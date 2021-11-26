МАХАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

МАХАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский рисовальщик и гравёр.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. С 1728 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Учил­ся в Морской ака­де­мии; с 1731 года был под­мас­терь­ем в ин­ст­ру­мен­таль­ной мас­тер­ской Академии наук, где поз­на­ко­мил­ся с ос­но­ва­ми то­по­гра­фии; учил­ся у гра­вё­ров Г. И. Ун­фер­цах­та и О. Эл­лиге­ра, жи­во­пис­ца Б. Тар­сиа. С 1735 года чис­лил­ся в ланд­карт­но-сло­во­рез­ной мас­тер­ской, где обу­чал­ся «ре­за­нию ли­тер и ланд­карт» (воз­гла­вил па­ла­ту с 1743 года). Од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся ри­сун­ком у И. Э. Грим­ме­ля, пер­с­пек­ти­вой у Дж. Ва­ле­риа­ни. Де­лал за­ри­сов­ки с на­ту­ры, так­же - экс­по­на­тов Кунст­ка­ме­ры. В 1754 году стал «под­мас­те­ром гра­ви­ро­валь­но­го ху­до­же­ст­ва» у И. А. Со­ко­ло­ва и Г. А. Ка­ча­ло­ва; с 1756 года «ланд­карт­ный гра­вёр и в пер­спек­ти­ве мас­тер» Академии наук.

В 1746 года по­лу­чил пра­во за­ри­со­вы­вать и сни­мать «про­спек­ты в Пе­тер­бур­ге». Ри­сун­ки вы­пол­нял в основном ту­шью, пе­ром с от­мыв­кой ки­стью; ис­поль­зо­вал ка­ме­ру-об­ску­ру. В 1748 году при­сту­пил к соз­да­нию се­рии ра­бот с ви­да­ми Санкт-Пе­тер­бур­га (к 50-ле­тию сто­ли­цы). Пер­вый ри­су­нок се­рии «Про­спект вверх по Не­ве-ре­ке от Ад­ми­рал­тей­ст­ва и Ака­де­мии на­ук к вос­то­ку» вы­пол­нен в 1748 году; по­след­ний - «Про­спект Ста­ро­го Зим­не­го двор­ца с ка­на­лом, со­еди­няю­щим Мой­ку с Не­вой» - в 1750 году.

Спе­ци­аль­но соз­дан­ным Со­ве­ща­ни­ем по де­лам ху­до­же­ст­вен­ным при Академии наук (председатель Я. Я. Ште­лин, ру­ко­во­ди­тель ра­бот Дж. Ва­ле­риа­ни) бы­ло ото­бра­но несколько ри­сун­ков для пе­ре­во­да в гра­вю­ру; в гра­ви­ро­валь­ной па­ла­те их ре­за­ли мас­те­ра Г. А. Ка­ча­лов, Е. Г. Ви­но­гра­дов, И. А. Со­ко­лов и др. Рас­кра­шен­ный от ру­ки аль­бом «План сто­лич­но­го го­ро­да Санкт-Пе­тер­бур­га с изо­бра­же­ни­ем знат­ней­ших оно­го про­спек­тов…» (вы­шел в 1753 году) вклю­чал изо­бра­же­ния 12 пер­спек­тив (4 ви­да про­спек­тов и на­бе­реж­ных на двой­ных лис­тах; 8 ви­дов отдельных па­мят­ни­ков и улиц на оди­нар­ных лис­тах). В сво­их ра­бо­тах Махаев не толь­ко про­дол­жил тра­ди­ции гра­вю­ры первой четверти XVIII века, но и про­явил се­бя как мас­тер ве­ду­ты, со­че­тая до­ку­мен­таль­ную точ­ность с ком­по­зи­ци­он­ной вы­стро­ен­но­стью, по­пыт­ка­ми пе­ре­дать про­стран­ст­вен­ность и све­то­воз­душ­ную сре­ду. Вклю­чая в изо­бра­же­ния сце­ны по­все­днев­ной жиз­ни, Махаев соз­да­вал це­ло­ст­ный, жи­вой об­раз го­ро­да.

Позд­нее Махаев соз­дал се­рию изо­бра­же­ний ок­ре­ст­но­стей Санкт-Пе­тер­бур­га, Цар­ско­го Се­ла, Пе­тер­го­фа, Ора­ни­ен­бау­ма (1754 - начало 1760-х годов); так­же уса­деб, в т. ч. канц­ле­ра А. П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на. В 1755-1760-х годах с них ис­пол­не­ны се­рия гра­вюр «Пе­тер­гоф­ский дво­рец» (гра­вё­ры Н. Ф. Чел­на­ков и П. А. Ар­темь­ев); офор­ты «Охот­ни­чий па­виль­он в Цар­ском Се­ле» (Е. Г. Ви­но­гра­дов), «Уве­се­ли­тель­ный дво­рец в Ора­ни­ен­бау­ме» (Е. Т. Вну­ков, Н. Ф. Чел­на­ков) и др. С 1756 года вновь об­ра­тил­ся к ви­дам Санкт-Пе­тер­бур­га. Гра­вю­ры это­го вре­ме­ни вклю­ча­ют па­но­рам­ные ви­ды го­ро­да («Боль­шая Не­мец­кая ули­ца с Мар­со­ва по­ля»), ви­ды с ре­кой («Вид по ре­ке Мой­ке от Крю­ко­ва ка­на­ла до двор­ца П. И. Шу­ва­ло­ва») и изо­бра­же­ния отдельных зда­ний («Но­вый Зим­ний дво­рец»).

В 1763 году по ри­сун­кам Махаева бы­ли гра­ви­ро­ва­ны се­рии «Ви­ды Мо­ск­вы» и «Ви­ды три­ум­фаль­ных арок Мо­ск­вы» для ко­ро­на­ци­он­но­го аль­бо­ма императрицы Ека­те­ри­ны II (под руководством Ж. Л. Де­ве­льи); в эти же го­ды для П. Б. Ше­ре­ме­те­ва вы­пол­не­ны гра­ви­ро­ван­ные по ри­сун­кам Махаева изо­бра­же­ния усадь­бы Кус­ко­во. Соз­дал несколько де­сят­ков ри­сун­ков, за­пе­чат­лев­ших ви­ды различных русских про­вин­ци­аль­ных го­ро­дов. Махаеву при­пи­сы­ва­ет­ся так­же около 8 са­мо­стоя­тель­но вы­ре­зан­ных гра­вюр, в т. ч. порт­рет «пер­во­го рус­ско­го сол­да­та» С. Л. Бу­хво­сто­ва, «Мо­нар­хи­че­ский Ко­лосс» (1761 год), «Те­зис Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря» (1768 год).

Махаев имел уче­ни­ков; за­ни­мал­ся под­го­тов­кой и ис­прав­ле­ни­ем ри­сун­ков к кар­там Рос­сии пе­ред гра­ви­ро­ва­ни­ем. Ока­зал влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние пей­заж­но­го жан­ра в по­след­ней четверти XVIII века, в т. ч. на твор­че­ст­во Ф. Я. Алек­сее­ва и др.