МИЧУРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ

МИЧУРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Из се­мьи дво­рян. В 1718–20 обу­чал­ся в Мор. ака­де­мии С.-Пе­тер­бур­га. В 1720 по ука­зу имп. Пет­ра I оп­ре­де­лён в ка­че­ст­ве уче­ни­ка к арх. Н. Ми­кет­ти. С 1723 пен­сио­нер Пет­ра I в Гол­лан­дии; изу­чал уст­рой­ст­во фун­да­мен­тов зда­ний и шлю­зов в Ам­стер­да­ме, в 1725–1728 учил­ся в АХ в Ан­твер­пе­не у Я. П. ван Ба­урс­шей­та Стар­ше­го. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию в 1729 на­прав­лен в Мо­ск­ву, где до нач. 1740-х гг. в ка­че­ст­ве ар­хи­тек­то­ра Моск. се­нат­ской кон­то­ры был за­нят ре­мон­том и пе­ре­строй­кой разл. зда­ний. В 1731–47 ру­ко­во­дил вос­ста­нов­ле­ни­ем рух­нув­ше­го в 1723 ка­мен­но­го шат­ра Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го мон., ре­мон­том Су­ха­ре­вой баш­ни, зда­ний Ком­мерц-кол­ле­гии и Кол­ле­гии эко­но­мии в Мо­с­ков­ском Крем­ле, осу­ще­ст­вил пе­ре­строй­ку зда­ний Во­ен. гос­пи­та­ля на Яу­зе и др. По­сле по­жа­ра Мо­ск­вы 1737 ар­хит. «ко­ман­да» М. за­ни­ма­лась ос­мот­ром и опи­сью раз­ру­ше­ний (1737–41), в те же го­ды М. вы­пол­нил ре­монт Чу­до­ва мон., Бла­го­ве­щен­ско­го и Ус­пен­ско­го со­бо­ров, ко­ло­коль­ни Ива­на Ве­ли­ко­го в Мо­с­ков­ском Крем­ле, мн. моск. мо­на­сты­рей (Си­мо­но­ва, Зна­мен­ско­го и др.). Со­хра­нив­ши­е­ся лишь час­тич­но ма­те­риа­лы М., свя­зан­ные с опи­са­ни­ем и ре­мон­том древ­них по­стро­ек, яв­ля­ют­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии рус. ар­хи­тек­ту­ры, ис­поль­зу­ют­ся при рес­тав­ра­ции со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний. С 1734 уча­ст­во­вал так­же в со­зда­нии пер­во­го точ­но­го пла­на Мо­ск­вы (1729–39; гра­ви­ро­ван Г. Н. Ун­фер­цаг­том, опубл. в 1741).

Собств. по­строй­ки М. в сти­ле моск. ба­рок­ко сер. 18 в. со­че­та­ют приё­мы сев.- голл. клас­си­циз­ма и ба­роч­ной тра­ди­ции юж. Гол­лан­дии с влия­ни­ем др.-рус. ар­хи­тек­ту­ры: пе­ре­стро­ен­ная ц. Трои­цы на Ар­ба­те в Мо­ск­ве и её но­вая ко­ло­коль­ня (1739–41; не сохр.); де­рев. три­ум­фаль­ные Си­но­даль­ные во­ро­та на Ни­коль­ской ул. в Мо­ск­ве (1742), воз­ве­дён­ные по слу­чаю ко­ро­на­ции Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (под рук. М. бы­ли так­же под­го­тов­ле­ны ок. 100 ри­сун­ков, по ко­то­рым в 1744 из­дан гра­ви­ро­ван­ный «Ко­ро­на­ци­он­ный аль­бом», за­пе­чат­лев­ший ар­хит. об­лик Мо­ск­вы то­го вре­ме­ни). По про­ек­там М. бы­ли по­строе­ны па­ла­ты Моск. си­но­даль­ной ти­по­гра­фии (1745–47; пе­ре­строе­ны), пе­ре­стро­ен Су­кон­ный двор у Боль­шо­го Ка­мен­но­го мос­та (1745–46; не сохр.) и др.; под его ру­ко­во­дством ве­лось строи­тель­ст­во ко­ло­коль­ни в Тро­и­це-Сер­гие­вой лав­ре (про­ект арх. И. Я. Шу­махе­ра). В 1747–54 ру­ко­во­дил воз­ве­де­ни­ем Ан­д­ре­ев­ско­го со­бо­ра в Кие­ве по про­ек­ту Б. Ф. Рас­трел­ли, при этом раз­ра­бо­тал кон­ст­рук­ции 2-этаж­но­го ос­но­ва­ния хра­ма, спро­ек­ти­ро­вал уб­ран­ст­во его фа­са­дов, уча­ст­во­вал в соз­да­нии ин­терь­е­ров. В 1755 М. по­сту­пил на служ­бу в Моск. гоф­ин­тен­дант­скую кон­то­ру; од­на из не­мно­гих позд­них ав­тор­ских ра­бот – но­вые во­ро­та и ог­ра­да (не сохр.) По­теш­но­го двор­ца в Крем­ле.

Автор: С. В. Кли­мен­ко.