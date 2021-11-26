МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

Возведение Мраморного дворца продолжалось 17 лет.

Здание гармонично дополнило ансамбль набережной Невы. Гранит и разноцветный мрамор различных пород стали основными материалами строительства и отделки помещений. Каменное своеобразие строения со временем выразилось в названии «Мраморный».

В трехэтажном здании, построенном из пестрого камня, пилястры и колонны равномерно чередуются с окнами. Часовая башня, аттика, пилястры двух верхних этажей дворца созданы из розового тивдийского мрамора. Декор окон первого и второго этажей - из белого уральского. Из выборгского розового гранита - рапакиви - с шероховатой структурой выполнена цокольная часть здания. Медные рамы всех этажей позолочены. Облик времен Екатерины II сохранился в интерьерах и декоре центрального холла. Уральский мрамор серо-серебристого оттенка преобладал в оформлении парадной лестницы. Ступени - из брусненского песчаника цвета амулет. В нишах - мраморные скульптуры работы Федота Шубина, воплощающие осеннее и весеннее равноденствие, а также времена суток: утро, день, вечер, ночь.

По стенам размещены лепные горельефы: «игры амуров» и четыре женские фигуры по сторонам, символизирующие «силу духа», «справедливость», «благоразумие» и «умеренность».

Мраморный зал практически полностью сохранил первоначальную каменную отделку. Его стены делятся четырнадцатью парами вертикальных выступов, на которых продолговатые желоба с позолоченными капителями и основаниями. На беломраморных настенных гирляндах – орлы, символизирующие первого хозяина дворца. Округлые барельефы из мрамора помещены в люнеты и расположены по стенам зала. Изящно дополняют декор рельефы скульптора М. Козловского - «Возвращение Регула в Карфаген» и «Камилл избавляет Рим».

В переборках и над сводами выделяются рельефы из белого мрамора. Цветовые вариации мрамора вокруг панно дополняют ослепительные лазуриты. Плафон С. Торелли «Свадьба Амура и Психеи» декорирует верхнюю часть зала.

Во время реконструкции междуэтажное перекрытие второго и третьего этажей разобрали. Дневной свет стал проникать в зал из окон с двух сторон. Плафон подняли на высоту третьего этажа и разместили бронзовые люстры с хрусталем. Декорированная лепнина перекрытий второго этажа осталась со времен перестройки по проекту А.П. Брюллова. Скульптуры рыцарей и двухголовые орлы сочетались с национальными русскими мотивами.

Получил основательные изменения - интерьерные и архитектурные обновления - большой Белый зал. Арочные проемы и крестовые своды полностью покрыли орнаментами, вылепленными в готическом стиле. Установили колонны из искусственного белого мрамора. Шесть высоких палладианских окон появились над присоединенной Дубовой галереей. Из зала Греческая галерея проходит в зимний сад.

В орнаментальной лепке Белого зала Брюллову удалось совместить готические и самобытные русские мотивы. Архитектор сумел оставить наружную часть здания в стиле зрелого классицизма XVIII века и одновременно создал интерьеры в неоромантическом стиле тех лет.

Мраморный дворец строился в качестве подарка императрицы Екатерины II одному из фаворитов - Григорию Орлову . Но граф умер еще до окончания отделки помещений и не смог увидеть дворец в полной красе.

При императоре Николае I здание дворца находилось в аварийном состоянии. Капитальную реконструкцию поручили придворному архитектору А. Брюллову. Он не только восстановил здание, но и частично переделал его. Сохранились в основном планировка помещений и оформление фасадов. Уцелевшая отделка, включая дверные полотна и паркет, была демонтирована. Интерьеры залов были оформлены в разных стилях: классицизм, рококо, готика и поздний ренессанс.

Во времена владения дворцом великим князем Константином Константиновичем на первом этаже создали несколько новых помещений: музыкальную гостиную в готическом стиле, нижнюю библиотеку, английский кабинет. Великий князь, будучи известным переводчиком и поэтом Серебряного века, превратил дворец в центр культурной жизни столицы. Интеллектуалы обсуждали книги русских и зарубежных авторов, в залах проходили музыкальные вечера, ставились спектакли, в которых участвовала княжеская чета со своими детьми.

Наибольший урон был нанесен Мраморному дворцу в годы размещения экспозиции филиала Музея В.И. Ленина. Архитектор Н.Е. Лансере готовил залы под музейные помещения и во многом сохранил декоративную отделку исторических интерьеров. Но в процессе эксплуатации больше всего пострадало архитектурное оформление второго этажа. Закрасили настенные росписи и искусственный мрамор, сломали уникальные камины, уничтожили отделочные ткани.

Со времени передачи Мраморного дворца в качестве филиала Русскому музею ведется детальная реставрация интерьеров, воссоздание первоначальной планировки и облика помещений. Цветовое разнообразие идеально обработанного мрамора и удачное расположение залов позволяют дворцу сохранять статус самого знатного строения XVIII века.

Теперь здесь проводятся постоянные и временные выставки мировых художников. В залах «Музея Людвига в Русском музее» представлены картины современных художников, принесенных в дар Русскому музею немецкими коллекционерами Ирэной и Петером Людвиг. В залах второго этажа выставлена большая коллекция братьев Иосифа и Якова Ржевских.

Иллюстрации:

Мраморный дворец.