, не счи­тая ар­ти­стов хо­ра), сре­ди музыкальных но­ме­ров пре­об­ла­да­ют ан­самб­ли, ис­поль­зо­ва­ны то­наль­ные свя­зи ме­ж­ду час­тя­ми; уни­ка­лен для сво­его вре­ме­ни сек­стет, по­стро­ен­ный на вы­кри­ках тор­гов­цев, рас­хва­ли­ваю­щих свой то­вар. Опе­ры Пашкевича поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью у со­вре­мен­ни­ков и шли на сце­нах многих го­ро­дов Рос­сии до середины XIX века Пашкевич - ав­тор Ли­тур­гии , ду­хов­ных кон­цер­тов и других со­чи­не­ний.

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