ЛЕВИЦКИЙ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ
ЛЕВИЦКИЙ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - украинский гравёр.
Отец Д.Г. Левицкого. Учился во Вроцлаве.
С начала 1730-х годов работал в Киеве. Исполнял гравюры на меди, в том числе панегирические тезисы - колоссальные по формату листы (тезисы в честь Романа Копы, не позднее 1730 года, Рафаила Заборовского, 1739).
Иллюстрации Левицкого к изданиям книг «Евангелие» (1737), «Апостол» (1752), «Философия Аристотелева» М. Козачинского (1745) отличаются безупречностью рисунка; им часто свойственны ярко выраженные станковые черты.
Среди его работ также религиозные композиции («Христос с Марией и Иосифом», 1732; «Успение», 1737) и портреты (Дмитрия Ростовского, 1750-е годы, и др.).