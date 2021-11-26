МАХАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
МАХАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский рисовальщик и гравёр.
Родился в семье священника. С 1728 года жил в Санкт-Петербурге. Учился в Морской академии; с 1731 года был подмастерьем в инструментальной мастерской Академии наук, где познакомился с основами топографии; учился у гравёров Г. И. Унферцахта и О. Эллигера, живописца Б. Тарсиа. С 1735 года числился в ландкартно-словорезной мастерской, где обучался «резанию литер и ландкарт» (возглавил палату с 1743 года). Одновременно занимался рисунком у И. Э. Гриммеля, перспективой у Дж. Валериани. Делал зарисовки с натуры, также - экспонатов Кунсткамеры. В 1754 году стал «подмастером гравировального художества» у И. А. Соколова и Г. А. Качалова; с 1756 года «ландкартный гравёр и в перспективе мастер» Академии наук.
В 1746 года получил право зарисовывать и снимать «проспекты в Петербурге». Рисунки выполнял в основном тушью, пером с отмывкой кистью; использовал камеру-обскуру. В 1748 году приступил к созданию серии работ с видами Санкт-Петербурга (к 50-летию столицы). Первый рисунок серии «Проспект вверх по Неве-реке от Адмиралтейства и Академии наук к востоку» выполнен в 1748 году; последний - «Проспект Старого Зимнего дворца с каналом, соединяющим Мойку с Невой» - в 1750 году.
Специально созданным Совещанием по делам художественным при Академии наук (председатель Я. Я. Штелин, руководитель работ Дж. Валериани) было отобрано несколько рисунков для перевода в гравюру; в гравировальной палате их резали мастера Г. А. Качалов, Е. Г. Виноградов, И. А. Соколов и др. Раскрашенный от руки альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов…» (вышел в 1753 году) включал изображения 12 перспектив (4 вида проспектов и набережных на двойных листах; 8 видов отдельных памятников и улиц на одинарных листах). В своих работах Махаев не только продолжил традиции гравюры первой четверти XVIII века, но и проявил себя как мастер ведуты, сочетая документальную точность с композиционной выстроенностью, попытками передать пространственность и световоздушную среду. Включая в изображения сцены повседневной жизни, Махаев создавал целостный, живой образ города.
Позднее Махаев создал серию изображений окрестностей Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума (1754 - начало 1760-х годов); также усадеб, в т. ч. канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. В 1755-1760-х годах с них исполнены серия гравюр «Петергофский дворец» (гравёры Н. Ф. Челнаков и П. А. Артемьев); офорты «Охотничий павильон в Царском Селе» (Е. Г. Виноградов), «Увеселительный дворец в Ораниенбауме» (Е. Т. Внуков, Н. Ф. Челнаков) и др. С 1756 года вновь обратился к видам Санкт-Петербурга. Гравюры этого времени включают панорамные виды города («Большая Немецкая улица с Марсова поля»), виды с рекой («Вид по реке Мойке от Крюкова канала до дворца П. И. Шувалова») и изображения отдельных зданий («Новый Зимний дворец»).
В 1763 году по рисункам Махаева были гравированы серии «Виды Москвы» и «Виды триумфальных арок Москвы» для коронационного альбома императрицы Екатерины II (под руководством Ж. Л. Девельи); в эти же годы для П. Б. Шереметева выполнены гравированные по рисункам Махаева изображения усадьбы Кусково. Создал несколько десятков рисунков, запечатлевших виды различных русских провинциальных городов. Махаеву приписывается также около 8 самостоятельно вырезанных гравюр, в т. ч. портрет «первого русского солдата» С. Л. Бухвостова, «Монархический Колосс» (1761 год), «Тезис Соловецкого монастыря» (1768 год).
Махаев имел учеников; занимался подготовкой и исправлением рисунков к картам России перед гравированием. Оказал влияние на формирование пейзажного жанра в последней четверти XVIII века, в т. ч. на творчество Ф. Я. Алексеева и др.