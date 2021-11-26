КОЗЛОВСКИЙ ОСИП АНТОНОВИЧ
КОЗЛОВСКИЙ ОСИП АНТОНОВИЧ - российский композитор, статский советник.
Родился в польской дворянской семье. Образование получил в капелле варшавского кафедрального собора Cвятого Яна, где состоял хористом и органистом. В 1773-1786 годах учитель музыки в доме графов Огиньских (у Козловского занимался М.К. Огиньский). В 1786-1796 годах офицер русской армии (участвовал в осаде Очакова и штурме Измаила); был зачислен в свиту князя Г.А. Потёмкина-Таврического, в 1791 году переведён в Санкт-Петербург. С 1799 года инспектор, с 1803 года директор музыки Дирекции императорских театров (отвечая за музыкальную организацию придворных увеселений и торжеств, руководил оркестрами, музыкальными спектаклями, составлял программы концертов, следил за подготовкой музыкантов в театральном училище). В 1819 году оставил службу.
Стиль Козловского сформировался под влиянием немецкой (К.Ф.Э. Бах) и итальянской (Дж. Сарти) раннеклассической музыки, эволюционировал под воздействием Л. Керубини и французской школы; в составе оркестра композитор по польско-русской традиции использовал роговую музыку, однако со временем отказался от неё. Героико-патриотические полонезы Козловского для оркестра и хора перекликаются с торжественным одическим стилем русской поэзии; известность композитору принёс полонез «Гром победы, раздавайся» (на стих. Г.Р. Державина, 1791 год), написанный по случаю взятия крепости Измаил. Сюита к коронации Павла I (1797 год) включает полонезы на темы из популярных опер Ф. Бьянки, В.А. Моцарта, Дж. Паизиелло, И. Плейеля. Полонезы Козловского, созданные или переработанные для фортепиано, сохраняли следы «чувствительного» стиля (смотри Сентиментализм), предвосхитили романтическое направление в русской фортепианной музыке («Полонез-пастораль»).
В вокальной лирике (около 70 песен для голоса с фортепиано на русские, французские и итальянские тексты) выделяются 36 «российских песен» (среди них - песни в народном духе «Выйду ль в тёмный я лесочек», «Милая вечор сидела», «Прежестокая судьбина», «Где, где, ах, где укрыться»), предшествовавших русскому романсу. Центральное место в творческом наследии Козловского занимает вокально-симфоническая и театральная музыка. Им написаны Реквием на погребение польского короля Станислава Августа [1798 год, костёл Святой Екатерины в Санкт-Петербурге; 2-я редакция - Траурная месса (Messe Funеbre) на погребение Александра I, 1826 год], Те Deum для двойного хора и оркестра (1827? год) - редкие в русской музыке образцы этих жанров.
Среди духовных сочинений Козловского – концерты «Изми мя, Господи» и «Плачу и рыдаю» для 1 или 2 хоров а капелла (1797 год). Как автор увертюр и музыкальных номеров к трагедиям «Эдип в Афинах» (1804 год) и «Фингал» (1805 год) В.А. Озерова, «Владисан» Я.Б. Княжнина (1804 год, 2-я редакция - 1808 год), «Дебора» А.А. Шаховского (1810 год), «Царь Эдип» А.Н. Грузинцева (1811 год), «Эсфирь» Ж. Расина в переводе П.А. Катенина (1816 год), Козловский связал образы и темы классицистской трагедии с традициями русской сценической, хоровой и камерной музыки конца XVIII века; углубив и расширив роль музыкально-драматические действия, композитор приблизил жанр «трагедии с музыкой» к опере, активизировал роль хора в трагедии, повысил драматургическую функцию оркестра. Увертюры и антракты Козловского подготовили почву для русского программного драматического симфонизма XIX века.
Нотные издания:
О.А. Козловский. Реквием (клавир) / Переложение, ред. и предисл. Ю.А. Фортунатова. М., 1978;
О.А. Козловский. Оркестровая музыка. Партитуры / Публ., ред., исслед., коммент. и нотный каталог Ю.А. Фортунатова. М., 1997 (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 11).