КОЗЛОВСКИЙ ОСИП АНТОНОВИЧ

КОЗЛОВСКИЙ ОСИП АНТОНОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, статский советник.

Ро­дил­ся в польской дво­рян­ской се­мье. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ка­пел­ле вар­шав­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Cвятого Яна, где со­сто­ял хо­ри­стом и ор­га­ни­стом. В 1773-1786 годах учи­тель му­зы­ки в до­ме графов Огинь­ских (у Козловского за­ни­мал­ся М.К. Огинь­ский). В 1786-1796 годах офи­цер русской ар­мии (уча­ст­во­вал в оса­де Оча­ко­ва и штур­ме Из­маи­ла); был за­чис­лен в сви­ту князя Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, в 1791 году пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург. С 1799 года ин­спек­тор, с 1803 года ди­рек­тор му­зы­ки Ди­рек­ции императорских те­ат­ров (от­ве­чая за музыкальную ор­га­ни­за­цию при­двор­ных уве­се­ле­ний и тор­жеств, ру­ко­во­дил ор­кест­ра­ми, музыкальными спек­так­ля­ми, со­став­лял прог­рам­мы кон­цер­тов, сле­дил за под­го­тов­кой му­зы­кан­тов в те­ат­раль­ном училище). В 1819 году ос­та­вил служ­бу.

Стиль Козловского сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем немецкой (К.Ф.Э. Бах) и итальянской (Дж. Сар­ти) ран­не­клас­сической му­зы­ки, эво­лю­цио­ни­ро­вал под воз­дейст­ви­ем Л. Ке­ру­би­ни и французской шко­лы; в со­ста­ве ор­кест­ра ком­по­зи­тор по поль­ско-русской тра­ди­ции ис­поль­зо­вал ро­го­вую му­зы­ку, од­на­ко со вре­ме­нем от­ка­зал­ся от неё. Ге­рои­ко-пат­рио­ти­ческие по­ло­не­зы Козловского для ор­ке­ст­ра и хо­ра пе­ре­кли­ка­ют­ся с тор­жествен­ным оди­че­ским сти­лем русской по­эзии; из­вест­ность ком­по­зи­то­ру при­нёс по­ло­нез «Гром по­бе­ды, раз­да­вай­ся» (на стих. Г.Р. Дер­жа­ви­на , 1791 год), на­пи­сан­ный по слу­чаю взя­тия кре­по­сти Из­ма­ил. Сюи­та к ко­рона­ции Пав­ла I (1797 год) вклю­ча­ет по­ло­не­зы на те­мы из по­пу­ляр­ных опер Ф. Бьян­ки, В.А. Мо­цар­та, Дж. Паи­зи­ел­ло, И. Плейе­ля. По­ло­не­зы Козловского, соз­дан­ные или пе­ре­ра­бо­тан­ные для фортепиано, со­хра­ня­ли сле­ды «чувст­ви­тель­но­го» сти­ля (смотри Сен­ти­мен­та­лизм), пред­вос­хи­ти­ли ро­ман­тическое на­прав­ле­ние в русской фортепианной му­зы­ке («По­ло­нез-пас­то­раль»).

В во­каль­ной ли­ри­ке (около 70 пе­сен для го­ло­са с фортепиано на русские, французские и итальянские тек­сты) вы­де­ля­ют­ся 36 «рос­сий­ских пе­сен» (сре­ди них - пес­ни в народном ду­хе «Вый­ду ль в тём­ный я ле­со­чек», «Ми­лая ве­чор си­де­ла», «Пре­же­сто­кая судь­би­на», «Где, где, ах, где ук­рыть­ся»), пред­ше­ст­во­вав­ших русскому ро­ман­су. Цен­траль­ное ме­сто в твор­че­ском на­сле­дии Козловского за­ни­ма­ет во­каль­но-сим­фо­ническая и те­ат­раль­ная му­зы­ка. Им на­пи­са­ны Ре­к­ви­ем на по­гре­бе­ние польского ко­ро­ля Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста [1798 год, кос­тёл Святой Ека­те­ри­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге; 2-я редакция - Тра­ур­ная мес­са (Mes­se Funеbre) на по­гре­бе­ние Алек­сан­д­ра I, 1826 год], Те Deum для двой­но­го хо­ра и ор­ке­ст­ра (1827? год) - ред­кие в русской му­зы­ке об­раз­цы этих жан­ров.

Сре­ди ду­хов­ных со­чи­не­ний Козловского – кон­цер­ты «Из­ми мя, Гос­по­ди» и «Пла­чу и ры­даю» для 1 или 2 хо­ров а ка­пел­ла (1797 год). Как ав­тор увер­тюр и музыкальных но­ме­ров к тра­ге­ди­ям «Эдип в Афи­нах» (1804 год) и «Фин­гал» (1805 год) В.А. Озе­ро­ва, «Вла­ди­сан» Я.Б. Княж­ни­на (1804 год, 2-я редакция - 1808 год), «Де­бо­ра» А.А. Ша­хов­ско­го (1810 год), «Царь Эдип» А.Н. Гру­зин­цева (1811 год), «Эс­фирь» Ж. Ра­си­на в переводе П.А. Ка­те­ни­на (1816 год), Козловский свя­зал об­ра­зы и те­мы клас­си­ци­ст­ской тра­ге­дии с тра­ди­ция­ми русской сце­нической, хо­ро­вой и ка­мер­ной му­зы­ки конца XVIII века; уг­лу­бив и рас­ши­рив роль музыкально-дра­ма­тические дей­ст­вия, ком­по­зи­тор при­бли­зил жанр «тра­ге­дии с му­зы­кой» к опе­ре, ак­ти­ви­зи­ро­вал роль хо­ра в тра­ге­дии, по­вы­сил дра­ма­тур­гическую функ­цию ор­ке­ст­ра. Увер­тю­ры и ан­трак­ты Козловского под­го­то­вили поч­ву для русского про­грамм­но­го дра­ма­тического сим­фо­низ­ма XIX века.

Нот­ные издания:

О.А. Коз­лов­ский. Рек­ви­ем (кла­вир) / Пе­ре­ло­же­ние, ред. и пре­дисл. Ю.А. Фор­ту­на­то­ва. М., 1978;

О.А. Коз­лов­ский. Ор­ке­ст­ро­вая му­зы­ка. Пар­ти­ту­ры / Публ., ред., ис­след., ком­мент. и нот­ный ка­та­лог Ю.А. Фор­ту­на­то­ва. М., 1997 (Па­мят­ни­ки рус­ско­го му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва. Вып. 11).